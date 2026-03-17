Ecco cosa si nasconde dietro al misterioso corridoio segreto di una nave da crociera

Sulle navi Royal Caribbean esiste un corridoio speciale. Royal Caribbean International

Sulle navi Giga di Royal Caribbean c'è un'area in cui gli ospiti non possono entrare: il cosiddetto corridoio «I-95». La zona «segreta» è stata però mostrata a una coppia di influencer.

Redazione blue News Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Sulle navi da crociera Royal Caribbean c'è un corridoio chiamato «I-95» che è inaccessibile ai passeggeri.

Il corridoio corre sottocoperta da prua a poppa, consentendo percorsi rapidi tra le postazioni di lavoro e l'accesso a speciali ascensori lontano dagli ospiti.

La zona «segreta» è stata mostrata a una coppia di influencer. Mostra di più

Le navi da crociera della Royal Caribbean sono mondi galleggianti: decine di ristoranti, spettacoli, simulatori di surf, parchi acquatici e suite di lusso. Non manca quasi nulla.

Ma in mezzo a tutto questo c'è un'area che i passeggeri normali non vedono mai: il cosiddetto «corridoio I-95».

Che cos'è questo corridoio segreto? Una coppia di influencer lo ha visitato e lo ha raccontato sui social media.

Un posto per l'equipaggio

Un lungo corridoio corre sottocoperta da prua a poppa, battezzato «I-95» dall'equipaggio, in riferimento alla famosa autostrada statunitense sulla costa orientale.

Il corridoio è off-limits per i passeggeri: serve all'equipaggio come collegamento rapido da un'estremità all'altra della nave, compreso l'accesso a speciali ascensori.

Per i dipendenti è una sorta di autostrada e di rifugio allo stesso tempo: qui possono andare da A a B in modo rapido e diretto, lontano dagli ospiti.

I dipendenti sono alloggiati in cabine singole o doppie. L'arredamento comprende un letto a castello, frigorifero, TV, tavolo con sedie e bagno privato.

La «I-95» è quasi un piccolo villaggio all'interno dell'imbarcazione. Una sorta di mondo parallelo nascosto nella pancia della nave da crociera, lontano dal trambusto turistico del ponte.