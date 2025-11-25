Un controllore del traffico aereo civile di Skyguide nella torre dell'aeroporto di Ginevra (foto d'archivio). Keystone/Martial Trezzini

I diplomatici di Washington e Kiev sono atterrati a Ginevra nel fine settimana senza che il pubblico si accorgesse di nulla. Dietro i sorprendenti colloqui di pace c'era una squadra di aiutanti poco visibili. blue News dà un'occhiata a coloro che hanno partecipato all'atterraggio degli aerei di Stato.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Nel fine settimana, Stati Uniti e Ucraina si sono inaspettatamente incontrati a Ginevra per i colloqui di pace.

Ciò è stato possibile grazie alle numerose agenzie che, dietro le quinte, controllano, autorizzano e coordinano l'atterraggio degli aerei di Stato.

In questo modo, i diplomatici di alto livello hanno potuto recarsi in Svizzera in tutta sicurezza e al di fuori dei normali orari di volo. Mostra di più

Domenica, a Ginevra, si è svolto un incontro che ha sorpreso tutti: i rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Ucraina si sono inaspettatamente recati in Svizzera per dei colloqui di pace. Una manovra diplomatica che ha stupito anche gli osservatori più esperti.

L'«Aargauer Zeitung» ha ricostruito come si è svolta la vicenda: l'uomo che tirava le fila dietro le quinte è Gabriel Lüchinger, consigliere comunale per l'UDC della cittadina di Herzogenbuchsee (BE), che conta 7'500 abitanti, e dall'aprile 2025 l'inviato speciale del Consiglio federale negli USA.

Sia Washington che Kiev volevano esplicitamente che la Svizzera fosse un territorio neutrale e che Ginevra fosse il centro della diplomazia internazionale.

La Svizzera nel ruolo di «facilitatore»

Poco si sa su chi abbia reso possibile questo incontro nella sala macchine dell'amministrazione svizzera. blue News ha cercato di capire quali autorità debbano essere coinvolte prima che un volo diplomatico speciale tocchi il suolo elvetico, come è successo domenica mattina quando il Boeing 757 del governo statunitense è atterrato a Ginevra poco prima delle 09:30 con a bordo il ministro degli esteri Marco Rubio.

Ecco come funziona: se uno Stato, come gli Stati Uniti o l'Ucraina, vuole organizzare un incontro segreto o sensibile, può chiedere alla Svizzera di fungere da «facilitatore».

In questo caso, Berna non solo mette a disposizione i locali e la sicurezza, ma funge anche da mediatore su scala ridotta (mediation light, come viene chiamato nei documenti ufficiali) e crea il contesto per colloqui che difficilmente sarebbero possibili altrove.

Non appena è chiaro che questi «buoni uffici» sono attesi da Berna, inizia il lavoro operativo: i politici e i diplomatici stranieri devono raggiungere la Svizzera. Di solito non si tratta di un volo di linea, ma di un volo di Stato ufficiale. La differenza non sta solo nell'aereo, ma anche nella struttura burocratica.

È un ufficio federale a dare il nulla osta al volo

Per l'atterraggio è necessaria un'autorizzazione. Ma a differenza dei normali aerei passeggeri, non sono i controllori di volo a rilasciare il «nulla osta», ma i funzionari dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Durante l'orario d'ufficio – dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 – l'UFAC esamina le richieste scritte delle ambasciate e delle autorità straniere. Al di fuori di questi orari, il lavoro viene svolto dalle Forze aeree. L'Aeronautica controlla se l'atterraggio potrebbe sollevare problemi di diritto internazionale o addirittura servire come preparazione alle ostilità.

Per rispetto agli interessi diplomatici, l'UFAC non vuole rivelare la frequenza con cui le richieste vengono respinte. Una cosa è certa: nel fine settimana è stato dato il via libera a tutta una serie di emissari di alto livello, tra cui Rubio e Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'aereo di Rubio è ripartito durante la notte

Non appena viene concessa l'autorizzazione all'atterraggio diplomatico, questa viene inviata a Skyguide, l'azienda che gestisce tutte le operazioni di volo civili e militari. I controllori del traffico aereo devono quindi assicurarsi che il velivolo possa atterrare all'ora autorizzata.

Nel caso di missioni diplomatiche o umanitarie, gli aerei possono atterrare anche al di fuori del normale orario di lavoro: l'aereo di Rubio sarebbe potuto atterrare tranquillamente alle tre del mattino.

A Ginevra e Zurigo, due controllori del traffico aereo si occupano delle operazioni notturne. A volte capita che questo equipaggio di due persone non possa essere mantenuto con breve preavviso, spiega il portavoce di Vladi Barrosa a blue News: «In caso di cancellazioni per malattia a breve termine, è capitato anche che una sola persona coprisse la notte».

L'avvicinamento del Boeing di Rubio ha seguito le procedure standard. A differenza delle visite di Stato a livello presidenziale, come quella di Donald Trump, non è stato necessario chiudere temporaneamente l'aeroporto o separare ulteriormente gli aerei.

Dopo una lunga giornata di lavoro, il segretario di Stato americano è decollato nuovamente alle 00:31, circa 90 minuti dopo l'orario di chiusura ufficiale dell'aeroporto di Ginevra.

Barrosa ha commentato così il fatto: «I controllori di volo del turno di notte erano in servizio nella torre di Ginevra e hanno gestito il decollo. Per i nostri controllori è un aereo in più».