  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È arrivata anche in Svizzera Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»

Valérie Passello

3.10.2025

I sintomi della variante Frankenstein sono gli stessi della normale influenza. In particolare, provoca raucedine e voce rauca.
I sintomi della variante Frankenstein sono gli stessi della normale influenza. In particolare, provoca raucedine e voce rauca.
Imago

Con la stagione fredda alle porte, il Covid sta tornando in auge. Quest'anno si tratta della variante Frankenstein: anche se il nome fa paura, non dobbiamo allarmarci eccessivamente.

,

Agence France-Presse, Valérie Passello

03.10.2025, 12:07

In realtà, la variante attualmente in circolazione si chiama «XFG» ed è l'ultimo membro della famiglia Omicron, che domina la circolazione del virus SARS-CoV-2 in Europa e negli Stati Uniti.

«Frankenstein» si riferisce al romanzo della scrittrice Mary Shelley, in cui lo scienziato Victor Frankenstein creò un essere vivente assemblato da parti di cadaveri.

Questa variante è infatti una ricombinazione di due varianti precedenti (LF.7 e LP.8.1.2), il che rende il soprannome particolarmente appropriato.

Dalla fine di giugno è «sotto sorveglianza» da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), soprattutto perché è considerata più contagiosa. Ma in questa fase, secondo gli specialisti, non ha dimostrato una maggiore gravità rispetto alle versioni precedenti di Omicron.

Un aumento ad impatto limitato in Europa

In Europa, anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha osservato nelle ultime settimane «un aumento della circolazione del SARS-CoV-2, ma con un impatto limitato sui ricoveri ospedalieri» in questa fase.

La Svizzera non fa eccezione: il virus sta circolando anche qui, con un tasso di contagio più elevato rispetto alle varianti precedenti, ma senza un maggiore pericolo.

«La carica virale del SARS-CoV-2 nelle acque reflue si è stabilizzata dopo un leggero aumento nelle ultime settimane. Attualmente, è soprattutto la variante XFG a essere rilevata», si legge sul portale d'informazioni sulle malattie trasmissibili dell'UFSP.

Quali sono i sintomi?

Febbre, mal di testa, dolori, tosse e mal di gola sono i sintomi avvertiti dalle persone contaminate dalla variante Frankenstein. Secondo l'infettivologo Alessandro Diana, intervistato dalla RTS, i pazienti hanno presentato «raffreddore, mal di gola e dolori nella parte bassa della schiena».

Diversi media scientifici riportano come sintomo tipico una voce roca, rauca o debole, associata a dolori acuti alla gola. L'improvvisa trasformazione della voce sarebbe «uno dei primi indizi da tenere d'occhio», afferma Sciencepost.

Ma non c'è nulla di cui allarmarsi: gli ospedali svizzeri non sono sovraccarichi al momento e il Covid è destinato a diventare una malattia respiratoria stagionale come l'influenza.

Bisogna vaccinarsi?

Secondo Diana, i vaccini esistenti sono ancora efficaci contro questa variante, ma sono consigliati soprattutto alle persone a rischio.

In particolare, secondo la piattaforma «Infovac», è consigliato vaccinarsi alle persone di età pari o superiore a 65 anni, per proteggersi dall'aumento del rischio di forme gravi associato all'età. Sono considerate «a rischio» anche le persone di età pari o superiore a 16 anni con alcune forme di malattia cronica o trisomia 21.

Secondo «Infovac», la vaccinazione è raccomandata anche alle donne incinte, per proteggere sia la madre che il nascituro dal rischio leggermente aumentato della forma grave del virus e dalle possibili complicazioni della gravidanza.

I più letti

Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
Dopo il brutale scontro in campo Steffen ha trascorso due giorni in terapia intensiva
Unifil: «L'Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper»
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Di più sul Covid

Influenza A e B, Covid e RSV. Grave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?

Influenza A e B, Covid e RSVGrave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?

USA. La commissione del CDC cancella le raccomandazione sui vaccini anti-Covid

USALa commissione del CDC cancella le raccomandazione sui vaccini anti-Covid

Svizzera. La direttrice dell'UFSP ammette: «Durante la pandemia con gli anziani abbiamo sbagliato»

SvizzeraLa direttrice dell'UFSP ammette: «Durante la pandemia con gli anziani abbiamo sbagliato»

Altre notizie

Crollo del ghiacciaio. Blatten: condannato il vicesindaco per non aver rispettato la zona vietata

Crollo del ghiacciaioBlatten: condannato il vicesindaco per non aver rispettato la zona vietata

Regno Unito. Sarah Mullally prima donna arcivescovo di Canterbury: svolta storica nella Chiesa d'Inghilterra

Regno UnitoSarah Mullally prima donna arcivescovo di Canterbury: svolta storica nella Chiesa d'Inghilterra

Su X. Musk chiede il boicottaggio di Netflix: «Promuove l'agenda trans»

Su XMusk chiede il boicottaggio di Netflix: «Promuove l'agenda trans»