Ecco com'è la vita degli iraniani senza internet durante la guerra

Da quasi due settimane, un Paese di quasi 90 milioni di persone è completamente isolato dal punto di vista digitale. Mentre le bombe cadono, il traffico di dati si riduce del 99% e internet stesso diventa un campo di battaglia geopolitico.

Rimane attivo un internet parallelo controllato attraverso la National Information Network (NIN), gestita dallo Stato, che consente di comunicare e fare affari all'interno dell'Iran.

Nonostante il blackout digitale, molti iraniani continuano a cercare di accedere al web utilizzando VPN, proxy e reti alternative. Mostra di più

Poco dopo che i missili statunitensi e israeliani hanno colpito obiettivi in Iran il 28 febbraio, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei, il regime ha interrotto le connessioni dati internazionali.

Da allora, nel Paese si è verificato un blackout digitale, con un crollo del traffico dati di circa il 99%.

Per la popolazione questo significa quasi nessun contatto con il mondo esterno, quasi nessun accesso a notizie indipendenti e quasi nessuna possibilità di far uscire di nascosto dal Paese immagini o reportage.

Con l'intensificarsi della guerra, Teheran controlla uno dei più importanti canali di informazione del Paese.

Una rete solo per il proprio sistema

Ma la Repubblica islamica non è completamente offline.

Il governo gestisce da anni una propria infrastruttura digitale, chiamata National Information Network (NIN). Funziona come un'internet nazionale parallela, con i suoi motori di ricerca, le sue applicazioni e le sue piattaforme.

Ciò consente alla vita quotidiana e all'economia di continuare in misura limitata, ma solo all'interno dell'ambiente controllato dallo Stato. I servizi di messaggistica, le piattaforme di pagamento e i servizi di informazione continuano a esistere, ma sono soggetti a una sorveglianza totale.

Gli esperti parlano di un disegno di rete autoritario. L'accesso al web globale è riservato alle autorità, ai militari e all'élite politica.

Un'analisi di circa 50'000 messaggi Telegram delle prime 72 ore di guerra mostra che numerosi canali di grandi dimensioni - alcuni con legami con le guardie rivoluzionarie - hanno continuato a operare senza interruzioni.

Ma le poche connessioni dati internazionali rimaste sono instabili. Ogni giorno si verificano sempre più interruzioni, probabilmente causate da attacchi aerei. I progetti satellitari e di monitoraggio segnalano danni alle infrastrutture centrali di internet e dell'elettricità.

La resistenza digitale della popolazione

Queste condizioni non sono nuove per la popolazione, che negli ultimi anni ha imparato a convivere con le restrizioni e le interruzioni. Per aggirarle, VPN, reti proxy e strumenti peer-to-peer fanno già parte della vita digitale quotidiana di alcuni cittadini.

La rete Psiphon è particolarmente diffusa. A gennaio, più di nove milioni di iraniani hanno utilizzato la sua infrastruttura per aggirare la censura.

Un nuovo sistema chiamato Conduit inoltra i dati attraverso migliaia di dispositivi volontari in tutto il mondo. Gli smartphone e i computer al di fuori dell'Iran fungono da stazioni di collegamento digitale.

Ciò significa che anche durante l'attuale chiusura completa, circa 60'000-100'000 utenti al giorno continuano ad accedere alle alternative, correndo quindi un rischio considerevole.

Dal punto di vista delle autorità, aggirare la censura di Stato è una potenziale violazione delle leggi sulla sicurezza e sulla cibernetica. In casi estremi, sono possibili interrogatori, multe, confisca dei dispositivi o detenzione.

Ma molti iraniani accettano consapevolmente questo rischio. Per loro, l'accesso a internet è spesso l'unico modo per ottenere notizie indipendenti, comunicare con i parenti all'estero o inviare immagini e informazioni sulle proteste, le violenze e le conseguenze della guerra nel Paese.

Internet come infrastruttura geopolitica

La situazione attuale mostra un'evoluzione che da anni viene portata avanti negli Stati autoritari. Internet non è più visto come una rete globale, ma come un'infrastruttura che può essere controllata a livello nazionale.

L'Iran è uno dei Paesi che ha implementato questo modello in modo più coerente. Ci sono già stati arresti nel 2019, 2022, 2025 e ora più volte solo nel 2026.

D'altra parte è la prima volta che l'isolamento digitale coincide con un conflitto militare aperto. Ciò rende la questione sul web in Iran non solo interna, ma strategica.

La guerra dovrà dimostrare se il Paese tornerà a far parte a pieno titolo della rete globale o se la rete nazionale di informazione stabilirà in modo permanente un'nternet parallela isolata e controllata dallo Stato.