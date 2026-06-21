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Il consiglio dell'esperto Ecco come scegliere la fila migliore quando ci si trova in attesa in aeroporto

Sven Ziegler

21.6.2026

Molte persone si trovano nella coda sbagliata ai controlli di sicurezza.
Molte persone si trovano nella coda sbagliata ai controlli di sicurezza.
KEYSTONE

Le lunghe code ai controlli di sicurezza fanno parte dello stress da vacanza per molti viaggiatori. Ma un ricercatore statunitense che studia le code afferma che scegliere la corsia giusta può spesso far risparmiare tempo prezioso.

Sven Ziegler

21.06.2026, 06:05

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Uno studioso delle code raccomanda di controllare prima le corsie di sinistra negli aeroporti.
  • Molti viaggiatori si orientano inconsciamente verso destra o verso il centro.
  • Non è solo la lunghezza della coda a determinare la rapidità del passaggio.
Mostra di più

Quasi nessun altro luogo provoca più nervosismo tra i viaggiatori in vacanza che il controllo di sicurezza in aeroporto.

Se si viaggia di fretta, si cerca di trovare la coda giusta il più rapidamente possibile. Ma è proprio qui che molte persone sbagliano.

Jamol J. Pender della Cornell University conduce ricerche sulle code e sul comportamento delle persone durante l'attesa. Alla rivista statunitense «Reader's Digest» spiega che i viaggiatori mostrano spesso gli stessi schemi.

Paga guardare a sinistra

Il consiglio più importante di Pender sembra sorprendentemente semplice: guardare prima a sinistra.

Secondo lui, le code che si trovano in questa direzione sono spesso più brevi di quelle al centro o a destra.

Una possibile spiegazione? La maggior parte delle persone sono destre e quindi tende intuitivamente a spostarsi verso quella parte. Inoltre, molte persone dirigono inizialmente lo sguardo verso il centro o il lato destro.

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Il ricercatore fa anche riferimento al cosiddetto «effetto centro». Le persone spesso prestano maggiore attenzione alle cose che si trovano al centro e le considerano inconsciamente più importanti. È per questo che spesso si formano le code più lunghe.

Non badate solo alla lunghezza

Tuttavia, una coda breve non significa automaticamente un'evasione rapida. Secondo Pender, numerosi altri fattori giocano un ruolo importante.

Se volete risparmiare tempo, evitate i viaggiatori con molti bagagli e cercate invece i frequent flyer. I viaggiatori d'affari sono di solito esperti e superano i controlli di sicurezza più rapidamente dei gruppi in vacanza o delle famiglie con bambini piccoli.

Anche i dipendenti possono fare la differenza. Alcune corsie di controllo funzionano in modo più efficiente di altre, per cui può valere la pena osservare brevemente il processo prima di mettersi in coda.

Non fidatevi ciecamente dei display sui tempi di attesa

Lo scienziato è particolarmente scettico sui tempi di attesa visualizzati.

Spesso vengono aggiornati solo periodicamente e possono quindi discostarsi rapidamente dalla situazione reale. Secondo lo studioso, chi si affida esclusivamente ai display non finisce necessariamente nella coda più veloce.

In definitiva, il controllo di sicurezza non è mai completamente prevedibile. Tuttavia, chi non si limita a guardare la lunghezza della coda, ma osserva anche le persone e il processo, aumenta notevolmente le possibilità di arrivare al gate più velocemente.

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