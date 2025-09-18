Ecco come le ferrovie indiane prevengono la morte sui binari degli elefanti Nello stato indiano del Tamil Nadu un sistema di intelligenza artificiale protegge gli elefanti dagli incidenti ferroviari. 28.08.2025

Nello Stato indiano del Tamil Nadu gli elefanti vengono ripetutamente uccisi in incidenti ferroviari. Adesso un sistema di intelligenza artificiale dovrebbe protegge questi animali. Nel video (in tedesco) potete scoprire come funziona il sistema high-tech e quanto è efficace.

Hai fretta? blue News riassume per te Nello Stato più a sud-est dell'India, le telecamere con intelligenza artificiale riconoscono gli elefanti sui binari ancora prima che un treno sia in vista.

Dall'inizio del progetto, gli animali riescono ad attraversare i binari in sicurezza senza incidenti.

Il sistema fornisce anche dati e immagini che mostrano come la tecnologia e la conservazione della natura lavorino fianco a fianco.

Solo negli ultimi dieci anni, nello Stato indiano del Tamil Nadu, 36 elefanti sono morti in incidenti ferroviari. Per prevenire tali tragedie, la regione ha deciso di affidarsi a un sistema di monitoraggio supportato dall'intelligenza artificiale.

Le telecamere termiche e visive riconoscono gli animali sui binari anche prima che un treno sia in vista. Non appena c'è un potenziale pericolo, i funzionari delle ferrovie e della silvicoltura vengono allertati per deviare gli elefanti in sicurezza.

Tra binari e alta tecnologia

Dall'inizio del progetto, il sistema ha già riconosciuto e disinnescato centinaia possibili incidenti.

Allo stesso tempo, il sistema di intelligenza artificiale raccoglie dati preziosi sul comportamento migratorio dei pachidermi: un passo che unisce in modo impressionante tecnologia e conservazione della natura.

Siete curiosi di scoprire come funziona esattamente il salvataggio high-tech? Il video di blue News vi mostra gli elefanti e l'IA in azione.