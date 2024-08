Due donne della Generazione Z che indossano un crop top, jeans larghi e scarpe da ginnastica. newyorkersinthecity

Un rapido sguardo a cosa indossano è spesso sufficiente per distinguere la Generazione Z dai Millennial.

I Millennial indossano i fantasmini, invece la Gen Z rendono le calzette una dichiarazione di moda.

I Millennial infilano camicie e maglie nei pantaloni e portano la riga dei capelli lateralmente, mentre la Gen Z preferisce maglie oversize e una riga centrale. Mostra di più

Non è necessario essere Miss Marple o Sherlock Holmes per capire se una persona appartiene alla Generazione Z o ai Millennial, o almeno a quale generazione appartiene nella sua mente.

Secondo «InStyle» basta una rapida occhiata ai vestiti. Le differenze sono a volte molto evidenti.

I Millennial amano gli skinny jeans

Gli skinny jeans sono stati l'uniforme dei millennial per molti anni. IMAGO/Pond5

Il Millennial ha fatto degli skinny jeans la propria uniforme per anni. Abbinati a scarpe da ginnastica e a una comoda felpa con cappuccio, sono sempre pronti per la vita di tutti i giorni. Anche se i Millennial si stanno allontanando lentamente dai loro amati pantaloni aderenti preferiti.

La Gen Z ha da tempo abbracciato i jeans larghi. Al momento prediligono tagli ampi e larghi che ricordano i primi anni 2000. Il comfort la fa da padrone.

Calze «invisibili» versus calze vistose

Il dibattito generazionale sui calzini: corto o lungo? IMAGO/Zoonar

I Millennials preferiscono indossare i fantasmini o i calzini invisibili, in modo che nessuno possa vedere le loro calze.

La Gen Z, invece, mostra con orgoglio i calzini: che siano bianchi in spugna con le sneakers o colorati di lana con i sandali, i calzini sono un vero e proprio fashion statement.

Infilare la maglia nei pantaloni

Maglia infilata nei pantaloni, sì o no? I Millennial dicono di sì. IMAGO/Zoonar

I Millennial infilano camicie, camicette e maglie nella parte anteriore dei pantaloni per sottolineare il punto vita.

La Gen Z lascia tutto libero, maglie e camicie oversize che cadono su jeans larghi o pantaloni cargo sono il loro marchio di fabbrica.

Il dibattito sulla riga dei capelli

La Gen Z non ama le righe laterali. IMAGO/robertkalb photographien

I Millennial sono favorevoli a una riga laterale il più naturale possibile. Nel frattempo, la Gen Z ha dichiarato che la riga al centro è il nuovo standard.

Blazer aderente

I Millennial amano ancora oggi i blazer aderenti. IMAGO

Anche il tipo di blazer può rivelare che siete Millennial. Dopo tutto, chi indossa blazer stretti e aderenti probabilmente non fa parte della Gen Z. Qualche anno fa, i blazer erano ancora aderenti.

Tuttavia, oggi questi stili non sono più di moda. La Gen Z opta invece per versioni squadrate e oversize, che per le donne possono talvolta provenire dal reparto maschile.

Il mondo della moda crea costantemente nuove tendenze

Naturalmente è interessante osservare come la moda differisca e cambi tra le generazioni. In ultima analisi, questo ha però probabilmente meno a che fare con l'età e più con le tendenze che l'industria della moda e della cosmesi ci presenta.

Le nuove tendenze vengono create per incrementare le vendite e garantire che continuiamo a comprare nuovi articoli.

È quindi piacevole che un numero sempre maggiore di persone si muova nel modo che preferisce, indipendentemente da ciò che l'industria dichiara «di moda» in quel momento.

Questo non solo è meglio per il portafoglio, ma anche per l'ambiente, se i capi di abbigliamento vengono utilizzati più a lungo e si producono meno rifiuti.

Quindi, sia che indossiate i vostri skinny jeans preferiti o i pantaloni larghi, la cosa più importante è che vi sentiate a vostro agio e che vi piaccia il vostro stile.