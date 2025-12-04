Nel 2026 gli affamati di viaggi potranno raddoppiare le loro vacanze. (immagine a tema) IMAGO/Depositphotos

Un uso intelligente dei giorni di ponte può aiutarvi a massimizzare le vostre vacanze. E con un po' di pianificazione, potrete sfruttare al meglio il 2026.

Hai fretta? blue News riassume per te I giorni di ponte possono essere utilizzati in modo ottimale per prolungare le vacanze.

Se si utilizzano correttamente i giorni di vacanza, è possibile raddoppiare le ferie. Mostra di più

Tutti abbiamo un collega che ci pare essere sempre in vacanza. Avrà negoziato più giorni di ferie? Difficile. Il suo segreto, probabilmente, è che ha usato bene i giorni di ponte.

E noi vi mostreremo come pianificarli in modo intelligente e come diventare voi stessi quel collega che sembra non essere mai in ufficio.

Nel complesso, nel 2026 beneficeremo di un minor numero di giorni di ferie rispetto a quest'anno. Ad esempio perché la festa nazionale svizzera del 1° agosto cadrà di sabato.

Ma coloro che programmano le proprie vacanze approfittando dei giorni di ponte potranno beneficiare di quasi il doppio dei giorni di ferie. mycation ha calcolato come funziona.

Tra l'altro, chi lavora nei Cantoni Ticino e Lucerna può avere il maggior numero di giorni liberi. A seconda del cantone si applicano infatti regole diverse: in questa panoramica potete scoprire rapidamente quando è più utile fare i giorni di ferie nel 2026.

5 giorni a Capodanno

Se potete ancora concedervi una vacanza dell'ultimo minuto, fatelo a gennaio. Per godere di cinque giorni durante il weekend lungo, è sufficiente prendere le ferie la sera di Capodanno e venerdì 2 gennaio, a seconda del Cantone. Perfetto per un viaggio last minute per festeggiare l'arrivo del nuovo anno!

10 giorni a Pasqua

Se prendete le ferie dal 30 marzo al 2 aprile, avete raddoppiato le vostre ferie. Grazie ai giorni festivi, avrete a disposizione un totale di 10 giorni, dal 28 marzo al 6 aprile, per trascorrere la primavera in Oman o in Vietnam, ad esempio.

Weekend prolungato all'inizio di maggio

La Festa del Lavoro si celebra a Zurigo, Basilea, Giura, Neuchâtel, Sciaffusa, Turgovia e Ticino. Se lavorate in uno di questi cantoni, prendete un giorno di ferie venerdì 2 maggio e godetevi quattro giorni di riposo.

9 giorni di ferie nel giorno dell'Ascensione

Il weekend dell'Ascensione è anche un buon momento per prendere una vacanza più lunga. A tal fine, è necessario presentare i giorni di ferie dall'11 al 13 maggio e il 15 maggio.

In totale, potrete quindi godere di vacanze dal 9 al 17 maggio. Se volete provare la sensazione dell'estate, andate in Marocco; se invece cercate una vacanza più attiva, la Norvegia è il posto che fa per voi in questo periodo dell'anno.

In questo elenco troverete altri suggerimenti per il mese di maggio.

Fino a 10 giorni di ferie a Pentecoste

I vostri colleghi di lavoro sono già fuori il giorno dell'Ascensione? Nessun problema: a fine maggio c'è di nuovo la possibilità di prendersi un po' di tempo libero.

Per farlo, è necessario inserire quattro giorni dal 26 al 29 maggio. In questo modo avrete almeno nove giorni di ferie dal 23 al 31 maggio. A seconda del cantone, anche il lunedì di Pentecoste è un giorno libero.

Suggerimento bonus: avete la possibilità di lavorare a distanza? Allora dovreste programmare un periodo di ferie in primavera in combinazione con una trasferta di lavoro.

Se combinate l'Ascensione e la Pentecoste con cinque giorni di ferie tra il 18 e il 22 maggio, potrete godere di un totale di almeno 23 giorni di ferie, anche se ne avete inseriti solo 12. Se lavorate anche all'estero per un mese, godrete di un totale di quasi due mesi all'estero.

Fine settimana prolungato per la festa dell'Immacolata concezione

La festa dell'Immacolata concezione è considerata un giorno festivo nei cantoni di Argovia, Appenzello Interno, Friburgo, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Soletta, Ticino, Uri, Vallese e Zugo.

Nel 2026 l'8 dicembre cadrà di martedì. Quindi, se volete trascorrere un fine settimana in montagna il giorno di San Nicolo, chiedete un giorno libero il 7 dicembre.

16 giorni di ferie a Natale

Tra il 2026 e il 2027 è il periodo perfetto per una magica fuga invernale. Infatti, inserendo otto giorni di ferie si ottengono più di due settimane di ferie.

È possibile farlo inserendo le ferie dal 21 al 24 dicembre e dal 28 al 31 dicembre. In questo modo avrete le ferie dal 19 dicembre al 4 gennaio 2027.

Tutto ciò sembra un ottimo incentivo per iniziare a pianificare le vostre vacanze con largo anticipo!