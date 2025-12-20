Gli svizzeri amano trascorrere il Natale a casa e spostarsi poco dopo. Keystone

Molti svizzeri sono attratti dal caldo durante le feste. Ecco quali Paesi e città sono particolarmente popolari.

Hai fretta? blue News riassume per te Molti svizzeri si recano al caldo durante il periodo di Natale e Capodanno.

La Spagna e la Tailandia sono destinazioni di vacanza particolarmente popolari.

Secondo Skyscanner, i viaggiatori rimangono flessibili e spesso utilizzano la ricerca «Tutti i luoghi» per trovare offerte economiche. Mostra di più

Molti svizzeri scelgono di viaggiare in tutto il mondo per festeggiare la fine dell'anno: una recente analisi dei dati dell'app di viaggi Skyscanner mostra dove voleranno quest'anno a Natale e Capodanno. Il risultato è che il sud è molto popolare.

Come negli anni precedenti, molti viaggiatori elvetici sono attratti da climi più caldi durante le vacanze, come Spagna e Thailandia, mete in cima alla lista dei desideri.

In Europa, sono molto apprezzate anche destinazioni come l'Italia, il Portogallo e la Francia. Più lontano, luoghi come gli Stati Uniti e il Marocco sono in cima alla lista dei favoriti.

Anche una destinazione non nota per il suo clima caldo attira gli svizzeri: il Regno Unito.

Tendenza alla spontaneità

Anche per quanto riguarda le vacanze in città si nota una chiara tendenza alla spontaneità: la ricerca «Tutti i luoghi», che mostra i voli senza una destinazione fissa ordinati per prezzo, è molto popolare.

Se «Tutti i luoghi» fosse un Paese, sarebbe al terzo posto nella classifica delle destinazioni. Tra le città, la ricerca aperta occupa addirittura il primo posto.

I dati di Skyscanner mostrano anche che la maggior parte delle ricerche di vacanze è stata effettuata il 9 novembre, circa sei settimane prima della partenza.

Il 26 dicembre è un giorno particolarmente popolare per viaggiare. Agli svizzeri piace trascorrere il Natale a casa e partire subito dopo.

Le 10 destinazioni più gettonate per le vacanze di Natale e Capodanno Spagna

Thailandia

«Tutti i luoghi» (ricerca flessibile)

Regno Unito

Italia

Stati Uniti

Portogallo

Germania

Francia

Marocco Mostra di più