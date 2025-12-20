  1. Clienti privati
Viaggi Ecco dove andranno in vacanza gli svizzeri durante le feste

Lea Oetiker

20.12.2025

Gli svizzeri amano trascorrere il Natale a casa e spostarsi poco dopo.
Gli svizzeri amano trascorrere il Natale a casa e spostarsi poco dopo.
Keystone

Molti svizzeri sono attratti dal caldo durante le feste. Ecco quali Paesi e città sono particolarmente popolari.

Lea Oetiker

20.12.2025, 21:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Molti svizzeri si recano al caldo durante il periodo di Natale e Capodanno.
  • La Spagna e la Tailandia sono destinazioni di vacanza particolarmente popolari.
  • Secondo Skyscanner, i viaggiatori rimangono flessibili e spesso utilizzano la ricerca «Tutti i luoghi» per trovare offerte economiche.


Molti svizzeri scelgono di viaggiare in tutto il mondo per festeggiare la fine dell'anno: una recente analisi dei dati dell'app di viaggi Skyscanner mostra dove voleranno quest'anno a Natale e Capodanno. Il risultato è che il sud è molto popolare.

Come negli anni precedenti, molti viaggiatori elvetici sono attratti da climi più caldi durante le vacanze, come Spagna e Thailandia, mete in cima alla lista dei desideri.

In Europa, sono molto apprezzate anche destinazioni come l'Italia, il Portogallo e la Francia. Più lontano, luoghi come gli Stati Uniti e il Marocco sono in cima alla lista dei favoriti.

Anche una destinazione non nota per il suo clima caldo attira gli svizzeri: il Regno Unito.

Tendenza alla spontaneità

Anche per quanto riguarda le vacanze in città si nota una chiara tendenza alla spontaneità: la ricerca «Tutti i luoghi», che mostra i voli senza una destinazione fissa ordinati per prezzo, è molto popolare.

Se «Tutti i luoghi» fosse un Paese, sarebbe al terzo posto nella classifica delle destinazioni. Tra le città, la ricerca aperta occupa addirittura il primo posto.

I dati di Skyscanner mostrano anche che la maggior parte delle ricerche di vacanze è stata effettuata il 9 novembre, circa sei settimane prima della partenza.

Il 26 dicembre è un giorno particolarmente popolare per viaggiare. Agli svizzeri piace trascorrere il Natale a casa e partire subito dopo.

Le 10 destinazioni più gettonate per le vacanze di Natale e Capodanno

  • Spagna
  • Thailandia
  • «Tutti i luoghi» (ricerca flessibile)
  • Regno Unito
  • Italia
  • Stati Uniti
  • Portogallo
  • Germania
  • Francia
  • Marocco


La top 10 delle città più popolari per Natale e Capodanno

  • Tutte le città (ricerca flessibile)
  • Bangkok, Thailandia
  • Londra, Inghilterra
  • Madrid, Spagna
  • Dubai, Emirati Arabi Uniti
  • Barcellona, Spagna
  • Lisbona, Portogallo
  • Phuket, Thailandia
  • New York, USA
  • Roma, Italia


