Ecco come Trump, Putin e Xi si fanno la guerra sopra le nostre teste. Cosa fa invece la Svizzera?

Il veicolo di lancio «Soyuz-2.1b» delle Forze aerospaziali russe decolla con un satellite militare dallo spazioporto di Plesetsk, nel nord della Russia, il 2 novembre 2022. Immagine: Russian Defense Ministry/Keystone

Quella che una volta era iniziata come un'avventura scientifica è ora una corsa agli armamenti globale nello spazio. Gli Stati usano i satelliti per sabotare altri Paesi. Le conseguenze sulla Terra sono enormi. Eccole.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Oggi i satelliti sono infrastrutture indispensabili il cui uso civile e militare si sta sempre più fondendo.

Secondo l'esperta di sicurezza Antje Nötzold, è già in corso una corsa agli armamenti nello spazio, con Stati che controllano o disturbano i piccoli veicoli spaziali.

Mentre le grandi potenze e l'Europa si armano, anche la Svizzera sta implementando le proprie capacità spaziali. Mostra di più

La Svizzera non ha vissuto conflitti armati diretti sul proprio territorio dalla guerra del Sonderbund del 1847.

Eppure la guerra sta infuriando sopra le nostre teste: «Nello spazio è in corso una corsa agli armamenti», dice a blue News Antje Nötzold, esperta di sicurezza dell'Università dell'Esercito federale di Monaco.

Quello che sta accadendo sopra la Terra è un complesso intreccio di sviluppo tecnologico, rivalità geopolitiche e zone d'ombra legali.

Il presidente francese Emmanuel Macron l'ha definita così in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Comando spaziale francese a Tolosa, alla fine dello scorso anno: «Lo spazio è diventato un campo di battaglia. La guerra di domani inizierà nello spazio».

«Lo spazio è diventato un campo di battaglia» Emmanuel Macron Presidente francese

Anche il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, poco prima, aveva espresso la stessa preoccupazione rivelando che i satelliti utilizzati dalle forze armate tedesche «saranno tracciati dai satelliti spia russi.»

Secondo Pistorius, gli attacchi dallo spazio potrebbero paralizzare interi Paesi.

La guerra nello Spazio inizia sulla Terra

Per classificare queste parole d'allarme, è necessario chiarire cosa significhi effettivamente «spazio» in un contesto militare.

Secondo Nötzold, non si tratta solo di satelliti in sé, ma di un intero sistema composto da tre componenti: il satellite nello spazio, la stazione ricevente a terra e la comunicazione dei dati.

«Tutto è necessario per il funzionamento dei satelliti», spiega Nötzold. Gli attacchi potrebbero quindi avvenire a uno qualsiasi di questi livelli.

È già il caso oggi.

Ecco gli attacchi più diffusi

Particolarmente diffusi sono i cosiddetti attacchi non cinetici, cioè quelli che non causano alcuna distruzione fisica. Tra questi vi sono quelli informatici alle stazioni di terra o l'interferenza con la trasmissione del segnale attraverso mezzi elettromagnetici come il jamming o lo spoofing.

«È più o meno la norma», afferma Nötzold. Questi interventi spesso rimangono al di sotto della soglia del conflitto aperto - cioè il punto in cui un Paese dichiara guerra a un altro.

Ma possono compromettere in modo significativo le operazioni militari, ad esempio disturbando i sistemi di navigazione o interrompendo i collegamenti di comunicazione.

Pericolosa spazzatura nello spazio

Allo stesso tempo, lo sviluppo di armi da attacco diretto nello spazio sta progredendo. Nötzold: «Quattro Paesi - Stati Uniti, Russia, Cina e India - hanno già dimostrato di essere in grado di lanciare satelliti dalla Terra utilizzando razzi».

Il lancio dello «Space Docking Experiment» (SpaDeX) dal Satish Dhawan Space Centre, nello stato indiano meridionale dell'Andhra Pradesh, il 30 dicembre 2024. La missione SpaDeX consiste in due piccole navicelle spaziali il cui compito è dimostrare le capacità di aggancio e sgancio autonomo nell'orbita bassa della Terra. Immagine: Indian Space Research Organisation/Keystone

Queste cosiddette armi antisatellite creano un serio problema secondario: i detriti spaziali.

A una velocità di circa otto chilometri al secondo, anche i detriti più piccoli possono causare danni enormi a satelliti che non erano destinati a essere colpiti. Nötzold avverte che anche un pezzo delle dimensioni di un centimetro «potrebbe avere l'effetto di una bomba a mano».

«Un detrito spaziale delle dimensioni di un centimetro può avere l'effetto di una bomba a mano» Antje Nötzold Esperta in astropolitica

«Ci sono manovre che ricordano i combattimenti aerei»

Oltre a questi test spettacolari, si sta sviluppando una forma di scontro meno visibile ma altrettanto esplosiva: la manovra dei satelliti in orbita.

Secondo Nötzold, gli esperti osservano sempre più spesso le cosiddette «operazioni di rendevouz e di prossimità», in cui i satelliti si avvicinano deliberatamente ad altri satelliti.

Ciò potrebbe essere utilizzato per la ricognizione, ad esempio per spiare i sistemi nemici.

In alcuni casi, vengono addirittura effettuate manovre che ricordano i combattimenti aerei: «In altre parole, i satelliti volano uno intorno all'altro», descrive Nötzold.

Il New York Times, ad esempio, ha riferito del satellite russo «Kosmos 2588», che sarebbe dotato di una testata fittizia e si avvicina regolarmente ai satelliti statunitensi.

Secondo il rapporto, i funzionari statunitensi sospettano che il satellite stia testando componenti di un'arma nucleare nello spazio.

Il «Golden Dome» di Trump

Un progetto particolarmente ambizioso e controverso è il sistema di difesa missilistica «Golden Dome» annunciato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

È destinato a rilevare e intercettare i lanci di missili in tutto il mondo, anche con l'aiuto di sistemi di intercettazione posizionati nello spazio.

«Sarebbe la prima volta che quella che consideriamo un'arma classica sulla terra verrebbe posizionata nello spazio», afferma Nötzold. Secondo l'esperto di sicurezza, questo «supererebbe una linea rossa».

Soprattutto perché tali attività si trovano in una zona grigia dal punto di vista legale.

Il diritto spaziale internazionale si basa sul Trattato sullo spazio extra-atmosferico, concluso nel 1967, che vieta lo stazionamento di armi nucleari nello spazio, ma non di armi convenzionali o altre attività militari in orbita.

«Dagli anni '80 i Paesi non sono riusciti a trovare un accordo su cosa sia considerato un'arma nello spazio» Antje Nötzold Esperta di sicurezza internazionale

In altre parole, la «Cupola d'oro» di Trump sarebbe legale secondo il diritto internazionale.

Secondo Nötzold, non esiste ancora una definizione vincolante di ciò che costituisce un'«arma» nello spazio. «Non è stato raggiunto alcun accordo dagli anni '80».

È proprio a questo punto che diventa chiaro quanto sia cambiato l'uso dello spazio dagli anni Sessanta. Quando fu firmato il trattato, il mondo era in piena Guerra fredda.

Solo pochi Paesi disponevano delle tecnologie necessarie e lo spazio era soprattutto un progetto di prestigio per le superpotenze.

Dalla corsa alla Luna alla rete satellitare globale

Il punto di partenza di questo sviluppo è stato il lancio del satellite russo Sputnik 1 nel 1957, che ha segnato l'inizio dell'Era spaziale.

Seguì un'intensa corsa tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che raggiunse il suo culmine simbolico nel 1969 con l'Apollo 11 e lo sbarco sulla Luna.

Anche allora lo spazio ebbe un importante ruolo militare. Negli anni '80, gli Stati Uniti riuscirono a conquistare una posizione dominante, come dimostrò chiaramente la Guerra del Golfo (1990-1991)

Per la prima volta, infatti, i satelliti furono usati sistematicamente per la navigazione, la comunicazione e la ricognizione degli obiettivi - un vantaggio decisivo rispetto all'Iraq, che non disponeva di tali capacità.

Dagli anni '90, però, la situazione è cambiata radicalmente. Con il progresso tecnologico e la miniaturizzazione dell'elettronica, i satelliti sono diventati sempre più accessibili.

Un numero sempre maggiore di Paesi ha sviluppato i propri programmi spaziali; le nazioni che si avventurano in queste attività sono passate da circa venti prima del 1990 a oltre novanta entro il 2023.

Allo stesso tempo, negli anni 2010 è iniziata una nuova fase: la commercializzazione dei viaggi spaziali. Le aziende private sono emerse come attori chiave, sviluppando i propri razzi e satelliti e riducendo significativamente i costi grazie alla concorrenza.

Quando la tecnologia civile diventa un'arma

Questo sviluppo ha conseguenze di vasta portata per l'attuale situazione della sicurezza.

I satelliti sono ormai una parte indispensabile dell'infrastruttura globale: per la comunicazione, la navigazione, l'osservazione meteorologica, la scienza e l'esercito.

Alla fine del 2024, c'erano oltre 10.000 satelliti attivi in orbita.

Nel contempo, la guerra in Ucraina ha dimostrato quanto l'uso civile e militare siano strettamente interconnessi: i fornitori commerciali forniscono immagini ad alta risoluzione, e servizi di comunicazione che alimentano direttamente le operazioni militari.

Starlink di Elon Musk, per esempio, è considerato un'infrastruttura essenziale per la difesa ucraina, poiché le reti di comunicazione convenzionali sono spesso distrutte.

I satelliti Starlink sono regolarmente visibili come strisce di luce nel cielo notturno. Immagine: Keystone

Questa stretta integrazione porta al cosiddetto problema del doppio uso. Le tecnologie sviluppate per scopi civili possono essere utilizzate in qualsiasi momento per scopi militari e viceversa.

Un esempio sono i satelliti con bracci robotici, che la Cina ha già testato con successo.

«Ufficialmente vengono utilizzati per rimuovere i detriti spaziali o riparare i satelliti difettosi. Ma gli stessi sistemi potrebbero essere utilizzati anche per manipolare o disattivare satelliti stranieri», spiega Antje Nötzold.

Per gli altri Stati è quindi quasi impossibile distinguere tra intenzioni civili e offensive.

Un braccio robotico dell'azienda cinese Migaki Aerospace nello spazio. Migaki Aerospace

L'Europa vuole armarsi

Negli ultimi decenni, la Cina si è trasformata in una potenza spaziale di primo piano insieme a Stati Uniti e Russia. Allo stesso tempo, i Paesi occidentali stanno portando avanti le loro capacità militari nello spazio.

La Francia, ad esempio, sta investendo miliardi in nuove tecnologie, tra cui laser progettati per disturbare i sensori dei satelliti nemici. La Germania sta investendo 35 miliardi di euro nella sicurezza spaziale.

Nell'ambito della cooperazione internazionale, come l'Operazione Olympic Defender, diversi Paesi stanno cercando di coordinare la loro difesa spaziale.

«L'Europa ha riconosciuto che lo spazio svolge un ruolo chiave nella politica di sicurezza», afferma l'esperta di sicurezza Nötzold. Sottolinea che i Paesi europei sono stati a lungo fortemente dipendenti dagli Stati Uniti, in particolare per la ricognizione e le comunicazioni.

Ora l'obiettivo non è allontanarsi dagli USA, ma raggiungere una maggiore autonomia strategica: l'Europa vuole essere in grado di «agire in modo indipendente, con sovranità».

L'Esercito svizzero investe nelle capacità spaziali

Anche la Svizzera fa parte di questo sviluppo. Con il «Concetto spaziale globale 2025», il Consiglio federale ha posto le basi per il graduale sviluppo delle proprie capacità.

Dall'inizio di quest'anno, l'Esercito dispone di un Centro di competenza spaziale. Sono previsti investimenti per un totale di circa 850 milioni di franchi fino alla metà degli anni 2030.

L'obiettivo è quello di sviluppare le proprie competenze spaziali a lungo termine (vedi il riquadro sotto).

Le forze armate vogliono sviluppare queste capacità nel settore spaziale: Consapevolezza della situazione spaziale: sapere cosa sta accadendo nello spazio e cosa potrebbe accadere, nonché quando e quanto efficacemente le forze armate possono essere osservate e intercettate dallo spazio.

Osservazione della Terra: ricognizione, sorveglianza dallo spazio, nonché riconoscimento dei cambiamenti della situazione, tempestiva informazione delle truppe e osservazione delle condizioni meteorologiche (ad esempio, riconoscimento di situazioni di maltempo a beneficio delle truppe).

Telecomunicazioni: comunicazioni supplementari, nonché collegamenti di comunicazione decentrati e permanenti all'interno delle truppe.

Navigazione di precisione: monitoraggio continuo della qualità e della quantità dei dati di geoposizionamento per le proprie truppe e garanzia della precisione dei dati in Svizzera per l'impiego di mezzi militari.

Contromisure: Protezione delle truppe dalla ricognizione spaziale e dai propri sistemi nello spazio, nonché interruzione e limitazione dei sistemi spaziali nemici. Mostra di più

Anche la riduzione delle dipendenze è un motivo fondamentale per la Svizzera. Oggi la Confederazione dipende completamente da fornitori stranieri, ad esempio per i dati satellitari o i sistemi di navigazione.

La guerra in Ucraina ha reso evidente quanto possano essere critiche tali situazioni, scrive l'Esercito in un comunicato stampa.

La perdita dell'accesso ai servizi spaziali potrebbe avere un impatto massiccio sulle operazioni militari.

Parte della stazione di ricezione dei segnali satellitari sopra Leuk, nel Canton Vallese, è gestita dal Dipartimento della Difesa - le antenne appartengono al sistema di spionaggio svizzero Onyx, che intercetta le comunicazioni internazionali civili e militari inviate via satellite. Immagine: Keystone

Allo stesso tempo, la Svizzera si concentra sulla cooperazione e sul cosiddetto approccio a doppio uso.

Molte delle tecnologie previste dovrebbero essere utilizzabili sia per scopi civili che militari, ad esempio per il controllo delle catastrofi o per comunicazioni sicure.

Le ambizioni della Svizzera e di altri Paesi dimostrano che lo spazio, un tempo considerato territorio neutrale per le scoperte scientifiche, si sta trasformando sempre più in un teatro strategico della politica di potenza globale.

Le conseguenze potrebbero un giorno estendersi ben oltre le orbite terrestri.