Quando le temperature scendono in autunno, i ragni amano infilarsi nel calore della casa. blue News vi mostra come liberarvene con dei rimedi casalinghi.

Quando le temperature si abbassano, i ragni cercano punti caldi e si infilano nelle vostre quattro mura.

Ci sono alcuni trucchi che potete usare per sbarazzarvi di questi animaletti in pochissimo tempo.

Il tutto senza usare prodotti chimici.

In autunno le temperature si abbassano di grado in grado, le foglie sono meravigliosamente colorate e le acque dei laghi sono terreno di svago solo per pochi.

In questo periodo dell'anno, quando il freddo diventa sempre più intenso, i ragni cercano un posto caldo e finiscono in casa.

Per chi ne ha repulsione, o soffre di aracnofobia, è un vero orrore.

Ma ci sono buone notizie su come liberarvene senza ricorrere a sostanze velenose.

blue News vi mostra alcuni comuni rimedi per combattere i ragni e per risparmiarvi la fatica di cercare su internet.

Suggerimento numero 1: gli oli L'olio di menta piperita è uno dei modi migliori per tenere lontani i ragni. Gli studi dimostrano che gli oli intensamente profumati, come l' olio di menta piperita, di lavanda, di eucalipto o di cannella , possono respingere efficacemente gli animaletti.

È importante che l'olio sia ben miscelato con l'acqua e che si mantenga una distanza maggiore quando si spruzza: in questo modo non si dovrebbero formare macchie sul muro!

I proprietari di animali domestici devono fare attenzione, perché l'olio di menta piperita è tossico per molti di essi. È meglio consultare preventivamente il veterinario.

Esistono altri rimedi ancora più efficaci, tratti dal lessico della nonna.

Consiglio numero due: aceto di vino bianco Un altro rimedio casalingo collaudato per respingere i ragni è l' aceto bianco , che quasi tutti hanno in casa. Essi sono particolarmente sensibili all'acido acetico in esso contenuto, che non li danneggia ma li respinge efficacemente.

Per preparare uno spray per ragni, è sufficiente mescolare in parti uguali aceto bianco e acqua in un flacone spray .

È particolarmente utile spruzzare i telai delle finestre e gli ingressi. L'aceto bianco non solo è efficace contro i ragni, ma è anche sicuro per gli animali più grandi che abitano in casa.

Suggerimento numero tre: candele Che si tratti di candele profumate, di candele di cera d'api o di grandi candele di vetro, i ragni hanno un'antipatia per le candele e sembrano starne alla larga.

Profumi come il limone, la cannella e la citronella si sono dimostrati particolarmente efficaci nel respingere le creature a otto zampe. Anche il fumo prodotto quando si spengono le candele ha un effetto deterrente.

È meglio posizionarle sul davanzale della finestra, in questo modo si prendono due piccioni con una fava: agiscono da repellente e creano un ambiente accogliente in casa.

Consiglio numero quattro: gli agrumi I ragni hanno una forte avversione per l'odore intenso degli agrumi. Non è il frutto in sé a scoraggiarli, ma l'odore dell'acido.

Come l'aceto o l'olio di menta piperita, il succo di un limone fresco può essere spremuto in un flacone spray e diluito con acqua .

Questa miscela va spruzzata negli angoli bui della casa e sulle finestre e porte.

Un altro consiglio: mettete una buccia d'arancia fresca sul davanzale della finestra e strofinatela leggermente sugli infissi. In questo modo si diffonde anche un piacevole profumo di arancia, ideale per chi ama questo odore fresco.

Ulteriori consigli: I ragni spesso entrano in casa attraverso piccole fessure. Il problema può essere facilmente risolto con semplici accorgimenti, come riempire le fessure e spegnere la luce esterna .

Gli angoli bui e le fessure aperte sono dei nascondigli ideali. Riordinare, chiudere le fessure e spegnere la luce la sera li tiene efficacemente lontani, in quanto amano gli angoli bui e si nutrono di insetti attratti dalla luce esterna.

Se volete usare uno spray anti-ragni , assicuratevi di non acquistare un biocida che li uccide. Utilizzate invece un repellente che, come i rimedi casalinghi, li scoraggia solo con l'odore. Spruzzatelo negli stessi punti in cui si usa l'olio di lavanda o di menta piperita, come gli angoli bui, i telai delle finestre e le fessure delle porte.

Le zanzariere sono un'altra misura utile, soprattutto se vi piace ventilare la casa. Impediscono a ragni e altri insetti di entrare in casa quando le finestre sono aperte.

È bene combattere anche i moscerini della frutta e i moscerini dei funghi. Perché sono una prelibatezza gradita ai ragni.

E infine, ma non per questo meno importante, per il vostro conto karma: potete anche catturarli e trasportarli all'esterno.

Il metodo classico per catturare gli insetti indesiderati è probabilmente il trucco del bicchiere: mettete un bicchiere vuoto - preferibilmente trasparente - sopra il ragno e spingete un oggetto piatto davanti all'apertura.

Un foglio di carta robusto, una cartolina o un altro oggetto piatto e sottile sono adatti a questo scopo.

E hop, la creatura è stata catturata e potete liberarla all'esterno.