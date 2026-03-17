  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inaccessibile ai passeggeri Ecco cosa si nasconde dietro al misterioso corridoio segreto di una nave da crociera

Dominik Müller

17.3.2026

Sulle navi Royal Caribbean esiste un corridoio speciale.
Sulle navi Royal Caribbean esiste un corridoio speciale.
Royal Caribbean International

Sulle navi Giga di Royal Caribbean c'è un'area in cui gli ospiti non possono entrare: il cosiddetto corridoio «I-95». La zona «segreta» è stata però mostrata a una coppia di influencer.

Redazione blue News

17.03.2026, 16:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sulle navi da crociera Royal Caribbean c'è un corridoio chiamato «I-95» che è inaccessibile ai passeggeri.
  • Il corridoio corre sottocoperta da prua a poppa, consentendo percorsi rapidi tra le postazioni di lavoro e l'accesso a speciali ascensori lontano dagli ospiti.
  • La zona «segreta» è stata mostrata a una coppia di influencer.
Mostra di più

Le navi da crociera della Royal Caribbean sono mondi galleggianti: decine di ristoranti, spettacoli, simulatori di surf, parchi acquatici e suite di lusso. Non manca quasi nulla.

Ma in mezzo a tutto questo c'è un'area che i passeggeri normali non vedono mai: il cosiddetto «corridoio I-95».

Che cos'è questo corridoio segreto? Una coppia di influencer lo ha visitato e lo ha raccontato sui social media.

@chipnlisa I-95 on Royal Caribbean is a busy corridor where the crew can get from one area to another quickly. This is also the area of the medical center on board. #i95 #cruiseship #royalcaribbean #medicalcenter #cruiselife ♬ original sound - Chip N Lisa’s Travels

Un posto per l'equipaggio

Un lungo corridoio corre sottocoperta da prua a poppa, battezzato «I-95» dall'equipaggio, in riferimento alla famosa autostrada statunitense sulla costa orientale.

Il corridoio è off-limits per i passeggeri: serve all'equipaggio come collegamento rapido da un'estremità all'altra della nave, compreso l'accesso a speciali ascensori.

Per i dipendenti è una sorta di autostrada e di rifugio allo stesso tempo: qui possono andare da A a B in modo rapido e diretto, lontano dagli ospiti.

I dipendenti sono alloggiati in cabine singole o doppie. L'arredamento comprende un letto a castello, frigorifero, TV, tavolo con sedie e bagno privato.

La «I-95» è quasi un piccolo villaggio all'interno dell'imbarcazione. Una sorta di mondo parallelo nascosto nella pancia della nave da crociera, lontano dal trambusto turistico del ponte.

Con tante novità. Ecco 10 spettacolari navi da crociera che faranno il loro viaggio inaugurale nel 2026

Con tante novitàEcco 10 spettacolari navi da crociera che faranno il loro viaggio inaugurale nel 2026

I più letti

Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
La salute della principessa Mette-Marit peggiora, ha bisogno di un trapianto di polmoni
Un'insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»
Esplode l'Alvalade! Lo Sporting va in vantaggio e il Bodo inizia a tremare
Ecco cosa si nasconde dietro al misterioso corridoio segreto di una nave da crociera

Altre notizie

«Peggio non si può fare!». Un'insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»

«Peggio non si può fare!»Un'insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»

Lutto nella letteratura. È morto lo scrittore britannico Len Deighton, padre dell'anti-Bond

Lutto nella letteraturaÈ morto lo scrittore britannico Len Deighton, padre dell'anti-Bond

Gran Bretagna. Focolaio di meningite «senza precedenti» nel Kent, già due giovani morti

Gran BretagnaFocolaio di meningite «senza precedenti» nel Kent, già due giovani morti