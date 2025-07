Una foto mostra Carolina Wilga mentre sale su un aereo. sda

Dopo un incidente, la tedesca Carolina Wilga, zaino in spalla, smarrisce l'orientamento e si perde nella savana australiana. Il suo salvataggio è stato a dir poco miracoloso.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Carolina Wilga è stata salvata dopo dodici giorni nella natura selvaggia della savana australiana.

È sopravvissuta con l'acqua delle pozzanghere, ha dormito in grotte e ha riportato numerose ferite.

In un messaggio emozionante, ringrazia i soccorritori e annuncia la sua intenzione di continuare a viaggiare attraverso l'Australia. Mostra di più

Carolina Wilga in realtà voleva solo godersi la sua libertà. La 26enne ha viaggiato per due anni attraverso l'Australia con il suo furgone, sola, curiosa e con lo zaino pieno di avventure.

Ma il suo viaggio ha preso una piega drammatica: per dodici giorni ha lottato per la sopravvivenza nel caldo spietato dell'outback australiano.

Come lei stessa riferisce dall'ospedale, è stato un incidente a mettere tutto in moto. Il suo veicolo è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata.

«Nell'impatto ho battuto violentemente la testa», scrive. Confusa e disorientata, ha abbandonato il furgone, nonostante fosse equipaggiato con acqua, cibo e vestiti.

Ha vagato nel paesaggio arido dell'Australia occidentale

Nei giorni successivi Wilga ha vagato nel paesaggio arido dell'Australia occidentale. Beveva dalle pozzanghere, cercava riparo nelle grotte e cercava di orientarsi con il sole.

Quando è stata finalmente ritrovata da un automobilista, a 24 chilometri dal luogo dell'incidente, era disidratata, esausta, coperta di punture di insetti e bruciata dal sole.

«Era sicura che non sarebbe mai stata ritrovata», ha detto in seguito un soccorritore.

L'elogio del primo ministro

La tedesca ha parlato per la prima volta all'ospedale di Perth. In una toccante dichiarazione, ha ringraziato le squadre di ricerca, il personale medico, il consolato tedesco e soprattutto il suo soccorritore.

«Sono profondamente colpita dal coraggio, dalla volontà di aiutare e dal calore che mi è stato mostrato qui», ha detto. L'Australia Occidentale le ha mostrato cosa significa una vera comunità.

Il premier Roger Cook ha lodato la volontà di sopravvivenza della giovane donna, ma ha anche criticato la mancanza di attrezzature. Con un telefono satellitare o un trasmettitore di emergenza come un EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), la 26enne avrebbe potuto essere localizzata più rapidamente.

Nonostante ciò che ha vissuto, la ragazza vuole continuare il suo viaggio.

«Ama l'Australia», ha detto un infermiere. La costa orientale è ancora sulla sua lista. Colei che ha affrontato la morte vuole continuare a vivere e a sognare.