Un'azienda giapponese che produce lupi robot dall'aspetto spaventoso sta ricevendo un'ondata di ordini dopo il numero record di attacchi mortali di orsi all'uomo dello scorso anno. AFP/Toru Yamanaka

Con occhi fiammeggianti e ululati strazianti, in Giappone i lupi robot inseguono gli orsi e li mettono in fuga. Le creature high-tech stanno proteggendo sempre più persone dai pericolosi incontri con i predatori.

Redazione blue News Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Un'azienda giapponese vende lupi robot che spaventano gli orsi con suoni e occhi illuminati a LED.

Gli agricoltori e i lavoratori li usano per proteggere i campi e le aree rurali dagli animali selvatici sempre più aggressivi.

Poiché gli orsi stanno invadendo sempre più le città e le aree residenziali, il produttore sta già sviluppando nuove versioni mobili del robot. Mostra di più

Occhi fiammeggianti, denti spaventosi e pelliccia ispida: questa creatura non è un predatore, ma un robot travestito da lupo progettato per spaventare gli orsi, sempre più aggressivi e diffusi in Giappone.

Il «mostro lupo» dell'azienda giapponese Ohta Seiki non è solo spaventoso per il suo aspetto, ma anche per gli ululati che riproduce.

Secondo la società di Hokkaido, il numero di ordini è salito a un nuovo record: dall'inizio dell'anno sono stati richiesti circa 50 robot lupo, più di quanti ne siano stati prodotti in un intero anno.

«Li produciamo a mano. Non riusciamo a crearli abbastanza velocemente», afferma il capo Yuji Ohta. I clienti dovranno quindi attendere due o tre mesi per la consegna.

Il robot imita le voci umane

Il prezzo di circa 3'100 franchi comprende batterie, celle solari, sensori e altoparlanti.

Il robot può emettere più di 50 suoni diversi, tra cui voci umane e rumori elettronici che possono essere uditi fino a un chilometro di distanza. Gli occhi sono dotati di luci LED rosse, la coda di luci blu.

La maggior parte degli ordini proviene da agricoltori, gestori di campi da golf e persone che lavorano all'aperto nelle aree rurali.

Nell'anno fiscale 2025/2026, il numero di persone uccise dagli orsi in Giappone è salito a 13, il doppio del record precedente.

Secondo i dati ufficiali, anche il numero di avvistamenti di orsi a livello nazionale ha raggiunto un nuovo massimo di oltre 50'000. Il precedente record di due anni fa non era nemmeno la metà.

Presto una versione mobile

Gli orsi che vagano stanno invadendo sempre di più gli insediamenti umani. Hanno già creato scompiglio nei supermercati, vicino alle scuole o alle sorgenti termali frequentate dai turisti.

Di conseguenza il numero di esemplari catturati e successivamente uccisi è recentemente triplicato, arrivando a 14'601 in un anno.

Ohta ha presentato il suo lupo robot nel 2016. Dopo che inizialmente il dispositivo è stato spesso visto come un espediente, adesso si è affermato sul mercato.

L'azienda sta ora lavorando a una versione su ruote per pattugliare percorsi prestabiliti.