È difficile da credere: questa casa un tempo era una toilette fatiscente.

Una vecchia toilette pubblica sulla spiaggia del Galles è stata trasformata in un'incantevole casa per le vacanze. Dopo quasi dieci anni di ristrutturazione, il cottage è ora di nuovo in vendita.

Nel 2015 una coppia britannica ha acquistato una toilette pubblica sulla spiaggia del Galles per l'equivalente di 33'000 franchi.

I due hanno investito altri 300'000 franchi per la sua ristrutturazione.

Dopo 10 anni di lavoro, il bagno pubblico è diventato un incantevole cottage, che però la coppia vuole vendere. Mostra di più

In Galles un'ex toilette pubblica è stata trasformata in un'attraente casa per le vacanze, nelle immediate vicinanze della spiaggia e con vista sul mare.

L'autorità locale aveva chiesto un prezzo elevato per il blocco di servizi igienici - trascurato e senza elementi funzionanti - di Barmouth, a nord-ovest di Cardiff, sullo stretto tra Galles e Irlanda. La proprietà era stata aggiudicata a circa 33'000 franchi in un concorso pubblico.

Ma questo non ha impedito a Elaine e Alan Taylor di acquistarla. La coppia britannica, di 53 e 63 anni, ha riconosciuto il suo potenziale, in particolare la sua posizione.

Ecco come appariva il bagno pubblico prima della ristrutturazione. Google Maps

Da bagno pubblico a incantevole cottage sulla spiaggia

I due avrebbero scoperto l'offerta durante una vacanza al mare nel 2009, scrive «Wales Online». Hanno quindi poi fatto l'offerta, che è stata accettata nel 2015.

I Taylor hanno poi investito altri 300'000 franchi nella ristrutturazione, trasformando il bagno pubblico in una bella casetta, che ricorda una dacia, una finca e un bungalow sulla spiaggia.

Ecco come appare il blocco dei servizi igienici dopo la ristrutturazione. Fine & Country West Wales

Elaine racconta al giornale: «Molte persone hanno trovato interessante la nostra decisione. Ad oggi si sentono spesso commenti di questo tipo, ma all'epoca credo che fossero piuttosto insoliti. La gente continuava a chiederci se avremmo mantenuto i bagni come tali».

E continua: «Uno dei motivi per cui abbiamo acquistato il blocco di servizi igienici vuoto e lo abbiamo convertito è che ci sembrava di non togliere spazio abitativo, ma solo di valorizzare l'area rivitalizzando un edificio abbandonato».

Una bella casetta che ricorda una dacia, una finca e un bungalow sulla spiaggia. Fine & Country West Wales

Il progetto è durato quasi 10 anni

La trasformazione del vecchio edificio dei servizi igienici in un nuovo progetto ha richiesto quasi dieci anni. Ci sono stati ritardi fin dall'inizio.

Elaine ricorda: «Abbiamo ricevuto il permesso di costruire nell'autunno 2016, ma non ci è stato permesso di iniziare prima delle vacanze scolastiche a causa della vicinanza a una scuola. Così abbiamo iniziato nell'estate del 2017».

Ma la sfida più grande è arrivata durante la fase di pianificazione. Dato che l'edificio si trova sulla spiaggia, la coppia ha dovuto collaborare con il Natural Resources Wales, un'autorità responsabile della protezione ambientale, della regolamentazione e della conservazione delle risorse naturali in Galles.

La casa si affaccia sul mare. Fine & Country West Wales

Il cottage è di nuovo in vendita

Ma ora, quasi 10 anni dopo, il cottage è finalmente finito. Nel frattempo i piani della coppia sono cambiati. Non trascorrono più tanto tempo in Galles ed Elaine non lavora più lì. Non vogliono però che la proprietà rimanga vuota, ma che venga utilizzata e curata.

Per questo motivo l'ex bagno pubblico è di nuovo in vendita, ma non si sa ancora a quanto ammonterà il prezzo.