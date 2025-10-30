Ecco come l'innocente errore di un cameriere genera una scazzottata furibonda

Immagine illustrativa KEYSTONE

È successo in un ristorante a San Antonio, in Texas, dove la lite è iniziata dopo un errore nell'ordinazione del cibo e il battibecco verbale si è rapidamente trasformato in una rissa.

Hai fretta? blue News riassume per te In un ristorante di San Antonio, in Texas, un errore nella consegna del cibo ha generato una lite furibonda.

Sette i clienti del ristorante coinvolti nella scazzottata, tra cui cinque ventenni e due cinquantenni.

La polizia della Contea li ha arrestati e portati in prigione per la notte. Sono stati rilasciati il giorno dopo.

La mamma di uno dei ragazzi coinvolti, presente sulla scena, chiede giustizia denunciando che «non ci sono assolutamente scuse per quanto accaduto». Mostra di più

Sette persone sono state arrestate a San Antonio, in Texas, tutti avventori del ristorante Whataburger. La situazione è degenerata in una rissa a causa di un errore nell'ordinazione, secondo quanto riportato dal «New York Post».

Due gruppi di clienti sono stati coinvolti in una violenta rissa intorno alle 3:00 del mattino, con filmati dell'incidente che sono diventati virali sui social media.

Secondo l'articolo, la disputa è iniziata dopo un errore nell'ordine del cibo. La discussione verbale si è poi rapidamente trasformata in una rissa, senza esclusione di colpi.

FAST FOOD FIGHT:

At a Whataburger on Blanco Road in San Antonio Texas.

🔸Seven people were arrested for partaking in the Sunday Morning Brawl. A police investigation is ongoing. 🍔🌮#Fights #WWE #DWTS pic.twitter.com/DfhVWzPT5h — Just Lookin 🪙 (@JustLookingMon) October 8, 2025

Arrestati, imprigionati e liberati il giorno dopo

Secondo «NDTV», il Dipartimento di Polizia di San Antonio ha riferito che gli agenti sono stati inviati sul posto in risposta all'incidente. Sempre NDTV riporta che uno dei ragazzi ha riportato ferite gravi.

Cinque ventenni e due cinquantenni sono stati arrestati e trasportati alla prigione della contea di Bexar, tutti accusati di aggressione con lesioni personali.

Sono stati tuttavia rilasciati il giorno successivo.

La madre chiede giustizia

Rebecca Noel, testimone e madre di uno dei ragazzi coinvolti, ha registrato l'incidente e lo ha pubblicato su Facebook con la didascalia: «Parte dell'ordine di un altro tavolo è stato erroneamente portato a mio figlio e ai suoi amici. Invece di riconoscere il proprio errore, il personale avrebbe detto agli altri clienti: "Hanno preso il vostro cibo"».

«Pochi istanti dopo, quelle persone hanno affrontato mio figlio e i suoi amici e, in pochi secondi, la situazione è degenerata ben oltre un semplice malinteso, trasformandosi in una violenta aggressione».

«Non ci sono assolutamente scuse per quanto accaduto. La situazione non avrebbe mai dovuto degenerare fino a questo punto», ha sentenziato la madre che chiede alle altre famiglie coinvolte di prodigarsi perché «i ragazzi si meritano giustizia».