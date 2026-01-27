Scala il Monte Vinson senza gambe
26.01.2026
Hari Budha Magar ha perso entrambe le gambe, ma non il suo sogno: otto anni dopo l'incidente è riuscito a scalare tutte le sette vette continentali, raggiungendo una pietra miliare nella storia dell'alpinismo.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il 6 gennaio 2026, Hari Budha Magar raggiunge la vetta del Monte Vinson, alto 4'892 metri, in Antartide.
- Con questa impresa, il 46enne originario del Kent, in Inghilterra, entra nella storia.
- È infatti la prima persona a scalare le vette più alte dei sette continenti utilizzando due protesi sopra il ginocchio.
- Hari Budha Magar è un amputato transfemorale dal 2010.
Il 6 gennaio 2026, alle 22:00, Hari Budha Magar, inglese del Kent, raggiunge la vetta del Monte Vinson, in Antartide, alto 4'892 metri.
Con questa impresa, il 46enne stabilisce un record mondiale: è la prima persona con amputazione transfemorale bilaterale a scalare le sette montagne più alte di tutti i continenti.
La sua missione di conquistare le Seven Summits era iniziata nel 2018, otto anni dopo l'incidente che gli ha cambiato la vita.