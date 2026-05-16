Un insolito camuffamentoEcco come il lupo robot protegge gli uomini dagli attacchi di orsi in Giappone
Gabriela Beck
16.5.2026
Con occhi fiammeggianti e ululati strazianti, in Giappone i lupi robot inseguono gli orsi e li mettono in fuga. Le creature high-tech stanno proteggendo sempre più persone dai pericolosi incontri con i predatori.
Redazione blue News
16.05.2026, 14:25
Gabriela Beck
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Un'azienda giapponese vende lupi robot che spaventano gli orsi con suoni e occhi illuminati a LED.
Gli agricoltori e i lavoratori li usano per proteggere i campi e le aree rurali dagli animali selvatici sempre più aggressivi.
Poiché gli orsi stanno invadendo sempre più le città e le aree residenziali, il produttore sta già sviluppando nuove versioni mobili del robot.
Occhi fiammeggianti, denti spaventosi e pelliccia ispida: questa creatura non è un predatore, ma un robot travestito da lupo progettato per spaventare gli orsi, sempre più aggressivi e diffusi in Giappone.
Il «mostro lupo» dell'azienda giapponese Ohta Seiki non è solo spaventoso per il suo aspetto, ma anche per gli ululati che riproduce.
Secondo la società di Hokkaido, il numero di ordini è salito a un nuovo record: dall'inizio dell'anno sono stati richiesti circa 50 robot lupo, più di quanti ne siano stati prodotti in un intero anno.
«Li produciamo a mano. Non riusciamo a crearli abbastanza velocemente», afferma il capo Yuji Ohta. I clienti dovranno quindi attendere due o tre mesi per la consegna.
Il prezzo di circa 3'100 franchi comprende batterie, celle solari, sensori e altoparlanti.
Il robot può emettere più di 50 suoni diversi, tra cui voci umane e rumori elettronici che possono essere uditi fino a un chilometro di distanza. Gli occhi sono dotati di luci LED rosse, la coda di luci blu.
La maggior parte degli ordini proviene da agricoltori, gestori di campi da golf e persone che lavorano all'aperto nelle aree rurali.
Nell'anno fiscale 2025/2026, il numero di persone uccise dagli orsi in Giappone è salito a 13, il doppio del record precedente.
Secondo i dati ufficiali, anche il numero di avvistamenti di orsi a livello nazionale ha raggiunto un nuovo massimo di oltre 50'000. Il precedente record di due anni fa non era nemmeno la metà.