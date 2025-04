Ecco diversi fatti sui coniglietti, simbolo della Pasqua

Grande raduno prima di Pasqua KEYSTONE

Il coniglietto di Pasqua ha più fan di Babbo Natale, almeno quando è dolce e di cioccolato. blue News ha raccolto diversi fatti su questo animale, per fare due chiacchiere al pranzo o brunch pasquale.

DPA, jfk Alessia Moneghini

Perché il coniglio porta le uova?

Il coniglio si è affermato come messaggero di Pasqua. KEYSTONE

Già nel XVII secolo, un medico descrisse l'usanza di un coniglio che portava le uova a Pasqua. Il motivo di questo legame è controverso. Una teoria è che le uova simboleggino una nuova vita, come i conigli, che spesso hanno molti piccoli.

Questo perché i cristiani celebrano la resurrezione di Gesù crocifisso a Pasqua. Ma il coniglietto è diventato veramente popolare solo a partire dal XIX secolo, secondo il professore di liturgia Benedikt Kranemann dell'Università di Erfurt.

È stato allora che l'industria del cioccolato iniziò a vendere gli ormai immancabili coniglietti. Per molto tempo si è parlato anche di altri animali che portavano le uova durante la festività, come le cicogne o le volpi.

Il coniglietto di cioccolato più costoso del mondo

In generale per avere dei coniglietti di cioccolato non bisogna scavare troppo a fondo nelle proprie tasche. KEYSTONE

Probabilmente il coniglietto di cioccolato più costoso è costato l'equivalente di circa 49'000 euro. Aveva gli occhi di diamante ed era alto 38 centimetri. Il cioccolatiere britannico Martin Chiffers ha impiegato circa 40 ore per realizzarlo, come riporta la rivista «Forbes».

Più popolare di Babbo Natale

I coniglietti di cioccolato sono molto richiesti. KEYSTONE

Secondo Chocosuisse, l'associazione dei produttori di cioccolato svizzeri, si stima che ogni anno vengano prodotti circa 20 milioni di coniglietti di cioccolato per il mercato nazionale, il che equivale a circa due o tre coniglietti per persona.

Il coniglietto di cioccolato va in alto

Il coniglietto di cioccolato può anche volare in alto. KEYSTONE

Con un'altezza di quattro metri e mezzo e un peso di circa 4'200 chili è il coniglietto di cioccolato più grande di sempre, secondo il Guinness dei primati. Nove persone hanno lavorato alla dolce scultura per otto giorni in Brasile nel 2017.

Un lompo depone le uova

Una singola femmina di lompo depone fino a 200'000 uova ogni primavera. Le sue uova rosso-arancio vengono tinte di nero, salate e vendute come «falso caviale». IMAGO/Scherf

Una singola femmina di lompo depone fino a 200'000 uova ogni primavera. I pesci, che vivono nell'Atlantico settentrionale e in alcune parti del Mare del Nord e del Mar Baltico, hanno la loro stagione riproduttiva intorno a Pasqua.

Le uova, di colore rosso-arancio, vengono colorate di nero, salate e vendute come «falso caviale». Questo assomiglierebbe al classico e più costoso caviale di storione.

Secondo gli ambientalisti, i lompi sono sempre meno. Uno dei motivi è la pesca da parte dell'uomo o la sottrazione del suo habitat con l'estrazione di sabbia e ghiaia.

La lepre è in pericolo

ARCHIV - 15.04.2022, Nordrhein-Westfalen, Jössen: Ein Feldhase sitzt in einer Ackerfurche. (zu dpa: «Hasenpest: Ministerium mahnt Jäger zur Vorsicht») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Boris Roessler) KEYSTONE

Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la lepre comune - modello del coniglietto di Pasqua - non se la passa tanto bene. È infatti sulla «Lista Rossa» come specie minacciata.

Dai primi censimenti sul campo del 1991, si è registrato un calo significativo delle densità delle popolazioni. L'intensificazione dell'agricoltura e la crescente espansione urbana sono considerate le cause principali.

La lepre preferisce paesaggi aperti e campi variegati con siepi, che trova sempre meno spesso. Diversi Cantoni hanno vietato la caccia all'animale, mentre molte organizzazioni venatorie ci hanno rinunciato volontariamente.

Un coniglietto sexy

Il fondatore e defunto editore della rivista maschile «Playboy», Hugh Hefner, pensava che il coniglietto fosse sfacciato e sexy. KEYSTONE

Un altro coniglietto famoso è l'animale del logo della rivista maschile «Playboy». Il suo defunto fondatore Hugh Hefner trovava l'animale sfacciato e sexy.

Gli piacevano anche i veri esemplari e donava denaro per la loro protezione. Una specie di coniglio in via di estinzione porta addirittura il suo nome: Sylvilagus palustris hefneri.

Il mio nome è Lepre

«Mi chiamo Hase, non so nulla»: questo detto risale al XIX secolo ed è stato coniato da Victor von Hase, studente di legge all'Università di Heidelberg (Germania). Wikipedia

«Mi chiamo Hase [lepre in tedesco, ndt], non so niente». Questo detto risale al XIX secolo ed è stato coniato da Victor von Hase, uno studente di legge dell'Università di Heidelberg.

Uno dei suoi amici aveva sparato al suo avversario in un duello. Hase gli prestò il suo tesserino da studente per farlo sparire oltre il confine francese. In tribunale disse: «Mi chiamo Hase, non so nulla!».

Se l'è cavata con poco: Hase ha riavuto la sua carta d'identità e in seguito il suo dottorato. Il suo amico si arruolò nella Legione Straniera.