Ecco cos'è il «DVI», metodo col quale s'identificano morti e feriti nei gravi incidenti

Dopo l'inferno di Crans-Montana, è in corso il difficile compito di identificare le vittime ferite e decedute. Gli esperti forensi svizzeri si affidano al collaudato metodo DVI (Disaster Victim Identification). DNA, protesi e dentature sono d'aiuto.

L'identificazione delle vittime dell'incendio di Crans-Montana avviene secondo procedure mediche e forensi chiaramente protocollate.

Il modo migliore per identificare le persone è l'analisi del DNA, la comparazione dei denti e delle protesi mediche.

Per le persone decedute viene utilizzata la procedura internazionale DVI (Disaster Victim Identification), che confronta sistematicamente i dati delle persone scomparse e delle vittime.

Le autorità e gli esperti forensi stanno lavorando con liste di parenti e Paesi per identificare i feriti e i morti - 113 dei 119 feriti sono già stati identificati, così come 24 degli almeno 40 morti. Mostra di più

L'incidente di Crans-Montana ha scosso profondamente l'intero Paese. Mentre i pompieri e la polizia indagano sulle cause dell'incendio, sullo sfondo si svolge un altro lavoro ancora più importante per i parenti: l'identificazione delle vittime.

Si tratta di un'operazione particolarmente difficile nel caso degli incendi, che in Svizzera segue procedure mediche e forensi chiaramente regolamentate. blue News ha indagato su come si presenta questa procedura.

La polizia cantonale del Vallese, che sta lavorando all'identificazione delle vittime, non ha ancora fornito informazioni sulla procedura specifica.

1. La registrazione

Normalmente l'identificazione negli ospedali svizzeri inizia al momento del ricovero. A ogni paziente viene consegnato un braccialetto con il nome e la data di nascita.

L'identità viene verificata attivamente prima della somministrazione di farmaci, delle operazioni o degli esami, una componente centrale della sicurezza dei pazienti, come definito, ad esempio dall'Ospedale universitario di Zurigo e dalla Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera.

Se una vittima di ustioni è in grado di parlare, le viene chiesta direttamente l'identità. Se la persona è incosciente o irriconoscibile a causa delle ferite, le viene prima fornita un'identità provvisoria di emergenza.

Contemporaneamente la polizia e le autorità possono avviare un processo di identificazione formale.

A seconda delle condizioni della persona, possono essere usate impronte digitali, campioni di DNA o prove mediche come impianti o protesi. Secondo la Società Svizzera di Medicina Legale (SSML), questa è una pratica comune, soprattutto nei casi di gravi ustioni in cui il viso o le dita sono gravemente danneggiati.

2 La procedura DVI

Nel nostro Paese per i decessi si usa la procedura DVI (Disaster Victim Identification), riconosciuta a livello internazionale. Dal 2001 la Confederazione dispone di una squadra nazionale che viene impiegata in caso di incidenti o incendi gravi.

Questo team speciale è composto da specialisti delle forze dell'ordine, di medicina legale e di odontoiatria che identificano le vittime di gravi disastri secondo gli standard internazionali.

Il principio è semplice, ma complesso: i dati sulle persone scomparse vengono confrontati con quelli sulle persone decedute. I patologi forensi esaminano sistematicamente le vittime.

Gli effetti personali, come gioielli o vestiti, possono fornire indizi, ma non sono considerati prove. Le impronte digitali spesso non sono più utilizzabili nel caso di roghi.

Altre caratteristiche sono quindi particolarmente importanti. Denti e dentiere spesso sopravvivono alle fiamme e possono essere confrontati con i registri dei dentisti. Anche gli impianti medici, come le protesi dell'anca o i pacemaker, possono essere chiaramente identificati.

Anche l'analisi del DNA svolge un ruolo fondamentale. L'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo conferma che il DNA è spesso il fattore decisivo quando mancano altri mezzi di identificazione.

La Fedpol afferma che i profili del DNA possono essere usati pure per identificare persone sconosciute o decedute al di fuori dei procedimenti penali.

3. Il confronto

Nel caso di Crans-Montana sono già state stilate delle liste: le famiglie e i Paesi di provenienza delle vittime hanno contattato le autorità svizzere per trovare le persone scomparse che si trovavano nel villaggio vallesano al momento dell'incendio.

Gli esperti forensi, medici e ufficiali stanno confrontando questi dati con quelli dei feriti e dei morti negli ospedali.

Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità, 113 dei 119 feriti sono già stati identificati, così come 24 degli almeno 40 morti.