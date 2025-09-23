Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein

Albert Einstein ha cambiato il mondo della scienza con la sua teoria della relatività. KEYSTONE

Da Albert Einstein in poi, nulla è più veloce della luce. Nel 2011 un esperimento al CERN di Ginevra sembrava aver dimostrato il contrario, finché la presunta scoperta non si è rivelata un enorme errore.

Vi siete mai chiesti quale sia l'oggetto più veloce del mondo, o addirittura dell'intero universo? Il fisico teorico Albert Einstein lo ha fatto e ha fornito una risposta chiara: nulla si muove più velocemente della luce. Da qui è nata la teoria della relatività.

Nel 2011 però un team del CERN di Ginevra sembrava aver smentito questo principio. Ma prima rivolgiamo uno sguardo al passato

Il legame dello scienziato con la Svizzera

Einstein è nato il 14 marzo 1879 a Ulm in Germania ed è morto il 18 aprile 1955 a Princeton, negli Stati Uniti. Cosa lo lega alla Svizzera? Oltre a essersi laureato al Politecnico di Zurgo, tra il 1903 e il 1909 ha vissuto a Berna e insegnato nell'università della città.

Il suo appartamento di allora, oggi un museo, è diventato un luogo di culto, anche perché tra il 1903 e 1905 in questa casa ha elaborato la teoria della relatività ristretta.

Infine, nel 1916, il fisico rivoluziona il mondo della scienza con la sua teoria della relatività generale. Ma di cosa si tratta?

Una teoria sviluppata lungo il tempo

Molti scienziati sostengono che i non addetti ai lavori non siano in grado di capirla. Einstein l'ha elaborata nel corso di diversi anni. Il suo pensiero, le sue formule e da ultimo la teoria stessa sono stati sviluppati in un lungo periodo di tempo.

Ma esistono esempi ed esperimenti che descrivono il nucleo della sua teoria in modo più semplice.

Il cervello di Albert Einstein fu tagliato in 240 pezzi a scopo di ricerca. Solo recentemente è stato riconosciuto che il suo cervello non era ordinario. Alcune parti erano molto più pronunciate che in una persona media. KEYSTONE

Ecco cosa dice la teoria della relatività generale

Immaginate che l'universo sia come un gigantesco trampolino invisibile. Se ci mettete sopra una biglia, non succede quasi nulla. Ma se ci mettete sopra un oggetto pesante, come una palla da bowling, questa fa un'ammaccatura nel trampolino.

Questo è esattamente il comportamento dei grandi oggetti nello spazio: i pianeti, le stelle o il sole piegano lo «spazio» intorno a loro. Quando gli oggetti più piccoli, come la Terra o la Luna, si avvicinano a loro, rotolano in questa ammaccatura: è così che si crea la gravità.

La teoria della relatività generale di Einstein afferma quindi che la gravità non è una forza di attrazione invisibile, ma una curvatura dello spazio e del tempo dovuta alla massa.

Questo è il documento originale su cui è scritta la famosissima formula «E = mc2». Il manoscritto contiene 72 pagine e fu scritto da Einstein nel 1912. KEYSTONE

Ma la teoria non si limita alla massa e alla gravità. Molte cose che incontriamo nella vita quotidiana possono essere spiegate dalla teoria della relatività.

Ad esempio, la luce o la velocità della luce. Il teorico ha affermato che non esiste nulla di più veloce della luce. È vero o noi esseri umani non abbiamo ancora trovato nulla che possa smentire questa teoria?

La rivoluzione, mancata, nella fisica

Ormai 14 anni fa, gli scienziati del CERN hanno fatto una, presunta, scoperta. L'esperimento «Opera» ha misurato in modo esatto il tempo che i neutrini impiegano a viaggiare dal CERN, il grande acceleratore di particelle di Ginevra, al Gran Sasso Science Institute a nord di Roma, una distanza di 730 chilometri.

Il sorprendente risultato è stato ottenuto dopo 16'000 misurazioni: le minuscole particelle, quasi prive di massa, viaggiavano in media 20 milionesimi più veloci della luce. Un risultato sensazionale dal punto di vista scientifico, che smentiva la teoria fondamentale di Einstein.

Il CERN di Ginevra è il più grande centro di ricerca sulla fisica delle particelle al mondo. Gli scienziati utilizzano enormi acceleratori di particelle come il Large Hadron Collider (LHC) per studiare i più piccoli elementi costitutivi dell'universo. Martial Trezzini/EPA/KEYSTONE FILE/dpa

Il mondo della scienza è rimasto completamente sbalordito. Secondo il risultato non era possibile. I media di tutto il mondo parlarono della presunta contraddizione con la teoria della relatività.

E a ragione, perché questo esperimento avrebbe stravolto tutto ciò che la fisica aveva spiegato finora. Gran parte di ciò che pensavamo di poter spiegare oggi sarebbe stato distrutto proprio così.

Tutta colpa di un cavo allentato

Un anno dopo, il botto. Ciò che molti avevano già sospettato è stato confermato: un errore di misurazione aveva causato la scoperta apparentemente impossibile.

L'esperimento indipendente ICARUS non riuscì infatti a confermare l'esperimento: i neutrini si comportavano esattamente come previsto dalla teoria della relatività di Einstein.

Il vero scoop arrivò poco dopo: i media riferirono che un «cavo allentato» aveva fatto volare le particelle più veloci della luce. Sembra assurdo, ma era un'amara realtà.

Tra l'ipotesi iniziale e la prova finale c'è stato però un meticoloso lavoro di ricerca. A quel punto è diventato chiaro che il cavo allentato aveva trascurato la misurazione del tempo, trasformando un banale errore in un'apparente rivoluzione scientifica.

Il mondo della fisica sperava forse troppo in un cambio di paradigma. Invece è stato riportato a terra da una semplice spina. La Svizzera ha dunque solo sfiorato una rivoluzione scientifica.