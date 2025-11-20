Velocità, stress o routine: le differenze tra uomini e donne sono evidenti nella vita quotidiana sulla strada (immagine simbolica). Keystone

Gli uomini hanno incidenti più frequenti e più gravi sulle strade svizzere, mentre le donne più nel traffico urbano e mattutino. Scomponendo le statistiche per genere, si può notare come i modelli di ruolo, la mobilità e il comportamento a rischio influenzino il traffico stradale.

250 persone sono morte sulle strade svizzere nel 2024. 188 uomini e 62 donne. Il numero di feriti gravi è in aumento da anni.

I giovani uomini tra i 18 e i 24 anni hanno circa due volte e mezzo in più la probabilità di avere un incidente grave rispetto alle donne della stessa età.

Gli uomini guidano più lontano, più velocemente e più spesso sotto l'effetto dell'alcol. Le donne hanno meno esperienza di guida e hanno maggiori probabilità di avere incidenti nelle aree urbane e nello stress del traffico mattutino.

La causa più comune di incidenti gravi per entrambi i sessi è la mancata precedenza.

Lo dimostrano i ritiri della patente, le condanne penali e i premi delle assicurazioni: gli uomini hanno un profilo di rischio più elevato. Mostra di più

Secondo le ultime statistiche sugli incidenti stradali dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), nel 2024 si sono verificati 17'432 incidenti con danni alle persone. 250 persone sono morte, 3'792 sono rimaste gravemente ferite e 16'721 sono rimaste leggermente ferite.

Il numero di morti è quindi rimasto ad un livello elevato per diversi anni, mentre il numero di feriti gravi è tendenzialmente aumentato negli ultimi anni. L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) parla di una «tendenza sfavorevole» nel Barometro della sicurezza per la circolazione stradale 2024.

Una ripartizione delle cifre per sesso rivela immediatamente un chiaro disequilibrio: 188 dei morti nel 2024 erano uomini, 62 donne. Questa differenza vale per tutte le fasce d'età ed è particolarmente pronunciata tra i giovani adulti.

Una recente analisi dell'UST mostra che gli uomini tra i 18 e i 24 anni sono responsabili di poco meno di 9,7 incidenti gravi - morti e feriti gravi - ogni 10'000 abitanti.

Il numero di feriti gravi per fascia d'età negli incidente del traffico stradale 2024 Ufficio federale di statistica

La cifra per le donne della stessa età è di 3,7, il che significa che i giovani uomini hanno circa due volte e mezzo in più la probabilità di essere coinvolti in incidenti gravi rispetto alle coetanee. Modelli simili si riscontrano in tutte le fasce d'età.

Gli uomini hanno più esperienza di guida

Statisticamente parlando, chi è spesso sulla strada ha anche più possibilità di avere incidenti. Le differenze nei comportamenti di mobilità giocano quindi un ruolo centrale nella valutazione della sicurezza stradale.

Il censimento della mobilità e dei trasporti 2021 mostra che: la popolazione residente in Svizzera percorre in media 30 chilometri al giorno, di cui ben due terzi in auto. Diverse analisi cantonali basate su questi dati mostrano che, in media, le donne viaggiano meno degli uomini.

Il fatto che gli uomini siano sproporzionatamente al volante e che le donne siano leggermente più propense a spostarsi a piedi o con i mezzi pubblici è legato all'attività lavorativa, al lavoro di cura e ai compiti domestici.

Le persone che lavorano a tempo pieno e fanno le pendolari hanno maggiori probabilità di essere in auto. Le persone che accompagnano i figli a scuola o fanno la spesa hanno maggiori probabilità di andare a piedi o in bicicletta. In Svizzera le donne sono ancora più propense a farlo.

Il numero di incidenti causati dai conducenti di autovetture per fascia d'età nel 2024. Ufficio federale di statistica

Se si considerano i chilometri percorsi, le donne di età superiore ai 25 anni causano un numero di incidenti leggermente superiore agli uomini. Ma la gravità degli incidenti rimane distribuita in modo diseguale: gli uomini subiscono lesioni gravi o mortali molto più spesso.

Agli uomini è ritirata più spesso la patente

Uno sguardo al diritto penale fornisce ulteriori indicazioni sul comportamento alla guida: secondo un'analisi del UPI del 2013, l'86% delle condanne ai sensi del codice della strada riguardava gli uomini e solo il 14% le donne. Su oltre 85'000 ritiri di patente, poco meno di 70'000 erano attribuibili a uomini.

Anche il mercato assicurativo sta reagendo, seppur moderatamente, a questo diverso profilo di rischio. Un'analisi del servizio di comparazione Comparis mostra che gli uomini pagano in media premi di assicurazione auto leggermente più alti delle donne.

La differenza non è grande, il premio medio si aggira intorno all'1,3%: laddove il rischio è maggiore, i costi aumentano leggermente.

Interessante è anche la prospettiva degli studiosi di infortunistica. In un'analisi sul tema «Il genere come fattore di rischio», si sottolinea che gli uomini bevono più spesso alcolici e poi guidano. Anche l'UPI è giunto alla conclusione, nel 2024, che in Svizzera gli uomini guidano sotto l'effetto dell'alcol più spesso delle donne e gli anziani più spesso dei giovani.

Eccesso di fiducia con conseguenze sugli incidenti

La differenza è ancora più evidente quando si parla di velocità. Secondo l'UPI, circa un terzo di tutti gli incidenti gravi che hanno coinvolto giovani tra i 18 e i 24 anni nel periodo 2019-2023 sono stati causati da una velocità inappropriata o eccessiva.

Per i giovani uomini, il 36% degli incidenti gravi è stato causato dalla velocità, rispetto ad appena il 25% delle giovani donne. Gli uomini tendono quindi a guidare in modo più rischioso, a sopravvalutarsi più spesso e quindi a trovarsi più spesso in situazioni in cui la velocità o l'alcol giocano un ruolo importante.

In media, le donne guidano in modo più difensivo e tendono a evitare le situazioni pericolose, rendendo meno gravi le conseguenze degli incidenti.

La differenza statistica diventa quindi comportamentale: l'assunzione di rischi e l'eccesso di fiducia sono distribuiti in modo diseguale nel traffico stradale e determinano come e dove avvengono gli incidenti.

Le donne sono più a rischio nel traffico pendolare

Le cause principali degli incidenti gravi variano in modo significativo a seconda del sesso. Per le donne al volante, la mancata osservanza del diritto di precedenza è la causa più comune di collisioni gravi. Questa causa è circa tre volte più frequente della disattenzione, della velocità o della distrazione e otto volte più frequente dell'alcol.

Anche la mancata precedenza è il problema principale per gli uomini, ma la gamma di cause è più ampia. Il mancato rispetto del diritto di precedenza è «solo» due volte più frequente della disattenzione, dell'eccesso di velocità o della guida sotto l'effetto dell'alcol.

Queste differenze sono strettamente legate alle abitudini quotidiane. Uno studio della Suva di qualche anno fa ha dimostrato che le donne lavoratrici hanno un rischio di incidente per chilometro percorso più elevato rispetto agli uomini, soprattutto tra le 7 e le 8 del mattino.

Secondo lo studio, i motivi sono: lo stress, i molteplici oneri legati al lavoro, ai figli e alla famiglia, e spesso una minore esperienza di guida. Il traffico mattutino è una zona ad alto stress per molte donne.

Quindi chi guida meglio?

Se si guarda solo al numero totale di incidenti, si finisce subito per dire che «gli uomini sono più pericolosi». Ma se si osservano i profili di rischio nel corso della giornata, si notano anche modelli di problemi femminili.

Alla domanda su chi siano i conducenti migliori non si può quindi rispondere con un unico valore. L'UPI ha già fornito una formula chiara e leggermente ironica nel 2011: le donne sono «più disciplinate ma meno esperte» al volante rispetto agli uomini.

In media, guidano meno, spesso su percorsi urbani più brevi. Gli uomini sono più propensi a guidare sulle autostrade, dove il rischio di incidenti è più basso, ma a velocità più elevate, con maggiore sicurezza e maggiori danni conseguenti. Uomini e donne viaggiano quindi in modo diverso sulle strade svizzere e corrono rischi diversi.