Ecco com'è stata scattata la foto all'ex principe Andrea dopo il suo rilascio dal carcere 21.02.2026

Sei ore di attesa per solo pochi secondi: il fotografo Phil Noble racconta come è riuscito a scattare la foto che ha fatto il giro del mondo in poche ore e che mostra per la prima volta un reale come un imputato qualunque.

Hai fretta? blue News riassume per te La foto della Reuters, che mostra l'ex principe Andrea scosso nel retro di un'auto dopo ore di interrogatorio, è diventata virale in tutto il mondo come simbolo della sua caduta pubblica.

Il fotografo Phil Noble ha aspettato per ore fuori dalla stazione di polizia nel Norfolk e ha catturato il momento decisivo all'ultimo secondo.

Andrew è stato interrogato su un presunto abuso d'ufficio in relazione a Jeffrey Epstein, ma ha negato qualsiasi illecito. Mostra di più

Un uomo visibilmente scosso siede sul sedile posteriore di una Range Rover. Il suo sguardo è fisso in avanti, gli occhi arrossati, le spalle cadenti. È così che Andrew Mountbatten-Windsor lascia la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk.

La foto, scattata dal fotografo della Reuters Phil Noble, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Mostra un uomo che un tempo era balzato agli onori della cronaca come il «principe playboy», ma che ora viene trattato come un qualsiasi altro sospetto. Ora Noble ci racconta come è riuscito a fare lo scatto.

Sei ore di attesa e pochi secondi per lo scatto

Quando la notizia dell'arresto di Andrew è stata resa pubblica, giovedì mattina presto, Noble ha fatto un viaggio di sei ore da Manchester a Norfolk. L'unica cosa certa era che l'ex principe era finito in manette lì.

Tuttavia, mentre gli agenti della Thames Valley Police lo interrogavano, circa 20 stazioni di polizia erano state chiamate in causa.

La foto di Noble ha fatto il giro del mondo. Reuters

Una soffiata ha però portato il fotografo ad Aylsham. Per ore non è successo nulla. E così sono iniziati i dubbi: era nel posto sbagliato?

Ma proprio quando il team della Reuters ha deciso di andare in albergo, è squillato il telefono: era arrivate delle auto sul retro della stazione di polizia.

Noble si è quindi precipitato lì e ha visto due vetture che si stavano già allontanando: un'auto della polizia davanti e la Range Rover di Andrew dietro. Aveva quindi solo pochi secondi per scattare.

Sei foto, una è quella perfetta

Il fotografo lo ha fatto quindi a raffica, catturando sei immagini: due mostravano solo agenti di polizia, due erano vuote, una era sfocata. Ma una aveva colpito nel segno, era quella giusta.

«È stata più una questione di fortuna che di abilità», ha commentato Noble in seguito. «Si può pianificare, usare l'esperienza, ma alla fine tutto deve combaciare».

L'immagine documenta un momento unico: per la prima volta nella storia moderna, un membro di alto rango della famiglia reale britannica viene rilasciato dalla custodia della polizia come un normale sospetto.

Sospetto di abuso d'ufficio

Mountbatten-Windsor è stato interrogato per più di dieci ore con il sospetto di aver passato documenti governativi riservati a Jeffrey Epstein in qualità di inviato commerciale della Gran Bretagna.

L'indagine non è legata alle accuse di violenza sessuale, ma riguarda un presunto abuso d'ufficio, come ha spiegato il vice capo della polizia Oliver Wright.

Andrew nega qualsiasi illecito in relazione al pedofilo statunitense e ha ripetutamente espresso rammarico per la sua amicizia con l'uomo, morto nel 2019. Non ha però più parlato pubblicamente dopo la recente pubblicazione di milioni di pagine di documenti di Epstein da parte del Governo statunitense.

Un'immagine che rimane

La foto scattata da Noble ha dominato le prime pagine di tutto il mondo, accompagnata da titoli come «declino».

Per Phil Noble, si è trattato di «un altro giorno di cronaca di altri tempi». Ma l'immagine racconta una storia diversa: mostra il momento in cui un membro della famiglia reale non è più percepito come un principe, ma come un imputato.