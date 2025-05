Ecco chi sono i giovani più ricchi della Svizzera

L'elenco degli svizzeri più ricchi nel 2025 mostra che Luca Hänni e Belinda Bencic sono ancora tra i 100 under 40 più ricchi. IMAGO/Future Image

La rivista «Bilanz» ha pubblicato l'elenco delle 100 persone più ricche della Svizzera sotto i 40 anni. Quest'anno questi sette nomi sono stati una sorpresa.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te 16 nuovi nomi sono stati inseriti nella classifica di «Bilanz» dei più ricchi svizzeri sotto i 40 anni, suddivisi tra giovani imprenditori, eredi e star.

Tra i nuovi arrivati più noti figurano Luca Hänni, Clint Capela e Belinda Bencic, il cui patrimonio è compreso tra i 5 e i 100 milioni di franchi.

La classifica è guidata dall'erede Marc Lemann (3-3,5 miliardi di franchi) e dall'imprenditore di criptovalute Hany Rashwan (500-600 milioni di franchi). Mostra di più

Ogni anno in Svizzera ci sono nuovi milionari grazie al successo negli affari, nello sport o nell'industria dell'intrattenimento. Quest'anno sono 16 i nuovi nomi che sono stati inseriti nella classifica della rivista economica «Bilanz».

Le nuove aggiunte sostituiscono persone che hanno superato il limite di età di 40 anni, hanno perso ricchezza o hanno lasciato la Svizzera. L'elenco è suddiviso in tre categorie: giovani imprenditori, eredi e stelle.

Quest'anno hanno sorpreso questi sette nomi:

Luca Hänni

Luca Hänni è nuovo nella lista. picture alliance / Geisler-Fotopress

Luca Hänni è probabilmente il nome nuovo più importante nella classifica. Nel 2012, il 30enne ha vinto l'edizione di quell'anno di «Deutschland sucht den Superstar». In seguito è entrato a tempo pieno nel mondo dello spettacolo.

Grazie alle numerose apparizioni televisive e agli accordi di sponsorizzazione con BMW e Coca-Cola, tra gli altri, Hänni guadagna circa un milione di franchi all'anno. Il bilancio stima il suo patrimonio tra i 5 e i 10 milioni di franchi.

Clint Capela

Clint Capela è un giocatore dell'NBA degli Atlanta Hawks. sda

Ci sono anche nomi noti dello sport: Clint Capela è uno degli sportivi svizzeri più famosi del nostro tempo. Nato a Ginevra, dal 2020 gioca come centro per gli Atlanta Hawks nell'NBA, dopo aver trascorso sei anni con gli Houston Rockets.

Con un patrimonio tra i 50 e i 100 milioni di franchi, è lo sportivo svizzero più ricco sotto i 40 anni.

Belinda Bencic

Belinda Bencic è una delle sportive più ricche della Svizzera. sda

Belinda Bencic è una delle tenniste di maggior successo in Svizzera. Nella nuova classifica «Bilanz», sotto i 40 anni è anche una delle sportive più ricche.

Avrebbe un patrimonio tra i 10 e i 20 milioni di franchi.

Marc Lemann

La categoria degli ereditieri è guidata da Marc Lemann. Facebook

Marc Lemann, figlio del miliardario Jorge Lemann che ha costruito la sua fortuna attraverso acquisizioni di successo di aziende come Anheuser-Busch InBev, Burger King e Heinz, guida la categoria degli eredi.

Con un patrimonio di circa 3-3,5 miliardi di franchi, il 32enne è uno dei giovani svizzeri più ricchi.

Siede in diversi consigli di amministrazione, compresi quelli delle aziende del padre, è un azionista di «On» e uno dei finanziatori del social network «Strava».

Nathalie Albin-Jacobs

Nathalie Albin-Jacobs è ricca soprattutto sulla carta. sevenseascapital.es

La donna più ricca nella categoria del patrimonio è Nathalie Albin-Jacobs. La 39enne fa parte dell'impero del caffè Jacobs.

Secondo «Bilanz», il suo patrimonio si aggira tra 1 e 1,5 miliardi di franchi. La maggior parte di questo patrimonio non è in contanti, ma sottoforma di azioni della società.

Hany Rashwan

Hany Rashwan, CEO e cofondatore di 21Shares. KEYSTONE

L'elenco dei giovani imprenditori più ricchi è invece guidato da Hany Rashwan. Il 35enne di Zugo è cofondatore della start-up di criptovalute «21Shares».

Il patrimonio di Rashwan è stimato tra i 500 e i 600 milioni di franchi, gran parte dei quali legati agli investimenti della sua azienda.

Alexandra Lüönd

Alexandra Lüönd ha fondato la catena Beauty2Go. Ladies Drive

È l'indiscussa reginetta di bellezza della scena start-up svizzera: Alexandra Lüönd (37 anni) è la giovane imprenditrice più ricca della Svizzera, con un patrimonio stimato tra i 20 e i 50 milioni di franchi e il tutto con appena 2'000 franchi di capitale iniziale.

Nel 2017 ha fondato insieme al fratello la società «Beauty2Go», che oggi è diventata uno dei gruppi di cliniche leader nel Paese per i trattamenti di bellezza.

Dalla correzione di naso e mento ai trattamenti per le rughe e le occhiaie: Beauty2Go si concentra costantemente su metodi non invasivi e al passo con i tempi. Lüönd gestisce oggi sette sedi in tutta la Svizzera e la sua crescita è destinata a continuare.