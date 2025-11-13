L'aurora boreale brillato magnificamente sul Cervino Un raro spettacolo celeste si è verificato due volte sulla Svizzera: l'aurora boreale ha colorato il cielo notturno, anche sul Cervino. 13.11.2025

Mercoledì un raro spettacolo celeste è apparso due volte sulla Svizzera: le aurore hanno colorato il cielo scuro, anche sopra il Cervino.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Le aurore sono state visibili due volte in Svizzera mercoledì: al mattino presto e di nuovo dopo il tramonto.

La causa è stata la tempesta solare più forte dell'anno, che secondo la NOAA ha avuto luogo martedì e ha colpito l'atmosfera terrestre mercoledì sera.

A causa dell'attuale picco delle macchie solari, le tempeste solari si verificano con maggiore frequenza, il che porta anche a un aumento delle aurore boreali visibili in Svizzera.

Nel video potete ammirare come le aurore hanno brillato sul Cervino. Mostra di più

Mercoledì l'aurora boreale è apparsa due volte in Svizzera. Prima il gioco di colori è apparso al mattino presto, poi i veli di luce rosa sono apparsi la sera dopo il tramonto.

Sulle webcam, come quella dello Jungfraujoch, mercoledì sera si è vista della luce rosa nel cielo notturno verso nord. Le possibilità di vedere l'aurora boreale erano ancora maggiori rispetto alla notte precedente.

Queste hanno trasformato il cielo notturno sopra il Cervino in uno spettacolo di colori.

Le aurore hanno brillato anche a Schönenberg an der Thur (TG). Lettore di blue News

La tempesta solare più forte dell'anno

Secondo l'agenzia meteorologica statunitense NOAA, martedì si è verificata la più forte tempesta solare dell'anno. Le particelle espulse hanno raggiunto l'atmosfera terrestre mercoledì sera. Le aurore si verificano quando queste particelle cariche provenienti dallo spazio entrano nell'atmosfera terrestre.

Il cosiddetto indice KP fornisce un'indicazione della probabilità di avvistamento. Per mercoledì sera sono stati previsti valori KP più elevati rispetto alla notte precedente.

Le aurore visibili in Svizzera mercoledì mattina presto sono state innescate anche dalle tempeste solari di domenica e lunedì, come ha spiegato MeteoSvizzera all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Polarlichter über der Schweiz. pic.twitter.com/hsHNLFPvjY — Totto Threepwood ™ 💉ロランド 🌍 (@tottoR) November 12, 2025

Le aurore sono state visibili mercoledì mattina tra le due e le sei circa in quasi tutta la Svizzera. Sulle montagne, in pianura e su entrambi i versanti delle Alpi – e ad esempio sulle webcam del Rigi e del Säntis – erano visibili i veli di luce color rosa.

Secondo MeteoSvizzera però la visibilità è stata limitata in alcune aree al di sotto dei 500 metri sull'Altopiano centrale a causa della nebbia.

Tempeste solari più frequenti e più intense

Le aurore boreali sono generalmente rare nella regione alpina. Ma non è un caso che l'anno scorso e quest'anno siano state particolarmente frequenti alle nostre latitudini.

Il Sole segue un ciclo di macchie solari di circa 11 anni. Più sono le macchie solari, più la stella è attiva. Attualmente siamo al massimo di questo ciclo. Di conseguenza le tempeste solari diventano più frequenti e più intense, il che aumenta le possibilità di vedere le aurore, anche da noi.

Rote Nordlichter über der Schweiz! Die hochauflösenden Kameras zeigen aktuell mit Blickrichtung Nord bis Nordwest rote #Polarlichter. Guter Kameras sei Dank, von Auge gibts lediglich einen rötlichen Stich zu sehen. Mehr: https://t.co/dYUFj4QXZC oder https://t.co/tjVBFUlbYv (rp) pic.twitter.com/BUA45vQvIb — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 12, 2025

Ma c'è anche una parte di fortuna. Perché le aurore siano effettivamente visibili in Svizzera, è necessario che il loro momento sia quello giusto. Quando le particelle cariche del cosiddetto vento solare entrano nell'atmosfera terrestre, il cielo deve essere buio e il più possibile privo di nuvole perché questo fenomeno sia visibile.

Secondo MeteoSvizzera, l'impressione che le aurore siano attualmente più frequenti non è probabilmente dovuta solo all'attuale massimo di macchie solari, ma possono essere osservate più facilmente grazie al gran numero di telecamere e sono quindi più visibili sui media rispetto al passato.

L'ossigeno fa diventare le luci verdi

Quando il vento solare raggiunge l'atmosfera terrestre, le particelle cariche vengono generalmente deviate dal campo magnetico terrestre e incanalate verso le regioni polari. Questo processo fa sì che le particelle si avvicinino ai poli.

Non appena le particelle cariche raggiungono l'atmosfera, si scontrano con i gas presenti nell'atmosfera, soprattutto ossigeno e azoto. Queste collisioni liberano energia e luce. Quanto più forti sono i venti solari, tanto più a sud sono visibili le aurore boreali.

Il colore dipende dal tipo di gas con cui le particelle cariche interagiscono nell'atmosfera e dall'altitudine a cui avvengono queste interazioni. Le aurore boreali verdi sono spesso causate dall'interazione con l'ossigeno negli strati atmosferici più alti, mentre i colori rossi o violetti quando trovano l'azoto.