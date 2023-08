Ecco come i truffatori accedono al vostro conto WhatsApp mentre dormite

Mentre siamo tranquillamente addormentati gli hacker entrano in azione. Roland Weihrauch/dpa

Gli hacker utilizzano un trucco perfido per entrare nel vostro account Whatsapp nel cuore della notte. Qui potete scoprire come funziona e come potete proteggervi al meglio.

I criminali informatici stanno prendendo di mira il vostro account Whatsapp. Come avverte il Centro nazionale per la sicurezza informatica in un recente post sul suo sito web, gli attacchi notturni sono sempre più numerosi.

Negli ultimi giorni il centro ha ricevuto un numero crescente di segnalazioni. Le vittime hanno riferito di aver ricevuto molte chiamate diverse durante la notte, dopo le quali non avevano più accesso al loro account Whatsapp.

Gli amici di queste persone hanno riferito loro che l'immagine del profilo era stata cambiata e che nelle chat di gruppo erano apparsi strani numeri.

Il trucco: gli aggressori resettano l'account Whatsapp nel cuore della notte. Il codice di reset finisce sulla segreteria telefonica durante la notte e quindi alla portata dei truffatori.

Ecco come funziona

1) L'hacker inserisce il numero da attaccare su Whatsapp come proprio, dopodiché viene inviata un'e-mail con il nuovo codice.

2) Se non funziona, è possibile far leggere il codice anche al telefono: in questo caso, il codice viene letto sulla segreteria telefonica o sulla casella di posta elettronica.

3) Dopo l'installazione, il codice rimane sempre lo stesso per molte segreterie telefoniche. Ciò significa che la password predefinita, come le ultime quattro cifre del numero di telefono, funziona ancora.

4) l'hacker può quindi ascoltare il codice e accedere all'account Whatsapp.

5) dopo aver preso possesso dell'account Whatsapp, gli hacker attivano l'autenticazione a due fattori in modo che la vittima non abbia più accesso all'account.

Come ci si può proteggere da questi attacchi?

Cambiate al più presto tutte le password preimpostate, utilizzate l'autenticazione a due fattori e trattate il vostro codice PIN come le vostre password. Non datelo a terzi in nessun caso.