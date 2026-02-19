  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Domande e risposte Ecco cosa si sa e cosa no in merito all'arresto dell'ex principe Andrea

Noemi Hüsser

19.2.2026

L'ex principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina.
L'ex principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina.
KEYSTONE

L'ex principe Andrea è sotto custodia della polizia. Gli investigatori stanno effettuando delle perquisizioni e per il momento non sono chiari i dettagli delle accuse contro il fratello minore di re Carlo. Ecco le domande e le risposte più importanti sul quanto sta succedendo.

Noemi Hüsser

19.02.2026, 12:08

19.02.2026, 14:01

Che cosa è successo?

Secondo diversi media britannici, l'ex principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina nella sua tenuta di Sandringham. Alcuni siti online hanno anche pubblicato delle immagini che mostrano agenti di polizia nei pressi della struttura.

La polizia della Thames Valley ha confermato la notizia di un arresto, ma non ha fatto il nome dell'uomo finito in manette. «Oggi abbiamo arrestato un uomo di 60 anni del Norfolk e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi del Berkshire e del Norfolk», ha scritto in un comunicato.

Ecco perché. L'ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Ecco perchéL'ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Perché è stato arrestato?

Secondo la polizia, l'uomo è stato arrestato perché sospettato di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Se l'arresto sia legato ai legami di Andrew Mountbatten Windsor con il pedofilo Jeffrey Epstein non è stato confermato ufficialmente, ma è altamente probabile.

Qual è il legame di Andrea con Epstein?

Il dossier Epstein, pubblicato di recente, suggerisce che Andrea abbia passato a Epstein i documenti del suo periodo come commissario al commercio.

Epstein avrebbe anche organizzato una cena per l'ex principe con una donna a Londra, poco dopo che l'americano aveva scontato la sua condanna per istigazione alla prostituzione minorile.

Virginia Giuffre, vittima di Epstein, aveva precedentemente accusato il fratello minore di re Carlo III di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne. La causa civile si è conclusa nel 2022 e Giuffre si è tolta la vita nell'aprile del 2025.

Cosa succede ora?

Andrea è attualmente sotto la custodia della polizia. Secondo la «BBC», l'ex principe può essere trattenuto per un massimo di 96 ore.

La polizia ha scritto che non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questa fase e non terrà conferenze stampa o interviste ai media in relazione a questa indagine.

L'arresto non è un'indicazione di colpevolezza e non sono ancora state formulate accuse. Andrea ha sempre negato di aver commesso qualsiasi illecito. La presunzione di innocenza continua a valere.

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

I più letti

Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Finite le Olimpiadi, Odermatt a sorpresa sulle nevi di Carì per una giornata di relax
Dopo 16 anni, stop definitivo alla gestione della spiaggetta di Arbedo
L'ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Lo scandalo Epstein

Da Beyoncé al Papa. Ecco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

Da Beyoncé al PapaEcco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

USA. Hillary Clinton accusa Trump di insabbiare i file Epstein, spunta un «week-end di sesso» della figlia di Fergie

USAHillary Clinton accusa Trump di insabbiare i file Epstein, spunta un «week-end di sesso» della figlia di Fergie

Nuovi dettagli. La principessa svedese Sofia conferma: «Ho incontrato Epstein in un paio di occasioni sociali»

Nuovi dettagliLa principessa svedese Sofia conferma: «Ho incontrato Epstein in un paio di occasioni sociali»

Altre notizie

Ex principe in manette. Ecco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Ex principe in manetteEcco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Uno anche generato dall'IA. Un video falso finisce su un programma della ZDF, la rete TV incolpa l'etichettatura

Uno anche generato dall'IAUn video falso finisce su un programma della ZDF, la rete TV incolpa l'etichettatura

Scandalo Epstein. Re Carlo sull'arresto del fratello Andrea: «La giustizia deve fare il suo corso»

Scandalo EpsteinRe Carlo sull'arresto del fratello Andrea: «La giustizia deve fare il suo corso»