Molti svizzeri scelgono di viaggiare in tutto il mondo per festeggiare la fine dell'anno: una recente analisi dei dati dell'app di viaggi Skyscanner mostra dove voleranno quest'anno a Natale e Capodanno. Il risultato è che il sud è molto popolare.
Come negli anni precedenti, molti viaggiatori elvetici sono attratti da climi più caldi durante le vacanze, come Spagna e Thailandia, mete in cima alla lista dei desideri.
In Europa, sono molto apprezzate anche destinazioni come l'Italia, il Portogallo e la Francia. Più lontano, luoghi come gli Stati Uniti e il Marocco sono in cima alla lista dei favoriti.
Anche una destinazione non nota per il suo clima caldo attira gli svizzeri: il Regno Unito.
Tendenza alla spontaneità
Anche per quanto riguarda le vacanze in città si nota una chiara tendenza alla spontaneità: la ricerca «Tutti i luoghi», che mostra i voli senza una destinazione fissa ordinati per prezzo, è molto popolare.
Se «Tutti i luoghi» fosse un Paese, sarebbe al terzo posto nella classifica delle destinazioni. Tra le città, la ricerca aperta occupa addirittura il primo posto.
I dati di Skyscanner mostrano anche che la maggior parte delle ricerche di vacanze è stata effettuata il 9 novembre, circa sei settimane prima della partenza.
Il 26 dicembre è un giorno particolarmente popolare per viaggiare. Agli svizzeri piace trascorrere il Natale a casa e partire subito dopo.
Le 10 destinazioni più gettonate per le vacanze di Natale e Capodanno