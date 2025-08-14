  1. Clienti privati
L'accusa «Gli allevamenti di razze alla moda fanno soffrire cani e gatti». Ecco perché

Jenny Keller

14.8.2025

Gli esperti parlano di allevamento estremo quando le caratteristiche di razza causano problemi di salute agli animali.
Christophe Gateau/dpa

Sono carini, costosi e spesso malati: sempre più svizzeri acquistano cani e gatti con caratteristiche di razza. Per gli animali, questo significa spesso una vita piena di sofferenza. 

Jenny Keller

14.08.2025, 10:33

14.08.2025, 10:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sempre più svizzeri acquistano le cosiddette «razze alla moda», come i gatti dalle orecchie pieghevoli o i bulldog francesi.
  • Molti di questi animali soffrono delle conseguenze di un allevamento estremo, come difficoltà respiratorie, problemi articolari o infiammazioni costanti.
  • Organizzazioni come la PETA accusano le associazioni di allevatori di promuovere deliberatamente standard di razza dannosi per la salute.
  • Gli esperti chiedono una maggiore consulenza e responsabilità nell'acquisto degli animali.
Che si tratti di gatti inglesi a pelo corto, di bulldog francesi o di gatti dalle orecchie pieghevoli, in Svizzera sono in voga le cosiddette «razze alla moda». Le loro caratteristiche distintive però – musi rotondi, nasi corti, orecchie piegate – spesso significano sofferenza per gli animali.

Secondo la veterinaria Julie Schwechler, che lavora in un ambulatorio per piccoli animali a Stäfa, sul Lago di Zurigo, l'influenza delle celebrità e dei social media si riflette direttamente nella sala d'attesa, come spiega a «SRF»: «Noto sempre cosa viene pubblicizzato al momento o quale razza una celebrità ha acquistato di recente».

Ad esempio da quando la cantante Taylor Swift ha posseduto due gatti scozzesi dalle orecchie pieghevoli, un numero sempre maggiore di persone anche nel nostro Paese sta acquistando questa razza.

Le simpatiche orecchie a sventola sono dovute a un difetto genetico della cartilagine, che spesso porta a deformazioni scheletriche e a dolori cronici.

I bulldog francesi sono i più popolari

Le forme estreme della testa, con nasi piatti e narici piccole, come nei gatti persiani o nei bulldog francesi, causano anche difficoltà respiratorie, lacrimazione degli occhi, pieghe della pelle e infezioni costanti.

L'anestesia per gli interventi chirurgici è più rischiosa per molte razze di tendenza, soprattutto per i cani e i gatti dal naso piatto.

Ad esempio i bulldog francesi sono la razza più popolare negli Stati Uniti dal 2022, una popolarità alimentata da celebrità come Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Reese Witherspoon e Beyoncé.

Nonostante i noti rischi per la salute, come difficoltà respiratorie, problemi alla schiena e malattie agli occhi, la domanda continua a crescere rapidamente.

Sofferenza degli animali e costi elevati

Quello che inizialmente molti vedono come un compagno «particolarmente carino» spesso si rivela un animale cronicamente malato. Il risultato? Costi veterinari elevati, operazioni (ad esempio per allargare le vie respiratorie), trattamento del dolore e spesso sofferenze prolungate.

Di conseguenza, l'allevamento in cui le caratteristiche fisiche sono così esagerate da essere associate a dolore cronico, sofferenza o disturbi comportamentali per l'animale è definito allevamento estremo.

In Svizzera questo è vietato dalla legge sulla protezione degli animali, ma l'importazione di tali animali dall'estero è difficile da controllare.

Allevare in modo sano anziché con il clamore di Instagram

Questo perché molti animali provengono da vendite online non regolamentate all'estero, con genetica poco chiara, mancanza di controlli sanitari e spesso condizioni di allevamento contrarie agli standard di benessere animale.

Sebbene il certificato di importazione obbligatorio e i documenti sulla salute degli animali minimizzino i rischi, non impediscono completamente le importazioni.

Nel frattempo, le critiche alle pratiche di allevamento si fanno sempre più forti. Nel luglio 2025 l'organizzazione animalista PETA ha intentato una causa negli Stati Uniti contro l'American Kennel Club, la più grande associazione di allevatori di cani degli Stati Uniti.

L'associazione accusa gli allevatori di promuovere deliberatamente la tortura con i suoi standard di razza ufficiali.

Sempre più allevatori affidabili in Svizzera stanno cercando di tornare a caratteristiche di razza più sane attraverso il cosiddetto backbreeding, ad esempio con nasi più lunghi o articolazioni più stabili.

Purtroppo, secondo Schwechler, la consulenza veterinaria viene raramente fornita prima dell'acquisto, ma solo quando i problemi sono già sorti. Il suo appello: «Non lasciatevi tentare dalle celebrità. Se volete assolutamente una certa razza, informatevi bene e scegliete allevatori che tengono alla salute degli animali».

