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Fino a 50'000 visitatori al giorno Ecco come questa isola italiana limita l'afflusso di turisti

Samuel Walder

22.3.2026

L'isola di Capri frena l'afflusso di turisti.
L'isola di Capri frena l'afflusso di turisti.
imago

L'isola italiana di Capri sta rispondendo al crescente problema del turismo di massa. Con nuove regole per i gruppi di viaggiatori, il comune mira a ridurre rumore, affollamento e caos, migliorando la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori.

Samuel Walder

22.03.2026, 06:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'isola di Capri reagisce al turismo di massa e in futuro limiterà i gruppi di viaggiatori a un massimo di 40 persone.
  • Le cuffie saranno obbligatorie per le visite guidate di gruppi di 20 o più persone, e nuove regole saranno applicate per guidare i gruppi e ridurre il rumore e la folla.
  • Le misure mirano a organizzare il flusso di visitatori a partire dalla prossima estate e a migliorare la qualità della vita per gli abitanti e i visitatori.
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Di recente, durante l'alta stagione, sull'isola da sogno di Capri, nel Golfo di Napoli, si sono riversati fino a 50'000 turisti al giorno, troppi per i soli 13'000 abitanti. Adesso il Comune sta reagendo: si vuole rallentare l'afflusso di visitatori e rendere l'isola più tranquilla e organizzata.

Il Consiglio comunale, guidato dal sindaco Paolo Falco, ha approvato all'unanimità una nuova ordinanza in tal senso. L'obiettivo? Meno caos, meno rumore e una migliore qualità della vita per gli abitanti e i visitatori.

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Massimo 40 persone per gruppo

In futuro i gruppi di turisti saranno limitati a un massimo di 40 persone. Ma non è tutto: i gruppi di 20 o più persone dovranno usare le cuffie, in modo che le guide possano fornire le loro spiegazioni in modo silenzioso, invece di urlare a squarciagola nei vicoli.

Anche l'ordine visivo deve essere garantito. Le guide non possono più tenere uniti i gruppi con ombrelli, sciarpe o altri ausili simili. Sono invece obbligate a usare un mestolo ben visibile.

Devono inoltre assicurarsi che il gruppo rimanga unito senza bloccare completamente punti di vista, sentieri o ingressi.

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«È così che proteggiamo l'isola»

«È così che proteggiamo l'isola», sottolinea l'Amministrazione comunale in un comunicato.

Le nuove regole mirano a garantire un maggiore ordine, soprattutto nei punti caldi come i punti panoramici, le attrazioni storiche e i punti di arrivo e partenza. Il caos, la folla e l'inquinamento acustico devono essere limitati.

Le misure entreranno in vigore già dalla prossima estate. L'obiettivo è quello di gestire meglio il flusso di visitatori e di preservare la qualità della vita a Capri nel lungo periodo.

Già l'anno scorso l'isola aveva iniziato a combattere più efficacemente il turismo di massa e la criminalità a questo associata.

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Un'isola da sogno con una lunga storia

Capri affascina i visitatori da secoli: bellezza naturale, dolce vita lussuosa e splendore storico vanno di pari passo. La Grotta Azzurra, i suggestivi Faraglioni e il mare turchese sono famosi in tutto il mondo.

Ci sono anche boutique esclusive, ristoranti di alto livello e un clima mite che attira artisti, celebrità e il jet set. Anche l'imperatore romano Tiberio (14-37 d.C.) apprezzò l'isola: fece costruire a Capri sontuose ville e si ritirò temporaneamente da Roma.

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