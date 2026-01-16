Con «Snowflake» potete aiutare la popolazione iraniana ad accedere a Internet. KEYSTONE

L'Iran sta ancora una volta oscurando Internet per controllare le crescenti proteste nel Paese. Gli utenti del web in Europa possono aiutare la popolazione iraniana da casa. Ecco come.

Il blackout digitale ha colpito duramente la popolazione e rende difficile per i media stranieri valutare la portata delle proteste e della repressione.

Tuttavia, strumenti tecnici come l'estensione «Snowflake» permettono di aggirare parzialmente i blocchi internet statali. Mostra di più

Dalla fine di dicembre, un gran numero di persone in Iran è sceso nuovamente in piazza contro il regime.

Inizialmente le proteste sono state scatenate dai commercianti di Teheran che lamentavano la scarsa situazione economica, ma poi le manifestazioni si sono poi rapidamente diffuse in altre parti del Paese.

La leadership di Teheran ha reagito con i mezzi noti. L'accesso a Internet globale è stato in gran parte interrotto per rendere così più difficile l'organizzazione delle proteste e impedire che immagini, video e resoconti raggiungessero il mondo esterno.

Questo blackout digitale ha gravi conseguenze per la popolazione: senza Internet è infatti quasi impossibile scambiare informazioni.

Anche i media stranieri si trovano ad affrontare problemi. Senza contatti affidabili, diventa sempre più difficile valutare la portata delle proteste e le azioni delle forze di sicurezza. L'isolamento pressoché totale dall'internet globale è considerato uno degli strumenti più efficaci dell'apparato di sicurezza iraniano.

«Snowflake» condivide la propria connessione a Internet

Tuttavia, esistono dei rimedi tecnici contro questi blocchi di Internet. Uno di questi si chiama «Snowflake». Si tratta di un'estensione gratuita per i browser Internet, sviluppata dal cosiddetto progetto Tor.

Questo progetto è noto soprattutto per il «Tor Browser», che consente di accedere ai siti web in modo anonimo.

Chiunque installi Snowflake rende volontariamente disponibile una piccola parte della propria connessione a Internet.

Le persone che si trovano in Paesi con una forte censura possono utilizzare questa connessione per accedere al web aperto. L'estensione è disponibile per i browser più diffusi, come Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

Innanzitutto, è necessario verificare quale browser Internet si sta utilizzando sul proprio computer: se si utilizza Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox, è possibile installare l'estensione. Fare clic sul link appropriato.

Nella pagina dell'estensione, fare clic sul pulsante «Aggiungi».

Una volta installata, nell'angolo in alto a destra del browser apparirà l'icona di un fiocco di neve. Fare clic su di essa e attivare l'estensione (vedere l'immagine seguente). Mostra di più

Ecco come appare l'estensione attivata in Google Chrome su MacOS. Screenshot

La rete Tor funziona attraverso diversi reindirizzamenti crittografati. In questo modo si nasconde l'origine di una connessione a Internet.

Con Snowflake, il proprio indirizzo IP serve come punto di ingresso a breve termine, ma cambia costantemente. È quindi quasi impossibile per i censori governativi bloccare tutti gli accessi.

In Svizzera, l'uso di «Snowflake» e del browser Tor è considerato legale. Anche se le autorità dovessero occuparsi della questione, è difficile attribuire chiaramente il traffico di dati a causa della crittografia.

Il browser Tor è esplicitamente vietato solo in alcuni Paesi del mondo, tra cui Cina, Russia, Iran, Arabia Saudita e Venezuela.