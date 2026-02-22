  1. Clienti privati
Aveva 21 anni Ecco cosa si sa sull'uomo entrato nella residenza privata di Trump e poi ucciso

Philipp Fischer

22.2.2026

Austin Tucker M., 21 anni, è entrato senza autorizzazione nell'area di sicurezza della tenuta Trump in Florida. I servizi segreti statunitensi gli hanno sparato, uccidendolo.
Austin Tucker M., 21 anni, è entrato senza autorizzazione nell'area di sicurezza della tenuta Trump in Florida. I servizi segreti statunitensi gli hanno sparato, uccidendolo.
Bild: Facebook/Melissa Martin

Un giovane è stato ucciso nella notte su domenica dopo aver violato il perimetro di sicurezza della tenuta Mar-a-Lago del presidente Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Si ritiene che si tratti di un artista di 21 anni proveniente dalla Carolina del Nord.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

22.02.2026, 21:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un uomo armato ha fatto irruzione nell'area di sicurezza della residenza privata di Donald Trump a Palm Beach.
  • È stato identificato come Austin Tucker M., 21 anni, della Carolina del Nord.
  • Secondo i servizi segreti statunitensi, il giovane è stato visto sul terreno della residenza di Mar-a-Lago con un fucile da caccia e una tanica di benzina.
Mostra di più

Gli agenti di sicurezza hanno sparato e ucciso un uomo che è entrato armato nel perimetro della residenza di Donald Trump a Palm Beach, in Florida.

USA. Intruso armato nella residenza di Trump in Florida: ucciso dagli agenti

USAIntruso armato nella residenza di Trump in Florida: ucciso dagli agenti

L'uomo è penetrato senza autorizzazione nell'«area di sicurezza» della tenuta Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti nella notte su domenica, come ha dichiarato il portavoce dei servizi segreti Anthony Guglielmi al servizio online X.

Il giovane, sulla ventina, è stato avvistato all'ingresso nord della residenza e pare avesse con sé un'arma da fuoco e una tanica di benzina.

Proveniva dalla Carolina del Nord. Secondo il «New York Post», è stato identificato come Austin Tucker M.. La sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa alle autorità sabato e pare che il 21enne fosse un artista ossessionato dal disegnare scene di campi da golf.

Funzionari del Secret Service, che ha il compito di proteggere il presidente, e un agente di polizia hanno affrontato l'uomo e lo hanno ucciso, ha spiegato Guglielmi. I funzionari statunitensi non sono rimasti feriti nell'incidente.

Pistola «portata in posizione di tiro»

Trump, che trascorre molti fine settimana a Mar-a-Lago, non era presente al momento dell'incidente perché si trovava nella capitale, Washington. Le autorità hanno avviato un'indagine, anche sul possibile movente del gesto.

I fatti si sono svolti intorno all'1.30 di notte. Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, ha dichiarato in conferenza stampa che gli agenti hanno chiesto all'intruso di gettare la tanica di benzina e il fucile da caccia.

L'uomo ha quindi deposto la tanica, ma ha messo l'arma «in posizione di tiro». Due agenti dei Servizi Segreti e un poliziotto gli hanno quindi sparato, uccidendolo.

Leavitt attacca i democratici

In seguito all'incidente, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha criticato i Democratici all'opposizione, che ha accusato per il parziale shutdown in corso negli Stati Uniti.

Il blocco del budget per il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, che sovrintende anche ai Servizi Segreti, è «vergognoso e sconsiderato», ha scritto su X.

Lo sfondo del blocco è costituito dai requisiti più severi richiesti dai democratici per l'autorità statunitense per l'immigrazione ICE, i cui raid di deportazione negli Stati Uniti hanno recentemente provocato massicce proteste.

Trump è già stato oggetto di diversi tentativi di assassinio. Il 13 luglio 2024, un uomo armato ha ferito l'allora candidato alla Casa Bianca all'orecchio durante un'apparizione per la campagna elettorale nella cittadina di Butler, in Pennsylvania. L'aggressore è poi stato ucciso dai servizi segreti.

Nel settembre 2024, un uomo ha tentato di sparare a Trump in Florida mentre giocava a golf. Il 59enne è stato catturato e condannato all'ergastolo all'inizio di febbraio.

