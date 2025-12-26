Ecco cinque curiosità che forse nessuno ti hai mai spiegato sul Natale

Gesù è nato probabilmente sette anni prima. Il suo compleanno il 25 dicembre è anche una scelta politicamente motivata. KEYSTONE

Come faccio a spiegare a mio figlio perché a volte il Bambino Gesù porta i regali e a volte Babbo Natale? Devo dirgli che Gesù è nato sette anni prima di Cristo e non il 25 dicembre? Ecco spiegato questo e altri fatti curiosi sulla festa delle feste.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Ci si rende conto di quanto sia contraddittoria la festa delle feste solo quando si ha un bambino di quattro anni a cui si leggono i libri di Natale. Perché il Bambino Gesù e gli angeli del Natale portano i regali, ma poi arriva Babbo Natale?

Babbo Natale? Ma perché con gli angeli invece che con Babbo Natale? Questa istantanea di Zurigo del 1999 riassume la confusione natalizia. KEYSTONE

Cosa dirà il bambino quando gli verrà detto che Gesù Cristo non è nato né nell'anno 0 né il 25 dicembre? E se questo non è abbastanza complicato per voi, capitolerete al più tardi quando dovrete insegnare al piccolo che Gesù è l'incarnazione di Dio, che sarà crocifisso dagli uomini e poi risorgerà...

Sarebbe presuntuoso offrire al lettore una soluzione per quest'ultimo caso. Anche le altre domande potrebbero essere un po' troppo complicate per i bambini, ma questo non significa che non si possa rispondere in modo facile da capire. Ecco quindi cinque aspetti del Natale su cui riflettere.

Gesù ha imbrogliato sul suo anno di nascita

È il figlio di una celebrità e si è semplicemente ringiovanito: se la vanità fosse un peccato, Gesù Cristo sembrerebbe vecchio. Ma la vanità non è un peccato? In ogni caso, l'anno 0 non regge all'esame scientifico.

È la stella di Betlemme a rendere evidente la discrepanza, come il corpo celeste che indicò ai Magi la strada per la stalla dove nacque il figlio di Dio. Ma la stella di Betlemme può essere vista solo ogni 805 anni, come combinazione di Saturno e Giove nel segno zodiacale dei Pesci.

Il dipinto «Adorazione dei Magi» di Giotto di Bondone con la Stella di Betlemme. Dominio pubblico

Fu grazie all'astronomo Johannes Kepler che si scoprì che Gesù si era ringiovanito di sette anni: secondo questa ipotesi il Salvatore sarebbe nato nell'anno 7 a.C.

La prima menzione scritta del Natale...

...avvenne il 25 dicembre di 1686 anni fa, nell'anno 336. Almeno così scrisse Furius Filocalus, il cui nome potrebbe provenire da un fumetto di Asterix e Obelix: un ricco aristocratico cristiano di nome Valentinus commissiona allo scriba un calendario per lui.

In questo «Cronografo del 354», egli descrive come i cristiani celebrarono la nascita di Gesù Cristo per la prima volta 18 anni prima. Quest'opera è l'unico calendario romano completo del IV secolo. Ma non discute quasi mai la procedura, ma prende piuttosto nota della data.

«Il nostro calendario del 354 è già un calendario cristiano», scrisse lo storico Josef Strzygowski a proposito del «Cronografo» nel 1888. «È naturale che abbia dovuto cambiare nel tempo, così che le cinque feste pagane, che sono ancora simboleggiate, dovettero scomparire e lasciare il posto a nuove tipologie create dal cristianesimo».

Per alcuni è il dipinto «Festa di Venere» di Peter Paul Rubens, per altri il trambusto pagano che è stato sostituito dalla Pasqua. Dominio pubblico

In altre parole, le feste cristiane sono state inserite senza troppe cerimonie nelle festività pagane per metterle in risalto. «La festa dell'Epifania fu spostata al 6 gennaio, la Februa [festa romana di purificazione rituale] fu sostituita dal digiuno, la festa di Venere in aprile fu sostituita dalla Pasqua, l'Isiaca in novembre fu sostituita dall'Avvento e gli allegri Saturnalia in dicembre furono infine sostituiti dall'allegra festa del Natale».

I Saturnalia erano feste in onore del dio romano Saturno, celebrate nella seconda metà di dicembre.

Raffigurazione di Saturno, dio dell'agricoltura, nel «Cronografo del 354». Dominio pubblico

Data di nascita discutibile

Quando potrebbe essere nato il figlio di Dio? I primi cristiani ne celebravano il compleanno in varie date: il 6 gennaio, perché è la festa dell'Epifania, detta anche della Befana. Altri commemoravano Gesù il 19 o il 20 aprile, il 20 maggio o il 18 novembre.

Infine, per la festa è stato scelto il 25 dicembre: la nascita del Salvatore porta il sole nel mondo degli uomini. È quindi giusto che il Natale sostituisca il Sol Invictus.

Nel giorno del solstizio d'inverno, quando le giornate tornano ad allungarsi, i romani celebravano la nascita dell'invincibile dio del Sole Invincibile, che un tempo si chiamava Mitra.

Mash-up di culture: Gesù su un mosaico romano della fine del III secolo. Cristo è qui raffigurato come rappresentante del dio del sole Helios, alias Sol Invictus. Dominio pubblico

In questa festa erano invitati anche i non credenti, e pare che i cristiani abbiano imparato da questo. La data fu in seguito giustificata dal fatto che il concepimento di Gesù avveniva esattamente all'inizio dell'anno, che corrisponde al 25 marzo nel calendario dell'epoca. Se a questo si aggiungono nove mesi, si arriva al 25 dicembre.

Secondo il Vangelo di Luca, la data può essere però ipotizzata con relativa facilità. A causa della storia di Zaccaria, la cui famiglia Abijah ha l'ottava sorte secondo Cronache 24:10. Questo significa che egli presta servizio al tempio otto settimane dopo la festa di Pessah.

Sua moglie Elisabetta rimane incinta e quando la nascita di Gesù viene profetizzata a Maria, Elisabetta è al quinto mese. La formula è quindi: servizio al tempio + 150 giorni [quinto mese di gravidanza di Elisabetta] + 270 giorni [nove mesi di gravidanza] = compleanno di Gesù. Il servizio al tempio fu probabilmente a metà del mese di giugno e il concepimento avvenne all'inizio di dicembre.

Tabernacoli a Zurigo: la festa ricorda l'esodo degli israeliti dall'Egitto. KEYSTONE

Questo significa che è più probabile che il compleanno sia avvenuto nel periodo della festa ebraica dei Tabernacoli e che vada collocato tra la fine di settembre e la fine di ottobre.

Albero di Natale e regali

Mentre la festa, i regali e le candele potrebbero essere stati ispirati dai Saturnalia, l'usanza di esporre qualcosa di verde al solstizio d'inverno deriva probabilmente dalle tribù germaniche: pare che questo servisse a dimostrare fertilità e forza. La prima menzione scritta dell'erezione di un abete risale al XVI secolo.

Vigilia di Natale a Heiligeland nell'Emmental nel 1956. KEYSTONE

L'usanza pagana era stata adottata in Alsazia, gli alberi venivano esposti in salotto e decorati come segno di prosperità personale: per alcuni con noci e mele su qualche ramo di abete, per altri con decorazioni di vetro sui maestosi abeti, che all'epoca erano rari. La corona d'Avvento con abeti verdi fu inventata solo nel 1860.

San Nicolao è la base per il Bambino Gesù e Babbo Natale. Il fatto che chieda ai bambini se sono stati buoni risale a due parabole del lezionario della chiesa del 6 dicembre. Ben presto si aggiunsero i regali, e la Riforma, che rifiutò la venerazione di santi come San Nicola.

Un bel regalo: San Nicola lancia una zolla d'oro e salva tre vergini dal bordello. La raffigurazione proviene dall'altare in tre parti del 1521 della chiesa del villaggio di San Nicola a Oberbobritzsch, in Sassonia. Commons/Jörg Blobelt

In Svizzera la consegna dei regali ai bambini è stata posticipata fino al XIX secolo al giorno di Capodanno, mentre in Lussemburgo i regali vengono ancora scartati il 6 dicembre. Probabilmente sotto la spinta di Martin Lutero, il 25 dicembre divenne gradualmente la norma nel XVI secolo.

Gesù Bambino contro Babbo Natale

Persone vestite da Babbo Natale, angeli o alberi di Natale attraversano il centro di Zurigo in Vespa il 4 dicembre 2016. KEYSTONE

Oltre a una nuova data, era necessario anche un nuovo presentatore: i protestanti sostituirono San Nicola con San Cristo, che si basava sull'idea del Bambino Gesù come portatore di misericordia, ma che in origine significava Gesù Cristo. Nel corso degli anni però questo fatto scomparve: prevalse il bambino senza sesso e altruista.

In Svizzera, il Bambino Gesù era allora chiamato anche Bambino di Capodanno, in corrispondenza con la consegna dei regali nel giorno di Capodanno.

D'altra parte, Babbo Natale è mutato, si è secolarizzato e all'inizio del XIX secolo ha ricevuto elfi, slitte, renne e barbe. Ha vissuto il suo ultimo trionfo commerciale nella cultura natalizia globale a partire dal 1931, quando la Coca-Cola ha utilizzato Babbo Natale per la sua pubblicità.

Babbo Natale: la stessa Coca-Cola racconta la creazione di questo prodotto.

Alla fine, devo rendermi conto che il Natale è molto più complicato di quanto possa spiegare oggi a un bambino piccolo. Al posto delle spiegazioni, dovrò inventarmi la scusa standard, che per fortuna arriva con l'occasione: a Natale accadono cose miracolose!