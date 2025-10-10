L'influencer svizzera Adelina, alias «zmorgebox_mami», mostra su Instagram come può essere oggi una merenda: dai kiwi ai panini a forma di "punto". zmorgebox_mami (Screenshot)

Un tempo bastava un panino; oggi la merenda di un bambino è uno stile di vita, un motore di prestazioni e talvolta una pietra di paragone per i genitori. L'estetica di Instagram, le regole scolastiche e gli amici possono rendere la merenda mattutina una sfida.

Su TikTok raggiungono milioni di persone: merende per scolari con verdure intagliate ad arte, panini a forma di animali o uva su spiedini colorati.

E se cercate #Znünibox su Instagram, vi ritroverete con influencer svizzeri come zmorgebox_mami o dailyy.momlife.

Le loro clip mostrano spuntini per bambini disposti con grande attenzione ai dettagli, spesso ad alto contenuto proteico, a basso contenuto di zuccheri e splendidamente drappeggiati.

Le cifre dei clic lo dimostrano: il pubblico li adora. Naturalmente, c'è molto lavoro dietro questa estetica impeccabile. Non c'è da stupirsi che molti genitori siano sottoposti a una pressione competitiva quando vedono la scatola della merenda dall'aspetto perfetto.

In effetti, nelle scuole elementari svizzere la scatola è comune come il cestino del pranzo.

Jacqueline Quaiser, direttrice di Uetikon am See e insegnante da 35 anni, ha vissuto in prima persona questo cambiamento: «In passato, il massimo che i bambini ricevevano dai genitori era un panino in un sacchetto o una mela, e spesso, niente. Oggi le scatole sono quasi sempre ben riempite con uva, fette di mela, cracker o formaggio».

Linee guida nutrizionali dalle scuole

Anche le scuole hanno voce in capitolo e stabiliscono linee guida chiare. A Zurigo, dal 2007, sono in vigore linee guida nutrizionali vincolanti: a misura di bambino e a misura di ambiente.

Sono raccomandazioni, non divieti, ma stabiliscono degli standard: acqua invece di bevande dolci, frutta e verdura e alimenti integrali. E il più possibile di stagione e regionali.

Molte scuole forniscono i propri volantini per le merende con idee specifiche.

Anche la Società Svizzera di Nutrizione (SGE) fornisce suggerimenti: una merenda equilibrata consiste in acqua o tè non zuccherato, abbinati a frutta o verdura.

Per i bambini particolarmente affamati, sono accettabili anche un piccolo panino integrale, un latticino o delle noci. Barrette zuccherate, biscotti, cereali per la colazione zuccherati, snack ad alto contenuto di grassi o bibite non sono raccomandati.

«La scuola dell'infanzia è piuttosto severa: i bambini possono portare solo spuntini sani», conferma Jacqueline Quaiser.

Nella scuola secondaria di primo grado, non è più esplicitamente prescritto. La direttrice sottolinea: «Non vietiamo, spieghiamo. Parliamo con i genitori di quali cibi siano estremamente malsani».

Le scatole bento giapponesi in sette parti

È abbastanza comune essere sopraffatti da queste richieste. «Le scatole perfette sui social media mettono sotto pressione alcuni genitori», afferma la Quaiser.

Anche Sam Linder, padre di un bambino di nove anni, descrive la mattina come una mini-negoziazione: «La scuola vuole qualcosa di sano, il bambino ha i suoi desideri e anche quello che hanno i suoi compagni gioca un ruolo importante. Bisogna trovare un compromesso a metà strada».

Il papà conosce bene le elaborate «scatole di merendine Instagram». «Fortunatamente, nessuno a casa l'ha considerato una fonte di ispirazione».

«Ma una volta nostro figlio ci ha detto che pensava che le scatole bento giapponesi in sette parti di un film dello Studio Ghibli fossero belle. Anche a lui piacerebbe qualcosa di simile». Ride. «Probabilmente rimarrà un sogno».

Pragmatismo e confronti

La vita di tutti i giorni appare quindi più pragmatica, ma è ancora caratterizzata da paragoni: «Quando mio figlio dice: 'Gli altri ricevono un mini-pic ogni giorno e io mai', penso: a un certo punto mi sarai grato di non ricevere questo ogni giorno».

Anche gli insegnanti inviano piccoli segnali qua e là. «Una volta noi genitori siamo stati ammoniti per aver saltato un frutto o una verdura», dice Linder.

«Io l'ho presa con buon umore e l'ho usata come occasione per dire a mio figlio: vedi, anche l'insegnante consiglia le verdure!».

Uno studio conferma la tendenza

Il dibattito sull'ora della merenda ha assunto da tempo una dimensione più ampia. Uno studio dimostra che quasi nessun altro argomento preoccupa i genitori quanto quello che mangiano i loro figli.

Un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti ha rivelato che il 30% dei genitori si sente giudicato dagli altri genitori perché la merenda del proprio figlio non è all'altezza.

Secondo lo studio, i genitori si preoccupano dei loro figli in media 47 volte al giorno, dalla merenda alla domanda se il bambino sta bene in generale.

L'alimentazione è un fattore chiave, anche per la pressione di doverla fare «bene»: il 64% ritiene che il successo futuro dei propri figli dipenda in larga misura dall'alimentazione precoce. Il 65% ritiene che il tempo sia il nemico principale. Il 68% ammette di essere troppo severo con se stesso.

Quando «20 Minuten» ha interpellato i suoi utenti sul tema della merenda, è emerso chiaramente che anche in Svizzera il tema tocca un nervo scoperto, con numerose risposte di genitori che parlano di pressioni, confronti e sensi di colpa.

La merenda come rito

Perché l'importanza dello spuntino è cambiata così tanto? Jacqueline Quaiser vede una ragione nella colazione: «Alcuni bambini non mangiano affatto al mattino. Questo rende la pausa merenda molto importante».

Per questo motivo viene deliberatamente celebrata all'asilo: tutti si siedono insieme, tirano fuori la scatola e mangiano in pace. Il fatto che la merenda sia più di un semplice spuntino è immediatamente evidente nella vita di tutti i giorni. «Una lunga mattinata senza cibo è dura, i bambini perdono più rapidamente la concentrazione».

E a volte non si tratta solo di sazietà: «I bambini imparano anche a condividere la merenda. 'Posso avere una carota? Puoi darmi un chicco d'uva?' - è una cosa molto dolce».

Tra aspirazione e vita quotidiana

Per Sam Linder, la scatola degli spuntini è soprattutto una cosa: una piccola perdita di tempo: «Certo, devo alzarmi almeno dieci minuti prima per preparare la merenda. E a volte già la sera penso a cosa potrei preparare la mattina dopo».

La sua conclusione è chiara: il perfezionismo in fatto di merende è solo un sintomo di una tendenza più ampia. «I genitori di oggi in genere vogliono fare molte cose alla perfezione per i loro figli. La pressione al confronto è palpabile anche quando si tratta di merendine».

E quando suo figlio si entusiasma per i cigni di carota intagliati artisticamente? «Allora dico semplicemente a me stesso - e a lui -: 'Non è il mio livello. Non lo farò'».