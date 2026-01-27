  1. Clienti privati
Un 46enne fa la storia Ecco come un uomo scala le montagne più alte del mondo senza le gambe

Nicole Agostini

27.1.2026

Hari Budha Magar ha perso entrambe le gambe, ma non il suo sogno: otto anni dopo l'incidente è riuscito a scalare tutte le sette vette continentali, raggiungendo una pietra miliare nella storia dell'alpinismo.

27.01.2026, 07:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 6 gennaio 2026, Hari Budha Magar raggiunge la vetta del Monte Vinson, alto 4'892 metri, in Antartide.
  • Con questa impresa, il 46enne originario del Kent, in Inghilterra, entra nella storia.
  • È infatti la prima persona a scalare le vette più alte dei sette continenti utilizzando due protesi sopra il ginocchio.
  • Hari Budha Magar è un amputato transfemorale dal 2010.
Mostra di più

Il 6 gennaio 2026, alle 22:00, Hari Budha Magar, inglese del Kent, raggiunge la vetta del Monte Vinson, in Antartide, alto 4'892 metri.

Con questa impresa, il 46enne stabilisce un record mondiale: è la prima persona con amputazione transfemorale bilaterale a scalare le sette montagne più alte di tutti i continenti.

La sua missione di conquistare le Seven Summits era iniziata nel 2018, otto anni dopo l'incidente che gli ha cambiato la vita.

