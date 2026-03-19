Famous ski resort 🎿 Engelberg Switzerland, gondola cabin crashed down a snowy mountainside, video 📹

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Una donna di 61 anni è morta ieri, mercoledì, mattina in un incidente sulla cabinovia nel comprensorio sciistico di Engelberg-Titlis. La persona era sola nella cabina. Il gestore dell'impianto è profondamente addolorato. Ecco cosa si sa finora dell'incidente.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Cosa è successo?

Poco prima delle 11 del 18 marzo, una cabina dell'impianto di risalita Titlis Xpress è caduta nell'area del Trübsee.

La cabinovia viaggiava in direzione di Engelberg-Stand quando, per motivi ancora poco chiari, si è schiantata poco dopo la stazione intermedia nell'area di Schlächtismatt, ribaltandosi più volte.

Lo ha annunciato il vice comandante del dipartimento di investigazione criminale di Nidvaldo, Senad Sakic, durante una conferenza stampa.

Engelberg si trova nel cantone di Obvaldo, ma l'incidente si è verificato sul territorio cantonale nidvaldese, come riferito durante la conferenza stampa.

Chi sono le vittime?

La cabina trasportava una donna di 61 anni originaria della regione, che è morta nell'incidente, come è stato poi dichiarato nel comunicato stampa.

Subito dopo l'incidente, l'esercizio della funivia è stato sospeso, come riferito dai gestori dell'impianto.

I passeggeri rimanenti hanno dovuto essere evacuati dalle cabine. In totale, tra le 100 e le 200 persone sono state evacuate da circa 40 cabine, secondo Norbert Patt, direttore generale della funivia del Titlis.

Une femme de 61 ans de la région est décédée dans un accident de gondole à Engelberg. Selon les conclusions recueillies jusqu'à présent, elle se trouvait la seule à se trouver dans la gondole autorisée pour huit personnes, annonce la police cantonale de Nidwald. Entre 100 et 200… pic.twitter.com/J4m2loPh9I — Paul Flocke (@FlockePaul) March 18, 2026

L'evacuazione è stata completata mercoledì pomeriggio e non c'erano più persone in pericolo. Un team di assistenza era in servizio per le persone colpite.

Oltre alla polizia e agli altri servizi di emergenza, anche il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) e la procura sono intervenuti sul posto per indagare sulle cause.

Cosa dice il gestore?

Il gestore dell'impianto è stato profondamente colpito dall'incidente. Patt ha parlato di un evento straordinario che si è verificato «all'improvviso». La sicurezza è la priorità assoluta, ha detto, rendendo il tragico incidente ancora più grave.

I suoi pensieri sono rivolti ai parenti della vittima. È importante che l'incidente venga affrontato in modo completo. «Metteremo a disposizione tutti i filmati delle telecamere disponibili», ha dichiarato il responsabile.

Secondo Patt la cabinovia in questione è stata costruita nel 2014 e nel 2015 e l'ultima revisione risale allo scorso settembre.

Interpellato da Keystone-SDA, Tobias Wildi, direttore operativo della funivia, ha spiegato che gli impianti vengono controllati ogni sei mesi. Le cabine sono prodotte da Garaventa e sono considerate «tecnicamente all'avanguardia», secondo Patt.

Cosa non si sa

Le autorità non sono state inizialmente in grado di fornire dettagli sulle cause esatte dell'incidente. Le indagini sono in corso. Non è inoltre chiaro se altre cabine fossero effettivamente a rischio al momento dell'incidente.

Secondo gli operatori, al momento dell'incidente era una «giornata ventosa». L'allarme vento si attiva sulla turbina a partire da 40 km/h, mentre il funzionamento deve essere interrotto a partire da 60 km/h.

Al momento si sta indagando su quanto fosse effettivamente forte il vento e se fosse scattato l'allarme.

La cabinovia resta chiusa

Dopo l'incidente, oggi, giovedì, la cabinovia Titlis Express rimane chiusa tra Trübsee e Stand. Non è ancora chiaro quando riaprirà.

Come alternativa è in funzione una funivia tra Trübsee e Engelberg-Stand, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce degli impianti di risalita del Titlis Fabian Appenzeller.