L'isola di Capri frena l'afflusso di turisti. imago

L'isola italiana di Capri sta rispondendo al crescente problema del turismo di massa. Con nuove regole per i gruppi di viaggiatori, il comune mira a ridurre rumore, affollamento e caos, migliorando la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te L'isola di Capri reagisce al turismo di massa e in futuro limiterà i gruppi di viaggiatori a un massimo di 40 persone.

Le cuffie saranno obbligatorie per le visite guidate di gruppi di 20 o più persone, e nuove regole saranno applicate per guidare i gruppi e ridurre il rumore e la folla.

Le misure mirano a organizzare il flusso di visitatori a partire dalla prossima estate e a migliorare la qualità della vita per gli abitanti e i visitatori. Mostra di più

Di recente, durante l'alta stagione, sull'isola da sogno di Capri, nel Golfo di Napoli, si sono riversati fino a 50'000 turisti al giorno, troppi per i soli 13'000 abitanti. Adesso il Comune sta reagendo: si vuole rallentare l'afflusso di visitatori e rendere l'isola più tranquilla e organizzata.

Il Consiglio comunale, guidato dal sindaco Paolo Falco, ha approvato all'unanimità una nuova ordinanza in tal senso. L'obiettivo? Meno caos, meno rumore e una migliore qualità della vita per gli abitanti e i visitatori.

Massimo 40 persone per gruppo

In futuro i gruppi di turisti saranno limitati a un massimo di 40 persone. Ma non è tutto: i gruppi di 20 o più persone dovranno usare le cuffie, in modo che le guide possano fornire le loro spiegazioni in modo silenzioso, invece di urlare a squarciagola nei vicoli.

Anche l'ordine visivo deve essere garantito. Le guide non possono più tenere uniti i gruppi con ombrelli, sciarpe o altri ausili simili. Sono invece obbligate a usare un mestolo ben visibile.

Devono inoltre assicurarsi che il gruppo rimanga unito senza bloccare completamente punti di vista, sentieri o ingressi.

«È così che proteggiamo l'isola»

«È così che proteggiamo l'isola», sottolinea l'Amministrazione comunale in un comunicato.

Le nuove regole mirano a garantire un maggiore ordine, soprattutto nei punti caldi come i punti panoramici, le attrazioni storiche e i punti di arrivo e partenza. Il caos, la folla e l'inquinamento acustico devono essere limitati.

Le misure entreranno in vigore già dalla prossima estate. L'obiettivo è quello di gestire meglio il flusso di visitatori e di preservare la qualità della vita a Capri nel lungo periodo.

Già l'anno scorso l'isola aveva iniziato a combattere più efficacemente il turismo di massa e la criminalità a questo associata.

Un'isola da sogno con una lunga storia

Capri affascina i visitatori da secoli: bellezza naturale, dolce vita lussuosa e splendore storico vanno di pari passo. La Grotta Azzurra, i suggestivi Faraglioni e il mare turchese sono famosi in tutto il mondo.

Ci sono anche boutique esclusive, ristoranti di alto livello e un clima mite che attira artisti, celebrità e il jet set. Anche l'imperatore romano Tiberio (14-37 d.C.) apprezzò l'isola: fece costruire a Capri sontuose ville e si ritirò temporaneamente da Roma.