Ecco cosa diventerà più costoso nel 2024 in Svizzera

L'anno prossimo la vita in Svizzera diventerà ancora più cara, ad esempio per quel che riguarda l'affitto, i premi di cassa malati, i biglietti del treno o l'elettricità. Ecco una panoramica di cosa aspettarsi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Barometro delle apprensioni di Credit Suisse mostra che quest'anno il potere d'acquisto è una delle principali preoccupazioni dei cittadini svizzeri.

L'anno prossimo i portafogli soffriranno ancora di più: sono stati annunciati numerosi aumenti di prezzo.

Dall'IVA ai trasporti pubblici, dall'elettricità alle tariffe postali: blue News riassume per voi tutto ciò che diventerà più costoso.

Secondo il Barometro delle apprensioni di Credit Suisse, l'aumento dei premi di cassa malati, dei costi abitativi e della pensione sono tra le maggiori preoccupazioni della popolazione svizzera. Nel 2024, la vita diventerà ancora più costosa.

In primo luogo, c'è l'IVA: le nuove aliquote saranno applicate dal 1° gennaio 2024 e saranno più alte.

Le nuove aliquote IVA dal 2024 Il tasso standard passa dal 7,7 all'8,1%.

L'aliquota ridotta, ad esempio per gli alimenti, passa dal 2,5 al 2,6%.

L'aliquota speciale per gli alloggi passa dal 3,7 al 3,8%.

Gli elettori sono responsabili dell'aumento: nell'autunno del 2022 hanno votato a favore - con il 55% - dell'aumento dell'IVA per garantire il finanziamento dell'AVS.

Al tempo, la proposta di legge era stata presentata alle urne insieme all'aumento dell'età pensionabile delle donne a 65 anni, ma è stata votata separatamente.

Il Governo svizzero prevede che l'aumento dell'IVA genererà entrate aggiuntive per l'AVS pari a circa 12,4 miliardi di franchi entro il 2032. Le conseguenze finanziarie per i singoli saranno gestibili quotidianamente, ha dichiarato.

Premi di cassa malati: più cari dell'8,7%

L'IVA non è l'unica cosa che diventerà più costosa: nel 2024 continueranno ad aumentare anche i premi delle assicurazioni sanitarie, con un incremento medio dell'8,7%.

Il premio mensile medio sarà quindi di 359,50 franchi. Anche se è da sottolineare che esistono notevoli differenze a livello cantonale.

Affitti: fino al 3% più cari

Poi ci sono gli affitti. A dicembre, l'Ufficio federale delle abitazioni ha aumentato nuovamente il tasso di interesse di riferimento, portandolo dall'1,50 all'1,75%.

Questo consente ai locatori di applicare una maggiorazione fino al 3%. Per le locazioni a lungo termine, però, il prerequisito è che siano state applicate anche le riduzioni precedenti. Inoltre, i locatori possono trasferire agli inquilini il 40% dell'inflazione accumulata e degli «aumenti generali dei costi».

La prima data possibile per l'adeguamento dell'affitto è il 1° aprile 2024. L'Associazione svizzera inquilini consiglia agli interessati di verificare l'aumento dell'affitto. Per farlo, è disponibile un calcolatore online.

In caso di dubbio non si dovrebbe aspettare a lungo prima di rivolgersi all'autorità arbitrale competente, consiglia l'associazione. Infatti, il termine per contestare l'aumento dell'affitto scade dopo 30 giorni.

Il Consiglio federale è consapevole che l'aumento degli affitti rappresenta un grosso onere finanziario per molte persone. Il Governo intende quindi adottare misure che possano essere attuate a breve termine per attenuare l'aumento, come ha recentemente annunciato. Non sono ancora noti ulteriori dettagli.

Elettricità: 18% in più

Anche l'elettricità sta diventando più costosa. Secondo la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), l'aumento medio dei prezzi sarà del 18%. Per una famiglia media ci saranno quindi costi aggiuntivi di 222 franchi. L'industria cita come causa principale la crisi energetica innescata dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina nel 2022.

Tuttavia, i prezzi dell'elettricità variano notevolmente da comune a comune. Potete scoprire quanto costerà nella vostra zona con il calcolatore di elettricità di SRF.

La Fondazione per la tutela dei consumatori critica il fatto che per i cittadini i prezzi stiano nuovamente aumentando, mentre i principali fornitori di energia elettrica realizzano enormi profitti.

In una lettera aperta, la Protezione dei consumatori ha chiesto al consigliere federale e ministro dell'Energia Albert Rösti di alleggerire l'onere finanziario per le famiglie. Tuttavia, la risposta di Rösti è stata deludente.

Tariffe postali: 10 centesimi in più per lettera, 1,50 franchi per pacco

Anche la Posta Svizzera aumenterà le sue tariffe a partire dal 1° gennaio 2024: le lettere spedite con la posta A e B costeranno 10 centesimi in più ciascuna. Pertanto, una lettera standard spedita con la posta A costerà presto 1,20 franchi e 1 franco con la posta B.

Anche i prezzi dei pacchi aumenteranno: un pacco fino a 2 kg costerà ora 8,50 franchi con la posta B (prima 7 franchi) e 10,50 franchi con la posta A (prima 9 franchi). La Posta ha annunciato che il rincaro è stato concordato con l'autorità di vigilanza sui prezzi.

Trasporto pubblico: più costoso del 3,7%

Anche chi viaggia con i mezzi pubblici o ha bisogno di prolungare l'abbonamento nel 2024 dovrà mettere mano al portafogli. I prezzi sono stati aumentati con il cambio di orario del 10 dicembre. In media, i costi aumenteranno del 3,7%, anche se ci sono differenze tra i singoli prodotti.

Un abbonamento generale di 2a classe per adulti costerà ora circa 3'995 franchi invece dei precedenti 3'860 franchi (+3,5%), mentre un abbonamento a metà tariffa estesa costerà 170 franchi invece di 165 (+3%). Il biglietto giornaliero di 2a classe passa da 75 a 78 franchi (+4%). L'abbonamento GA per la 1ª classe costerà 6'520 franchi invece di 6'300 (+3,5%).

Per gli anziani il sovrapprezzo sarà particolarmente elevato: l'abbonamento generale di 2a classe costa ora 3'040 franchi invece dei precedenti 2'880. Si tratta di un aumento del 5,6%.

Forse una consolazione: inizialmente era previsto un aumento dei prezzi ancora più significativo, che sarebbe stato in media del 4,3% su tutti i prodotti. E ci sono nuove carte di risparmio, che l'associazione Alliance Swisspass ha presentato da poco. Vale quindi la pena di fare i conti e confrontare le varie offerte.

Café: fino al 15% più costoso

Anche un caffè al bar sta diventando un piacere più costoso. Un café crème nella Svizzera tedesca nel 2023 costa in media 4,49 franchi, ovvero 10 centesimi o il 3% in più rispetto all'anno precedente.

Secondo l'associazione CafetierSuisse, questo rappresenta un nuovo record di prezzo. Ma l'anno prossimo ci sarà il prossimo aumento, probabilmente del 5-15%.