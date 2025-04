Ecco cos'è la coda fantasma, il colpevole invisibile delle colonne

Non bastano le imprecazioni e i colpi di clacson: questa è una scena abituale durante la primavera, a partire dal weekend di Pasua (foto d'archivio). KEYSTONE

Gli ingorghi stradali come a Pasqua, Pentecoste e Ascensione sono sempre più frequenti. Ma ci sono anche molte altre colonne sulle autostrade svizzere. La causa è spesso un colpevole invisibile chiamato «coda fantasma».

Alcune persone imprecano ad alta voce, altre alzano gli occhi in segno di fastidio e altre ancora gesticolano selvaggiamente. Dopo quella che sembra un'eternità a passo di lumaca, si arriva finalmente a destinazione, con i polpacci doloranti e l'esaurimento.

A pochi automobilisti piace rimanere bloccati in colonna. Ma come mai queste code si ripetono?

Quando si parla di code?

Concretamente si parla di coda quando si è costretti a guidare a meno di 10 km/h per almeno un minuto su una strada ad alta capacità o su una strada principale fuori città e spesso ci si deve fermare completamente.

Se invece si rimane fermi solo per poco tempo e si viaggia a 10-30 km/h nel frattempo, si parla di traffico «fortemente rallentato».

Un ingorgo si verifica di solito quando il traffico è più intenso, ad esempio nei giorni festivi come la Pasqua o durante il traffico pendolare. Altri motivi sono le ostruzioni della circolazione, come i lavori stradali o gli incidenti. Esistono anche le cosiddette code fantasma.

Come si verificano le code fantasma?

Siete tra gli automobilisti che amano superare e cambiare spesso corsia? Allora potreste essere anche voi la causa di un ingorgo, solo che non ve ne rendete conto. Le conseguenze sono a carico delle auto che viaggiano molto più indietro di voi.

La cosiddetta coda fantasma, nota anche come coda che sorge dal nulla, si verifica quando vi avvicinate troppo e dovete rallentare. Di conseguenza, anche l'auto dietro di voi frena, così come quella dietro di voi.

In questo modo si crea un effetto a catena, con la velocità che si riduce da un'auto all'altra fino a quando il primo veicolo si ferma, creando un ingorgo a cui voi contribuite a provocare, ma di cui non vi accorgete.

Le code fantasma non sono causate solo da chi si mette in colonna, ma anche da chi guida a «zig zag» in autostrada. Quando si cambia corsia velocemente, il traffico dietro di noi subisce piccoli rallentamenti.

Secondo l'USTRA, questi possono accumularsi a tal punto che gli ingorghi si verificano solo 15-20 chilometri dopo. Se ci si trova in una coda di questo tipo, non si capisce perché il traffico riprenda a scorrere normalmente da un secondo all'altro.