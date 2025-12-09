Ecco cosa dicono i ricercatori sull'onda che ha ucciso diverse persone a Tenerife

In autunno e in inverno, non è sempre sicuro stare vicino alla costa delle Isole Canarie. Cedida/Europa Press/dpa (Archivbild)

In autunno e in inverno, onde enormi colpiscono ripetutamente le isole Canarie nell'Atlantico. È successo di nuovo domenica, provocando la morte di almeno quattro persone, mentre una risulta ancora dispersa. Si tratta di un fenomeno meteorologico insolito?

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Almeno quattro persone hanno perso la vita a Tenerife a causa di onde pericolosamente alte. Sono ancora in corso le ricerche di un disperso.

Secondo un ricercatore, il fenomeno è «chiaramente» l'effetto di una forte tempesta nell'Atlantico.

Soprattutto in autunno e in inverno, le coste occidentali e settentrionali delle Isole Canarie sono spesso colpite da onde molto grandi.

Gli effetti del cambiamento climatico sulla formazione delle onde non sono ancora stati sufficientemente studiati. Mostra di più

Almeno quattro persone sono morte, e una risulta ancora dispersa, sull'isola spagnola di Tenerife a causa di forti ondate. Esse sono state sorprese domenica dalle mareggiate in una piscina naturale nella parte occidentale dell'isola delle Canarie.

Le masse d'acqua hanno scavalcato il muro di pietra che separa la zona balneare dal mare aperto e si sono infrante sulle rocce circostanti. Le persone sono state poi travolte dal risucchio dell'acqua che tornava al largo.

Due delle vittime accertate erano slovacche, come ha riferito l'agenzia di stampa statale slovacca TASR, citando informazioni del Ministero degli affari esteri di Bratislava. Un'altra persona di cittadinanza slovacca è rimasta ferita.

Non ci sono informazioni ufficiali sull'origine delle altre due vittime dell'incidente avvenuto nei pressi di Los Gigantes, nella regione di Santiago del Teide.

Da giorni le autorità avevano invitato alla prudenza sulla costa.

Come si sviluppano queste onde?

«Il fenomeno qui a Tenerife è stato chiaramente l'effetto di una forte tempesta nell'Atlantico e di una pericolosa onda che si è formata in quel punto», afferma Torsten Schlurmann, professore dell'Università Leibniz di Hannover e responsabile del centro di ricerca costiera.

Anche Nils Goseberg, professore dell'Università Tecnica di Braunschweig, ritiene che l'evento sia il risultato di «un'attività di tempesta invernale del tutto normale proveniente dal Nord Atlantico».

Tenerife fa parte dell'arcipelago spagnolo delle Isole Canarie, che si trova al largo della costa occidentale del Nord Africa nell'Oceano Atlantico. In autunno e in inverno, in particolare, le coste occidentali e settentrionali delle isole sono spesso colpite da onde molto grandi causate da tempeste molto lontane nell'Atlantico.

Queste onde enormi e potenti si infrangono solo nel mare profondo intorno alle isole, molto vicino alla costa, e colpiscono la terraferma quasi senza controllo.

Il problema è che la costa di Tenerife è piuttosto frastagliata. «Ci sono zone piuttosto basse vicino alla spiaggia e altre con acque più profonde», spiega Goseberg. «È quindi possibile che in un punto non si osservino onde alte, mentre a pochi chilometri di distanza arrivano onde forti».

Si trattava di una cosiddetta «onda mostro»?

«In ambito scientifico, tuttavia, il termine onda anomala non viene solitamente utilizzato sulle spiagge», spiega Goseberg. Le onde mostruose o giganti di solito viaggiano nell'oceano aperto, dove possono danneggiare gravemente le navi.

«Il termine viene solitamente utilizzato per descrivere una sovrapposizione molto insolita di singole onde, che creano una cresta d'onda estremamente alta in un unico punto».

Ma il ricercatore è in grado di spiegare perché si parla comunemente di un'onda gigante che ha colpito Tenerife domenica: le onde e la loro energia di solito arrivano sulla spiaggia in gruppi e all'interno di questi gruppi si alternano onde grandi e piccole.

«Può succedere che ce ne sia una davvero grande, e questo è abbastanza normale all'interno delle statistiche». Questo è paragonabile alla possibilità di temperature estreme in singole giornate estive.

Le onde così potenti sono più frequenti nelle Isole Canarie?

Le Isole Canarie tendono a essere colpite da onde più forti in inverno. In primavera e in autunno ci sono mareggiate medie e in estate più piccole, spiega Goseberg, facendo riferimento a dati scientifici raccolti in oltre 30 anni.

Per paragonare la potenza delle onde: «In inverno si hanno tra i 20 e i 30 kilowatt di energia di mareggiata per metro lineare, mentre in estate si scende a 5-10 kilowatt».

Anche le persone vengono ripetutamente uccise da queste onde estreme. Solo un mese fa, l'8 novembre, diverse onde a Tenerife hanno trascinato in mare numerose persone, tra cui turisti, soprattutto francesi. Tre persone hanno perso la vita nei vari incidenti avvenuti sulla costa e un totale di 15 persone sono rimaste ferite.

Che ruolo hanno i cambiamenti climatici?

A differenza della velocità del vento, dell'aumento della temperatura o dell'innalzamento dei mari, non ci sono risultati che indichino un aumento dell'energia delle onde dovuto ai cambiamenti climatici, riferisce Goseberg.

«Al momento c'è ancora una correlazione molto debole, se non addirittura nulla». Sono necessari altri dati per poter fare un'affermazione affidabile.

Ma il ricercatore Schlurmann sottolinea che le tempeste che possono scatenare tali onde possono ora verificarsi più frequentemente a causa del riscaldamento degli oceani dovuto al cambiamento climatico.

«Si tratta di processi che osserviamo anche nelle regioni più settentrionali dell'Atlantico nord-orientale e che in fin dei conti non sono insoliti, ma che sono particolari nel modo in cui le persone li affrontano, perché non sono consapevoli del pericolo che vi si presenta».