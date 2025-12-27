Ecco come scegliere e smaltire l'albero di Natale in modo sostenibile

L'avvolgimento dell'albero di Natale sulla piazza del mercato di Oerlikon (immagine d'archivio). Michael Buholzer/KEYSTONE

A Natale milioni di alberi illuminano le case, addobbati a festa e avvolti dalla luce delle candele. Poi, però, finiscono rapidamente nel dimenticatoio. Non esiste un modo più sostenibile di vivere questa tradizione?

Christian Thumshirn, Bruno Bötschi Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te L’albero di Natale è una tradizione amata, ma spesso poco sostenibile, soprattutto quando proviene da coltivazioni intensive all’estero.

Per ridurne l’impatto ambientale esistono alternative come l’albero in vaso, quello a noleggio o soluzioni decorative in legno.

Una corretta conservazione, con acqua e lontano da fonti di calore, permette all’albero di durare più a lungo.

Dopo le feste, l’albero va smaltito correttamente tramite la raccolta del verde o i punti di raccolta comunali, senza abbandonarlo in natura.

È fondamentale togliere tutte le decorazioni e sapere che bruciare l’albero nel camino è generalmente sconsigliato. Mostra di più

Ogni anno è la stessa storia: per molti, l’albero di Natale è semplicemente irrinunciabile. Circa la metà degli 1,4 milioni di alberi natalizi venduti ogni anno in Svizzera proviene dall’estero: alberi spesso coltivati in piantagioni intensive e trattati con pesticidi.

Quelli di produzione locale possono sembrare una scelta più rispettosa dell’ambiente, ma anche per loro il destino finale resta lo stesso: l’abbattimento.

Dal noleggio dell’albero in vaso, agli alberi decorativi pieghevoli in legno, fino all’albero addobbato direttamente nel bosco, qui trovate invece alcuni consigli pratici sulla cura e sullo smaltimento sostenibile.

Come posso far durare il più a lungo possibile il mio albero di Natale?

Se hai acquistato l’albero qualche giorno prima delle feste, il modo migliore per conservarlo è all’aperto, ad esempio appoggiato a una parete riparata della casa o sotto un carport.

Attenzione però al gelo: se il freddo penetra nel legno, l’acqua congelata può far scoppiare le cellule. In caso di temperature troppo basse, l’albero può essere tenuto anche in garage o in una cantina non riscaldata.

Per evitare che si secchi, è sufficiente metterlo in un secchio pieno d’acqua. Anche una volta portato in casa, l’albero va annaffiato regolarmente: un supporto con serbatoio d’acqua è quindi una buona soluzione. Controlla ogni giorno il livello e rabbocca se necessario: così gli aghi resteranno verdi più a lungo.

Qual è il posto migliore in casa?

L’ideale è una zona fresca, lontana da fonti dirette di calore, come vicino a una finestra chiusa o a una porta finestra. Evita assolutamente di posizionarlo accanto a stufe, termosifoni o camini: il calore lo farà seccare più rapidamente.

Portare l’albero in casa solo il giorno prima di Natale aiuta a mantenerlo fresco più a lungo, lasciandogli comunque il tempo di aprire i rami dopo il trasporto.

Posso piantare in giardino un albero in vaso dopo le feste?

In linea di principio sì: gli alberi in vaso possono continuare a crescere dopo essere stati piantati all’esterno, ma solo se non sono rimasti più di dieci giorni in un ambiente riscaldato.

Se restano troppo a lungo in soggiorno, «credono» che sia arrivata la primavera e riattivano la circolazione della linfa. Un successivo ritorno al freddo invernale può però essere fatale: la linfa congela e danneggia le cellule vitali.

Quando è il momento giusto per smaltire un albero tagliato?

Quando gli aghi diventano secchi e fragili, è meglio non accendere più le candele. Prima che l’albero perda completamente gli aghi, è il momento ideale per smaltirlo: eviterai così lunghe sessioni di pulizia con aspirapolvere o scopa.

Posso semplicemente lasciarlo sul marciapiede?

Gli alberi di Natale possono essere smaltiti alla raccolta del verde o dei rifiuti ingombranti. Se superano i due metri di altezza, è consigliabile almeno dimezzarli.

Molti Comuni organizzano anche punti di raccolta specifici: per date e modalità di smaltimento, così come per eventuali raccolte speciali, fa fede il calendario dei rifiuti comunale. Chi ha noleggiato un albero in vaso ha spesso incluso nel prezzo anche il servizio di ritiro.

Attenzione: l’albero di Natale è considerato un rifiuto domestico. Abbandonarlo nel bosco o in natura è vietato, così come bruciarlo in giardino.

Devo togliere davvero tutte le decorazioni?

Sì. Per tutte le forme di smaltimento, tranne l’incenerimento dei rifiuti, è indispensabile rimuovere completamente addobbi e decorazioni, per evitare la dispersione di sostanze nocive nell’ambiente.

Chi ha scelto la variante «Natale nel bosco» e ha decorato un albero sul posto deve assicurarsi che palline, fili e decorazioni siano stati rimossi con cura: eventuali residui possono essere pericolosi per gli animali.

Alcuni parchi faunistici o maneggi accettano volentieri gli alberi, che verranno da loro usati come foraggio. In genere sono adatte le specie locali come abeti rossi e abeti bianchi

L’abete Nordmann, invece, non è indicato per i cavalli. Anche in questo caso vale la regola fondamentale: solo alberi completamente privi di decorazioni.

Gli zoo svizzeri accettano in genere solo alberi di Natale invenduti dai commercianti. (immagine simbolica) Attila Kisbenedek/Getty Images

Posso bruciare l’albero di Natale nel camino?

Di norma gli alberi vengono abbattuti poco prima della vendita e spesso annaffiati durante le feste. Di conseguenza, sono troppo umidi per essere usati come combustibile: più alto è il contenuto d’acqua, più basso è il potere calorifico e maggiori sono le emissioni inquinanti, come polveri sottili e monossido di carbonio.

Chi intende comunque usarlo come legna deve sapere che il legno fresco, come quello dell’abete, va fatto seccare per uno o due anni. Il legno verniciato, dipinto o trattato con prodotti protettivi non deve essere bruciato, ma smaltito come rifiuto.

C’è poi un altro aspetto da considerare: gli aghi sono molto resiniferi. Con il calore, la resina inizia a bollire e schizza, sporcando il vetro del camino con incrostazioni difficili da rimuovere. Inoltre, aggiungere rami secchi su brace viva o fiamme accese è pericoloso: gli aghi possono incendiarsi con fiammate improvvise.

