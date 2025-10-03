Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»

I sintomi della variante Frankenstein sono gli stessi della normale influenza. In particolare, provoca raucedine e voce rauca. Imago

Con la stagione fredda alle porte, il Covid sta tornando in auge. Quest'anno si tratta della variante Frankenstein: anche se il nome fa paura, non dobbiamo allarmarci eccessivamente.

Agence France-Presse, Valérie Passello Valérie Passello

In realtà, la variante attualmente in circolazione si chiama «XFG» ed è l'ultimo membro della famiglia Omicron, che domina la circolazione del virus SARS-CoV-2 in Europa e negli Stati Uniti.

«Frankenstein» si riferisce al romanzo della scrittrice Mary Shelley, in cui lo scienziato Victor Frankenstein creò un essere vivente assemblato da parti di cadaveri.

Questa variante è infatti una ricombinazione di due varianti precedenti (LF.7 e LP.8.1.2), il che rende il soprannome particolarmente appropriato.

Dalla fine di giugno è «sotto sorveglianza» da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), soprattutto perché è considerata più contagiosa. Ma in questa fase, secondo gli specialisti, non ha dimostrato una maggiore gravità rispetto alle versioni precedenti di Omicron.

Un aumento ad impatto limitato in Europa

In Europa, anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha osservato nelle ultime settimane «un aumento della circolazione del SARS-CoV-2, ma con un impatto limitato sui ricoveri ospedalieri» in questa fase.

La Svizzera non fa eccezione: il virus sta circolando anche qui, con un tasso di contagio più elevato rispetto alle varianti precedenti, ma senza un maggiore pericolo.

«La carica virale del SARS-CoV-2 nelle acque reflue si è stabilizzata dopo un leggero aumento nelle ultime settimane. Attualmente, è soprattutto la variante XFG a essere rilevata», si legge sul portale d'informazioni sulle malattie trasmissibili dell'UFSP.

Quali sono i sintomi?

Febbre, mal di testa, dolori, tosse e mal di gola sono i sintomi avvertiti dalle persone contaminate dalla variante Frankenstein. Secondo l'infettivologo Alessandro Diana, intervistato dalla RTS, i pazienti hanno presentato «raffreddore, mal di gola e dolori nella parte bassa della schiena».

Diversi media scientifici riportano come sintomo tipico una voce roca, rauca o debole, associata a dolori acuti alla gola. L'improvvisa trasformazione della voce sarebbe «uno dei primi indizi da tenere d'occhio», afferma Sciencepost.

Ma non c'è nulla di cui allarmarsi: gli ospedali svizzeri non sono sovraccarichi al momento e il Covid è destinato a diventare una malattia respiratoria stagionale come l'influenza.

Bisogna vaccinarsi?

Secondo Diana, i vaccini esistenti sono ancora efficaci contro questa variante, ma sono consigliati soprattutto alle persone a rischio.

In particolare, secondo la piattaforma «Infovac», è consigliato vaccinarsi alle persone di età pari o superiore a 65 anni, per proteggersi dall'aumento del rischio di forme gravi associato all'età. Sono considerate «a rischio» anche le persone di età pari o superiore a 16 anni con alcune forme di malattia cronica o trisomia 21.

Secondo «Infovac», la vaccinazione è raccomandata anche alle donne incinte, per proteggere sia la madre che il nascituro dal rischio leggermente aumentato della forma grave del virus e dalle possibili complicazioni della gravidanza.