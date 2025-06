Immagine illustrativa KEYSTONE

Smettere di fumare è decisamente una cosa non facile. Secondo gli esperti, i rituali radicati possono essere un problema più grande della stessa dipendenza dalla nicotina. Ma questa consapevolezza offre un buon punto da cui partire.

Il 31 maggio è stata la Giornata mondiale senza tabacco.

Secondo gli esperti, spesso sono necessari diversi tentativi per smettere di fumare.

Cerotti alla nicotina, forte volontà, ambiente sociale: qual è la chiave per smettere di fumare? Secondo gli esperti, spesso sono necessari diversi tentativi e il sostegno di chi ci circonda.

Statisticamente parlando, la combinazione di terapia sostitutiva della nicotina e sostegno - in gruppi speciali o in altri modi - è la più promettente, afferma Marina Hinssen dell'ospedale Charité di Berlino.

L'Istituto di ricerca sulle dipendenze di Francoforte ha intervistato quasi 6200 fumatori ed ex fumatori nel 2022. Alla domanda su cosa li abbia aiutati a smettere, oltre 2000 partecipanti hanno citato la loro forza di volontà.

Al secondo posto c'era il sostegno dell'ambiente sociale. La terapia sostitutiva della nicotina è stata la soluzione migliore per poco più di 1000 intervistati.

Cosa motiva chi smette?

Secondo l'indagine, chi ha smesso di fumare ha avuto bisogno in media di circa quattro tentativi seri per smettere. Il punto di svolta è stato spesso una malattia o, nel caso delle donne, una gravidanza.

Alcuni hanno smesso anche per i figli, i nipoti o il partner. Una motivazione spesso citata è il «cattivo odore».

Cosa aiuta le persone a perseverare?

Il primo passo è fissare una data per smettere, dice Gertraud Stadler dell'ospedale Charité di Berlino. Condizioni come una vacanza imminente con un cambiamento di luogo sono utili. «Tutto ciò che aiuta a rompere le abitudini».

I primi giorni possono essere caratterizzati da forti sintomi di astinenza. In questo periodo sono importanti il sostegno sociale, l'incoraggiamento e le lodi, spiega Stadler. Anche per il partner non è un periodo facile, perché il fumatore è molto irritabile e manifesta anche sintomi fisici come la sudorazione.

Distrazioni e passeggiate sono utili. I cerotti alla nicotina e le gomme da masticare possono aiutare a scindere l'abitudine dal comportamento e a bilanciare la nicotina, come dice Stadler.

Molti partecipanti allo studio di Francoforte hanno trovato utili i comportamenti sostitutivi: oltre all'alimentazione e all'esercizio fisico, per esempio, sono stati citati «cinque flessioni quando ho l'impulso di fumare» e «annusare il posacenere».

Cosa rende difficile smettere?

Il fumare in compagnia è una cosa difficile da sostituire. I partecipanti allo studio hanno spesso menzionato i rituali associati alla sigaretta: le pause per fumare al lavoro o l'incontro con altri fumatori al pub, per esempio.

L'analisi di Francoforte afferma «che gli aspetti comportamentali, in particolare le abitudini di lunga data e le situazioni con funzione di innesco, sono significativamente più importanti per il mantenimento dell'abitudine al fumo rispetto ai sintomi manifesti della dipendenza».

Quindi le possibilità complessive di smettere sono piuttosto basse?

No, come dice Hinssen: «Quasi tutti riescono a smettere di fumare prima o poi». Se voglio davvero essere mentalmente libero e indipendente, allora ovviamente funziona sostituendo positivamente il tutto e cambiando davvero le mie strutture e abitudini.

Gli approcci comportamentali sono quindi più importanti che concentrarsi sulla dipendenza da nicotina.

Anche le normative ufficiali giocano un ruolo importante. In Australia, ad esempio, non è consentito fumare in molti luoghi pubblici e le persone devono tenersi a distanza dagli ingressi. «Queste misure sociali sono in realtà le più efficaci», afferma Stadler. È quindi più facile per i fumatori fumare meno nei luoghi pubblici e diventare liberi dal fumo.

Le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare?

Non esiste una risposta chiara a questa domanda, afferma Hinssen, team leader del progetto di prevenzione del fumo «nachvorn». Statisticamente parlando, le probabilità di successo sono leggermente più alte se si smette di fumare sigarette tradizionale con una sigaretta elettronica contenente nicotina che non senza.

Tuttavia, una buona parte di essi continua a fumare la sigaretta elettronica e in pratica ha solo spostato la propria dipendenza: la dipendenza da nicotina persiste.

Secondo i primi risultati degli studi, le sigarette elettroniche hanno anche conseguenze sulla salute.

Cosa si sa dei rischi delle sigarette elettroniche?

Sebbene la quantità complessiva di sostanze nocive presenti nelle sigarette elettroniche sia inferiore a quella delle sigarette classiche, esse hanno comunque un impatto sulle vie respiratorie e mettono a dura prova il sistema cardiovascolare, afferma Hinssen.

Inoltre, ci sono sostanze rilasciate durante il processo di vaporizzazione, i cui effetti sulla salute sono ancora poco conosciuti perché finora sono mancati studi a lungo termine.

Stadler aggiunge che il vaping è meno dannoso per l'ambiente. Si prevede inoltre che la minore quantità di sostanze cancerogene si traduca in un minor numero di tumori ai polmoni e di altri tipi di cancro, oltre che in un minore inquinamento cardiovascolare.

Allo stesso tempo, però, non sappiamo se vi siano rischi maggiori dovuti ad altre sostanze. «La banalizzazione delle sigarette elettroniche dovrebbe sollevare un grande punto interrogativo».