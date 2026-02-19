L'ex principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina. KEYSTONE

L'ex principe Andrea è sotto custodia della polizia. Gli investigatori stanno effettuando delle perquisizioni e per il momento non sono chiari i dettagli delle accuse contro il fratello minore di re Carlo. Ecco le domande e le risposte più importanti sul quanto sta succedendo.

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Che cosa è successo?

Secondo diversi media britannici, l'ex principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina nella sua tenuta di Sandringham. Alcuni siti online hanno anche pubblicato delle immagini che mostrano agenti di polizia nei pressi della struttura.

La polizia della Thames Valley ha confermato la notizia di un arresto, ma non ha fatto il nome dell'uomo finito in manette. «Oggi abbiamo arrestato un uomo di 60 anni del Norfolk e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi del Berkshire e del Norfolk», ha scritto in un comunicato.

Perché è stato arrestato?

Secondo la polizia, l'uomo è stato arrestato perché sospettato di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Se l'arresto sia legato ai legami di Andrew Mountbatten Windsor con il pedofilo Jeffrey Epstein non è stato confermato ufficialmente, ma è altamente probabile.

Qual è il legame di Andrea con Epstein?

Il dossier Epstein, pubblicato di recente, suggerisce che Andrea abbia passato a Epstein i documenti del suo periodo come commissario al commercio.

Epstein avrebbe anche organizzato una cena per l'ex principe con una donna a Londra, poco dopo che l'americano aveva scontato la sua condanna per istigazione alla prostituzione minorile.

Virginia Giuffre, vittima di Epstein, aveva precedentemente accusato il fratello minore di re Carlo III di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne. La causa civile si è conclusa nel 2022 e Giuffre si è tolta la vita nell'aprile del 2025.

Cosa succede ora?

Andrea è attualmente sotto la custodia della polizia. Secondo la «BBC», l'ex principe può essere trattenuto per un massimo di 96 ore.

La polizia ha scritto che non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questa fase e non terrà conferenze stampa o interviste ai media in relazione a questa indagine.

L'arresto non è un'indicazione di colpevolezza e non sono ancora state formulate accuse. Andrea ha sempre negato di aver commesso qualsiasi illecito. La presunzione di innocenza continua a valere.