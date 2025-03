Ecco come i tedeschi prendono in giro Donald Trump usando Google Maps

Probabilmente Donald Trump non si è nemmeno accorto che alcuni tedeschi stavano scherzando. Gemini @blue News

Il Golfo del Messico sta talmente a cuore al presidente degli Stati Uniti Donald Trump da avergli dato il nome di «Golfo d'America». Dalla Frisia orientale alla Baviera, la gente lo prende in giro con l'aiuto di Google Maps.

Mentre Trump ha rinominato il Golfo del Messico per decreto, in Germania i cittadini scelgono la funzione di Google Maps per inserire i luoghi come punti di interesse.

Le recensioni lo prendono in giro: «A Elon e Donald piace», o anche: il «Grande Golfo di Görlitz»: «È l'unico vero Golfo di Görlitz! E appartiene alla brava gente di Görlitz! Brava gente!». Mostra di più

Quello che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ottenuto con il Golfo d'America deve essere possibile anche in Germania. O almeno questo è probabilmente quello che stanno pensando molti utenti del servizio Google Maps.

Dal Mare del Nord, al largo della Frisia orientale, fino al Chiemsee, attrazione turistica dell'Alta Baviera, la Germania pullula di campi da golf in laghi, fiumi e laghetti di paese. L'intenzione dietro a tutto ciò? È ironico, ma anche politico, e certamente avrà una durata limitata.

Dalla Baviera alla Frisia orientale

Mentre Trump ha rinominato il Golfo del Messico per decreto, in Germania i cittadini scelgono di utilizzare la funzione di Google Maps per inserire i luoghi come punti di interesse.

«Alcuni utenti stanno usando questa funzione per prendere in giro il decreto di ridenominazione di Donald Trump», ipotizza Georg Glasze dell'Istituto di Geografia dell'Università Friedrich-Alexander di Erlangen.

Perché un golfo è in realtà una grande baia. Ora c'è il «Golfo di Baviera» nel lago Chiemsee, nel Mare del Nord c'è il «Golfo della Frisia orientale» e Monaco offre il «Golfo di Giesing», sulle rive dell'Isar.

Il Golfo di Münster è solo uno dei tanti golfi sorti di recente in Germania. Google Maps

Le recensioni lo prendono in giro. «Piace a Elon e Donald», si legge in un commento sul «Golf von Penzberg», situato sul Lago Huber in Alta Baviera, che nel frattempo è già scomparso dalla mappa.

Nel «Golfo di Gaildorf», a nord-est di Stoccarda, ci sono appelli a «Rendere Gaildorf di nuovo grande!» e «Prima Gaildorf». E sul «Golfo di Zündorf», sul Reno, qualcuno si entusiasma: «Splendida vista sulla Statua della Libertà all'ingresso del porto!».

Un'allusione alla propensione di Trump per i superlativi si trova in Sassonia sul «Grande Golfo di Görlitz»: «È l'unico vero Golfo di Görlitz! E appartiene alla brava gente di Görlitz! Brava gente!».

Google non resta a guardare

L'effetto? Probabilmente solo in misura limitata. «Google monitora queste voci con relativa attenzione da diversi anni», afferma il geografo. «Presumo che questi numerosi golfi presenti nei database di Google non saranno molto duraturi».

Infatti, molti di essi sono scomparsi poco tempo dopo, a differenza del decreto di Trump. Google ha messo in pratica questa situazione almeno in parte, sottolinea Glasze. Sulle mappe in Germania c'è scritto «Golfo del Messico (Golfo d'America)».

«Si potrebbe immaginare che i tanti golfi simboleggiano in modo giocoso quanto siano arbitrarie alcune etichette, simili a quelle del Golfo d'America», afferma Martin Hullin della Bertelsmann Stiftung.

Glasze considera la campagna «almeno un po' sovversiva». «Le geografie sono 'fatte' dall'uomo, l'unica domanda è da chi», afferma. In passato, la denominazione dei luoghi era strettamente legata al potere di imporla sulle mappe e nella pratica.

La digitalizzazione ha cambiato le cose. Ma anche in questo caso vede delle disuguaglianze. Le grandi aziende tecnologiche esercitano sempre più il controllo e monopolizzano la conoscenza geografica, commercializzandola e controllandola con gli algoritmi.

Google Germania afferma: «Google si impegna a mantenere Google Maps il più aggiornato possibile e a mostrare agli utenti informazioni corrette».