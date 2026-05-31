Ecco come un cane abbandonato sul ciglio della strada ha cambiato la vita di una donna

Crystal Floyd di Saint George, negli Stati Uniti,ha salvato questo cucciolo. Bild: Screenshot TikTok

Crystal Floyd, negli Stati Uniti, ha scoperto un bulldog francese abbandonato sul ciglio della strada. Nonostante il cane sia malato, non ha esitato un attimo ad agire. La sua storia è diventata rapidamente virale sui social media.

Redazione blue News Carsten Dörges

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna negli Stati Uniti ha scoperto un cucciolo mentre vagava spaventato sul ciglio della strada.

Crystal Floyd si è presa cura dell'animale e si è resa conto che il cane soffre di una malattia.

Nonostante i problemi, la statunitense ha accolto il bulldog francese, raccogliendo un grande consenso sui social media. Mostra di più

Per Crystal Floyd di Saint George, South Carolina, si trattava di un normale viaggio in auto. Ma la situazione è cambiata rapidamente quando ha improvvisamente avvistato un cucciolo randagio sul ciglio della strada.

La donna non ha esitato un attimo, si è fermata immediatamente e ha visto che il bulldog francese era sporco e completamente terrorizzato.

Come scrive «Newsweek», Floyd ha cercato di rintracciare il proprietario del cagnolino, ma nessuno nel quartiere lo conosceva. Quindi il bulldog non era scappato, ma era stato abbandonato, probabilmente per motivi di salute.

Floyd se ne è resa conto quando ha portato il trovatello dal veterinario per scoprire se avesse un microchip.

Malattia diagnosticata

«Gli è stata diagnosticata la cellulite giovanile, una malattia autoimmune che i cuccioli di solito superano con il giusto trattamento», ha raccontato Crystal.

La malattia provoca un improvviso gonfiore sul viso e sul muso, seguito da piccole protuberanze e pustole, e ingrossamento dei linfonodi.

Le pustole possono aprirsi e formare croste, lasciando cicatrici permanenti. Ma queste sono solo di natura estetica e non influiscono sulla qualità della vita del cane, ha spiegato il veterinario.

Cosa fare con il cane?

Per la statunitense si è posto però un problema: dove mettere il cane? A casa ne aveva già due, tre gatti e sei galline.

Ma Indy, come Floyd chiamava il cucciolo, le ha resto la decisione facile: «Va d'accordo con tutti gli altri animali e la sera si sdraia nella sua cuccia senza fare rumore».

Da quel momento in poi il cagnolino ha fatto parte della famiglia e ha potuto curare la sua malattia in pace.

I video del suo salvataggio da parte di Crystal hanno generato milioni di visualizzazioni sui social media e mostrano un amico a quattro zampe completamente rilassato.