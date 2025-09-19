Si dice che Yevgeniya Kurochkina sia una spia russa, proprio come «Red Sparrow». SDA/blue News

I dati del cellulare e i registri delle chat indicano Yevgeniya Kurochkina come «Red Sparrow». Quest'ultima sarebbe stata coinvolta in omicidi, rapimenti e nella rete di spionaggio di Marsalek: l'omonimo thriller hollywoodiano avrebbe dunque uno sfondo reale.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Una ricerca condotta dai media internazionali identifica la russa Yevgeniya Kurochkina, alias «Red Sparrow», come un agente sospetto.

La donna avrebbe legami con Jan Marsalek e possibili ruoli nell'omicidio del Tiergarten di Berlino e in un rapimento pianificato in Montenegro.

Kurochkina avrebbe organizzato la fuga di Marsalek in Russia, lavorando per i servizi segreti russi e fornendo armi.

Le prove suggeriscono stretti contatti con un giro di agenti bulgari e con i servizi segreti russi. Mostra di più

Nel film «Red Sparrow» è un'eroina della CIA, interpretata da Jennifer Lawrence. Il blockbuster ha incassato 150 milioni di euro.

In realtà dietro il nome in codice si nasconde un'agente molto pericolosa, associata a spettacolari operazioni di spionaggio e all'ex manager delle carte telefoniche Jan Marsalek.

Le analisi dei dati dei telefoni cellulari, dei registri delle chat e di altre prove suggeriscono fortemente che dietro «Red Sparrow» si cela in realtà la russa Yevgeniya Kurochkina. Lo dimostrano le ricerche di «Der Spiegel», «The Insider», ZDF, PBS Frontline e «Der Standard».

Secondo le ricerche, il suo CV elenca competenze come «tecniche di combattimento ravvicinato» e il maneggio sicuro di armi da fuoco. Potrebbe anche essere stata coinvolta nel fallito rapimento di un dissidente russo e nel brutale omicidio di Tiergarten a Berlino.

Kurochkina sarebbe anche strettamente legata a Marsalek. La donna lavorava direttamente per l'uomo dei servizi segreti Stanislaw Petlinski, che avrebbe introdotto Marsalek nel mondo dei servizi segreti russi anni fa.

La fuga di Marsalek in Russia

Dopo il crollo della Wirecard nell'estate del 2020, Marsalek fuggì a Mosca, dove lo attendeva un'identità di copertura come sacerdote. La Kurochkina avrebbe richiesto il suo passaporto falso. Lo ha anche portato in Crimea con un minibus.

In Russia «l'imprenditore» ha continuato le sue attività di spionaggio per il servizio segreto russo FSB. Il suo telefono cellulare è stato localizzato più di 300 volte nell'arco di 11 mesi nelle vicinanze della sede dell'FSB a Mosca. Pochi mesi dopo la sua fuga, stava già gestendo un gruppo di agenti in Europa.

Il gruppo, composto da uomini e donne bulgari, si era stabilito nel Regno Unito. Il suo capo era lo specialista informatico Orlin Roussev, una vecchia conoscenza di Marsalek.

Nella primavera del 2023, le autorità britanniche sono intervenute, hanno arrestato gli agenti e li hanno poi condannati a diversi anni di carcere. Durante i raid, gli investigatori hanno sequestrato centinaia di schede SIM, più di 200 telefoni, droni, dispositivi di ascolto e decine di migliaia di chat tra Roussev e Marsalek.

Un rapimento pianificato in Montenegro

Particolarmente esplosivo è stato il piano di rapire in Montenegro l'agente di sicurezza Kirill Kachur, fuggito dalla Russia.

In tribunale a Londra, una delle persone coinvolte ha spiegato che le era stato detto che Kachur aveva sottratto del denaro. L'uomo ha incontrato due persone che sostenevano di essere le vittime di Kachur, presumibilmente spie russe.

Le prove suggeriscono che «Red Sparrow» abbia interpretato uno di questi ruoli di falsa vittima. Il 29 dicembre 2021, la russa è atterrata in Montenegro via Istanbul. L'anello di agenti bulgari è stato informato del suo arrivo.

Marsalek li informò che Kachur poteva essere ucciso, in caso di emergenza, ma che sarebbe stato meglio se fosse stato trasferito a Mosca. Alla fine l'operazione è stata annullata.

Ma Kachur riferisce di ricevere minacce ancora oggi.

Collegamento con l'omicidio di Tiergarten

Anche l'omicidio di Selimchan Khangoshvili a Berlino porta alla Kurochkina.

Khangoshvili, un richiedente d'asilo georgiano, è stato ucciso dall'agente dell'FSB Vadim Krassikov nel parco Tiergarten il 23 agosto 2019 con una Glock convertita e dotata di silenziatore.

La russa era a Berlino dieci giorni prima dell'omicidio, Krassikov è arrivato quattro giorni dopo di lei, che ha lasciato la città un giorno dopo.

Negli ambienti della sicurezza la donna è considerata una «convertitrice di Glock», il suo numero di telefono è stato trovato in un cellulare. Ci sono indicazioni che potrebbe aver consegnato l'arma del delitto.

Il killer è stato condannato all'ergastolo a Berlino, ma è stato trasferito in Russia nell'estate del 2024 nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Vladimir Putin lo ha ricevuto lì di persona.

Austria sotto i riflettori

L'omicidio di Tiergarten non è considerato un successo in Russia: troppi errori hanno rovinato l'operazione. Un'analisi di questi errori è stata scritta dall'ex protettore costituzionale austriaco Egisto Ott, la cui casa è stata perquisita e sono stati trovati documenti rilevanti. Ott sarebbe stato in stretto contatto con Marsalek per anni.

L'austriaco sarebbe stato anche collegato al giro di spie bulgare. Marsalek ha fatto in modo che un assistente si recasse due volte nell'appartamento dell'ex genero di Ott, dove sono stati consegnati i telefoni cellulari di tre alti funzionari austriaci e un computer portatile criptato. Questi dispositivi sarebbero poi stati portati a Mosca dal partner di Marsalek.

Spionaggio a Vienna

A Vienna, i bulgari hanno anche osservato per mesi il giornalista investigativo Christo Grozev.

Grozev aveva identificato Krassikov come l'assassino di Tiergarten. Marsalek parlò ai suoi uomini di come Grozev potesse essere rapito o ucciso. Ott avrebbe chiesto in anticipo l'indirizzo di Grozev. Ma lui nega qualsiasi legame con Marsalek.

L'ufficio del pubblico ministero di Vienna ha ora sporto denuncia contro Ott per spionaggio e abuso d'ufficio. Lui respinge tutte le accuse e si dichiara innocente.

Ma è improbabile che Ott abbia mai incontrato «Red Sparrow» in persona.