Ecco come un cane abbandonato sul ciglio della strada ha cambiato la vita di una donna

Milioni di visualizzazioniEcco come un cane abbandonato sul ciglio della strada ha cambiato la vita di una donna
Carsten Dörges
31.5.2026
Crystal Floyd, negli Stati Uniti, ha scoperto un bulldog francese abbandonato sul ciglio della strada. Nonostante il cane sia malato, non ha esitato un attimo ad agire. La sua storia è diventata rapidamente virale sui social media.
Redazione blue News
31.05.2026, 18:53
Carsten Dörges
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Una donna negli Stati Uniti ha scoperto un cucciolo mentre vagava spaventato sul ciglio della strada.
Crystal Floyd si è presa cura dell'animale e si è resa conto che il cane soffre di una malattia.
Nonostante i problemi, la statunitense ha accolto il bulldog francese, raccogliendo un grande consenso sui social media.
Per Crystal Floyd di Saint George, South Carolina, si trattava di un normale viaggio in auto. Ma la situazione è cambiata rapidamente quando ha improvvisamente avvistato un cucciolo randagio sul ciglio della strada.
La donna non ha esitato un attimo, si è fermata immediatamente e ha visto che il bulldog francese era sporco e completamente terrorizzato.
Come scrive «Newsweek», Floyd ha cercato di rintracciare il proprietario del cagnolino, ma nessuno nel quartiere lo conosceva. Quindi il bulldog non era scappato, ma era stato abbandonato, probabilmente per motivi di salute.
Floyd se ne è resa conto quando ha portato il trovatello dal veterinario per scoprire se avesse un microchip.
Malattia diagnosticata
«Gli è stata diagnosticata la cellulite giovanile, una malattia autoimmune che i cuccioli di solito superano con il giusto trattamento», ha raccontato Crystal.
La malattia provoca un improvviso gonfiore sul viso e sul muso, seguito da piccole protuberanze e pustole, e ingrossamento dei linfonodi.