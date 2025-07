Ozempic, Wegovy o Mounjaro sono celebrati da molti: questi farmaci fanno perdere chili. Ma quanto dura l'effetto? (immagine d'archivio) Keystone

Ozempic, Wegovy o Mounjaro sono celebrati da molte persone: questi farmaci fanno infatti perdere decisamente molti chili e senza troppa fatica. Ma quanto tempo dura il loro effetto? I ricercatori hanno analizzato i dati relativi ad alcuni dei loro principi attivi.

I farmaci che facilitano la perdita di peso sono attualmente molto in voga. Ma secondo uno studio, dopo la sospensione di alcuni principi attivi, le cose vanno rapidamente nella direzione opposta.

Le persone che hanno ricevuto i principi attivi hanno perso una quantità considerevole di peso durante il trattamento - che è proseguito in misura minore per alcune settimane dopo l'interruzione dell'assunzione del farmaco, come riportato dal team guidato da Han Wu e Wenjia Yang dell'Ospedale del Popolo dell'Università di Pechino.

Ma a partire dall'ottava settimana dalla fine del trattamento, secondo i ricercatori, si è verificato un significativo aumento di peso che è durato per molte settimane.

Secondo lo studio, l'entità dell'aumento di peso variava a seconda del farmaco e del cambiamento dello stile di vita, ma c'era una chiara tendenza all'aumento di peso dopo la fine dell'assunzione del farmaco.

Aumento significativo dopo la sospensione del farmaco

Secondo Stephan Martin, primario di diabetologia e direttore del Centro per il diabete e la salute della Germania occidentale di Düsseldorf, ciò conferma i risultati già ottenuti.

Alcuni produttori di farmaci lo hanno dimostrato anche attraverso studi casuali, riferisce l'esperto, che non ha partecipato agli studi valutati.

Ad esempio, ai soggetti sottoposti a test sono stati somministrati i principi attivi per dieci settimane, dopodiché ad alcuni è stato somministrato solo un placebo. Questo gruppo «è poi di nuovo aumentato di peso in modo costante», riferisce Martin.

Nello studio attuale, i ricercatori di Pechino fanno anche riferimento, ad esempio, a uno studio secondo il quale le persone che avevano completato un trattamento di 36 settimane con il farmaco tirzepatide (GLP-1-RA) hanno riacquistato circa la metà del peso precedentemente perso un anno dopo essere passati a un placebo.

Analisi degli effetti di diversi gruppi di farmaci

Per la meta-analisi pubblicata di recente, sono stati riassunti i risultati di undici studi indipendenti provenienti da tutto il mondo, tra cui il farmaco orlistat, le combinazioni naltrexone/bupropione e fentermina/topiramato, nonché il gruppo di farmaci agonisti del recettore GLP-1. I dati provengono da un totale di 1'574 persone nei gruppi di trattamento e 893 nei gruppi di controllo.

Gli agonisti del recettore GLP-1 (GLP-1-RA) sono contenuti, ad esempio, nei popolari farmaci Wegovy e Ozempic. Sono autorizzati in Germania per il trattamento del diabete di tipo II e di alcuni casi di obesità e sono noti come farmaci che favoriscono una figura snella.

I principi attivi, che vengono iniettati regolarmente, prolungano principalmente il tempo di permanenza del cibo nel tratto digestivo, aumentando così la sensazione di sazietà. Gli effetti collaterali includono disturbi gastrointestinali.

Un aspetto dello studio spicca fra gli altri: secondo i dati, coloro che inizialmente avevano perso molto peso durante la terapia ne hanno ripreso subito dopo, anche se i pazienti hanno partecipato a un programma per modificare il loro stile di vita, come il comportamento alimentare e l'esercizio fisico.

«Questo non mi sorprende», afferma Anja Hilbert, professoressa di medicina comportamentale presso l'ospedale universitario di Lipsia. Ad esempio, le persone che seguono una dieta fortemente ipocalorica si trovano in una situazione simile: al termine della dieta ingrassano di più rispetto alle persone che seguono un programma di restrizione calorica moderata. Ma l'esperta avverte che i partecipanti a questo aspetto dello studio erano pochi.

«Avete bisogno di questa terapia in modo permanente»

«I risultati dello studio suggeriscono effettivamente che per stabilizzare il peso può essere necessario un uso di medicamenti a lungo termine, forse addirittura per tutta la vita», conclude Hilbert.

Anche il diabetologo Martin sottolinea: «È una terapia permanente». Chiunque pensi di poter perdere peso in questo modo e che poi tutto vada bene si sbaglia. «La terapia è necessaria in modo permanente».

Ma i dati provenienti dagli Stati Uniti fanno temere che molte persone non lo sappiano o lo accettino, spiega Martin. Secondo gli studi condotti nel Paese, due terzi delle persone trattate per l'obesità, per lo più pazienti che non usufruiscono di una copertura sanitaria, hanno smesso di seguire la terapia entro un anno.

«Non sappiamo perché: forse sta diventando troppo costoso, forse hanno perso abbastanza peso e credono che ora si mantenga basso», dice il primario di diabetologia, che è a favore di una maggiore prevenzione invece di curare le conseguenze.