Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Le crociere sono considerate l'emblema della vacanza e del relax. Ma chi si comporta male a bordo rischia dure conseguenze, fino al bando a vita. Gli esempi degli ultimi anni mostrano il rigore con cui le compagnie di navigazione reagiscono.

Chiunque violi le norme di sicurezza o le regole sulle droghe viene immediatamente espulso dalla nave.

Anche infrazioni apparentemente innocue hanno portato a bandi a vita.

Le crociere sono viste come il non plus ultra del relax, ma chi infrange le regole a bordo può sperimentare rapidamente l'opposto. Come ha rilevato la rivista online «Travelbook», in alcuni casi si rischia addirittura il bando a vita.

La responsabilità della sicurezza è del capitano. Le condizioni generali di Aida Cruises, ad esempio, stabiliscono che «comportamenti violenti, discriminatori, maleducati o verbalmente offensivi» possono portare all'immediata espulsione dalla nave.

Ma anche incidenti meno evidenti hanno avuto conseguenze drastiche.

Un caso particolarmente curioso si è verificato in Florida: una donna è stata bandita da tutti i viaggi della Carnival Cruise Line perché aveva orsetti gommosi al CBD nel bagaglio. Sebbene i prodotti siano legali in Germania e il contenuto di THC fosse addirittura inferiore al limite fissato in Florida, sulle navi vige un severo divieto sui prodotti a base di CBD.

È vietato pescare dal balcone

Il divertimento si ferma anche quando si pesca dal pontile. Due ospiti hanno pescato dal balcone della loro cabina nel porto di Nassau nel 2023 e hanno postato la loro avventura su TikTok. Carnival ha risposto con un bando a vita per aver violato le norme di sicurezza e di benessere degli animali.

Anche i selfie pericolosi sono un tabù. Nel 2019 una passeggera ha scavalcato la ringhiera del suo balcone per scattare una foto. Royal Caribbean ha ritenuto che questa fosse una grave violazione della sicurezza e ha bandito la donna in modo permanente, come riportato dalla CNN.

Un altro incidente ha fatto notizia nel 2025: un bambino di nove anni ha distrutto una slot machine a bordo e si è azzuffato con un altro bambino. Carnival Cruises ha imposto al bambino un bando a vita, mentre alla madre è stato permesso di continuare a viaggiare.

I rumori eccessivi non sono accettabili

Anche un comportamento eccessivamente rumoroso o offensivo nell'area della cabina può avere conseguenze. Una coppia è stata bandita da altre crociere dopo una «notte d'amore eccessivamente rumorosa».

Lo stesso vale per i passeggeri che prendono il sole nudi sui balconi o sui ponti e si rifiutano di seguire le istruzioni dell'equipaggio.

Una cosa è chiara: le compagnie di navigazione non tollerano violazioni delle norme di sicurezza, antidroga o ambientali. I capitani hanno l'ultima parola e usano i loro diritti di domicilio in modo coerente.