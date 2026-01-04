Le FFS consentono ora la prenotazione precisa dei posti a sedere tramite app. KEYSTONE/SBB

Le FFS hanno aggiornato la loro app e da adesso offrono una prenotazione con tanto di grafica per scegliere il proprio posto sui treni. Per il momento la nuova funzione è disponibile solo su collegamenti selezionati.

Hai fretta? blue News riassume per te Le FFS hanno aggiornato la loro app e offrono per la prima volta la prenotazione del posto a sedere con visualizzazione grafica della carrozza su treni selezionati.

La funzione è inizialmente disponibile sulle linee IC2 e IC21 e sulla tratta TGV Zurigo-Parigi e sarà gradualmente ampliata entro il 2026.

Non è ancora chiaro se si applicherà anche ai viaggi speciali. Finora le FFS hanno fatto riferimento a piattaforme di prenotazione esterne con costi aggiuntivi. Mostra di più

A dicembre le FFS hanno aggiornato la loro applicazione aggiungendo nuove funzioni. Una di queste dovrebbe soddisfare molti pendolari: su alcuni treni selezionati è ora possibile selezionare e prenotare i posti a sedere direttamente tramite una grafica della carrozza.

La prenotazione specifica del posto è attualmente disponibile sulle linee IC2 e IC21 (Basilea/Zurigo-Lugano), che circolano sui moderni treni Giruno. La funzione è disponibile anche sui collegamenti TGV da Zurigo a Parigi.

La riservazione è possibile anche per gli utenti che possiedono un abbonamento generale e costa cinque franchi, indipendentemente dall'abbonamento.

Altri collegamenti nel 2026

Un post sul forum delle FFS parla dei primi tipi di treno con «prenotazione grafica dei posti e delle biciclette». Il piano prevede di estendere gradualmente il sistema di prenotazione grafica dei posti ad altri treni FFS, ai collegamenti turistici e alle tratte internazionali verso Francia, Italia e Germania nel corso del 2026.

Ecco come appare la prenotazione dei posti a sedere tramite il sito web di FFS. FFS

Inizialmente non era chiaro quanto queste informazioni fossero affidabili. Interrogate da blue News, le FFS hanno dichiarato che il team media non sarà più disponibile per le richieste non urgenti fino all'inizio di gennaio.

Fino a oggi, i viaggiatori dovevano spesso rivolgersi a ferrovie straniere come Deutsche Bahn per prenotare posti specifici, ad esempio per i collegamenti ICE quando le famiglie vogliono sedersi insieme.

Come funziona?

La nuova funzione è disponibile, come detto, sia tramite l'applicazione che tramite il sito web delle FFS. Dopo aver selezionato la località di partenza, di arrivo e il collegamento desiderato, sul sito basta cliccare «Scegli i biglietti», e nel riquadro del «Biglietto di percorso» compare un pulsante «Prenotazione del posto a sedere».

Una volta selezionato quest'ultimo cliccando un altro pulsante «Scegli posto a sedere», si può selezionare manualmente il posto desiderato.

Mentre sull'app dopo aver cliccato su «Biglietti da CHF XX.XX», nel riquadro «Offerta normale» compare una dicitura «Aggiungi prenotazione»: una volta aggiunto il visto al collegamento, cliccando sulla freccia a destra si accede alla selezione manuale del posto a sedere.

Non ci saranno più costi aggiuntivi per i viaggi speciali?

blue News ha voluto sapere dall'ufficio stampa delle FFS se la funzione viene offerta anche per i viaggi speciali, come ad esempio il viaggio alla fonduta, attualmente molto apprezzato, sul Churchill rosso a doppia freccia.

Nel 2024 «K-Tipp» ha reso noto che, sebbene questo viaggio costi 119 franchi, viene applicata una «tassa d'ordine» aggiuntiva di 2,50 franchi. Questa tassa viene addebitata perché i clienti vengono indirizzati alla piattaforma esterna Ticketcorner per la prenotazione.

All'epoca le FFS avevano giustificato la tassa con l'impossibilità di offrire autonomamente prenotazioni online specifiche per i posti a sedere.