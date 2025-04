Dipingere le uova per Pasqua è una tradizione per molte famiglie (immagine illustrativa). KEYSTONE

Colorare le uova fa parte del programma di Pasqua di molte famiglie svizzere e non. Un'esperta ha svelato a blue News i consigli per chi vuole lavorare con i colori naturali.

Redazione blue News Alessia Moneghini

Se volete abbellire il vostro bouquet di Pasqua con uova colorate, in realtà non avete bisogno di molto: i colori naturali possono essere ricavati da molti alimenti. Ma funziona? E come? Ecco come non trovare strane macchie sul guscio.

«I colori naturali non sono così forti e decisi come i colori convenzionali. Le uova dipinte con colori naturali sono di solito un po' più pastello», spiega Christine Mittermayr, che ha scritto un libro sull'argomento. «Sono affascinanti almeno quanto quelle colorate in modo convenzionale».

Secondo la ceramista austriaca, gli alimenti e le spezie dai colori intensi sono particolarmente adatti. Si tratta di cibi che lasciano tracce di colore sulla pelle quando vengono lavorati o cucinati o sui denti quando vengono mangiati.

«Solo per citare alcuni esempi: cavolo rosso, mirtilli, barbabietola, curcuma, tè rosso e bucce di cipolla hanno tutti un colore forte», dice Mittermayr.

Per dei colori delicati bollire le uova nel brodo

Il suo consiglio più importante: se colorate voi stessi le uova con questi alimenti, non aspettatevi un risultato troppo rapido. «Trovo le sorprese creative molto eccitanti», afferma Mittermayr.

Per colori delicati come il giallo o il verde, l'esperta fa sempre bollire le uova nel brodo preparato per la tintura. Lo stesso fa con le bucce di cipolla o con il caffè per le uova rosso-brune.

«È importante far bollire le sostanze per circa 15 minuti prima». Le uova vengono poi aggiunte e fatte bollire per otto minuti.

Un'altra opzione è quella di preparare il brodo colorante, lasciarlo raffreddare e lasciare le uova sode in frigorifero per tutta la notte. «In questo modo si ottiene anche un risultato più intenso».

Per le uova verdi, Mittermayr preferisce mescolare il brodo di curcuma gialla con quello di cavolo rosso. Questo da solo produce un colore blu intenso. Combinato con la tecnica shibori crea un «effetto wow».

La tecnica shibori

Lo shibori è una tecnica di colorazione nata in Giappone che crea diversi motivi che ricordano in qualche modo il batik. Se volete tingere le uova alla «maniera Shibori», potete creare delle belle rientranze di colore usando dei comuni elastici domestici tesi sulle uova.

Per farlo basta mettere le uova sode e gli elastici nel bagno di tintura per circa 15 minuti o più. Più a lungo sono in ammollo, più forte sarà il colore.

Dopo la colorazione, si rimuovono gli elastici e si asciugano con cura le uova. Il risultato? Uova di un blu quasi reale circondate da sottili raggi bianchi.

La tecnica della stampa vegetale

«Le uova sono bellissime anche con la tecnica della stampa vegetale», dice Mittermayr. A tale scopo, piccoli fiori o foglie vengono posizionati con cura sull'uovo sodo o crudo.

Per evitare che la decorazione scivoli e per creare una bella rientranza di colore, l'uovo viene inserito in un pezzo di vecchia calzamaglia di seta e chiuso saldamente con un fermaglio domestico. L'uovo viene poi messo nel bagno di tintura o bollito, ad esempio con bucce di cipolla.

«I bambini di solito sono entusiasti di tingere le uova», sostiene l'esperta. Il luogo ideale per farlo è «un posto in cui possono spargere e sperimentare», dice l'austriaca.

Dare ai bambini molta libertà incoraggia la loro creatività. Non dimenticate, infine, di far loro i complimenti.