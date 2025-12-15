Immagine illustrativa KEYSTONE

Un nuovo caso dimostra che, indipendentemente dall'età o dalla salute, il consumo eccessivo di bevande energetiche può portare a gravi problemi di salute.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo inglese è stato trattato per ipertensione estrema e per un ictus.

L'uomo, in buona forma fisica, sulla cinquantina, ha abusato per anni di bevande energetiche, bevendone otto al giorno.

Oltre all'ictus ischemico, i medici hanno trovato bloccati alcuni vasi sanguigni nel cervello. L'uomo aveva difficoltà a camminare, deglutire e parlare.

L'uomo, ingeriva circa 1'300 milligrammi di caffeina al giorno, molto oltre il limite giornaliero raccomandato di 400 mg.

Gli autori dello studio ricordano anche gli alti quantitativi di zucchero e altre sostanze stimolanti contenute nelle bevande energetiche.

Gli studiosi chiedono più severità da parte della politica, visto anche il continuo aumento della vendita specialmente tra i giovani e giovanissimi. Mostra di più

Un uomo britannico, sulla cinquantina, in forma e in salute, sulla cinquantina, è stato recentemente trattato per ipertensione estrema e un ictus, come riportato in uno studio pubblicato nel BMJ Case Reports. La causa? Il suo consumo quotidiano di otto lattine di bevande energetiche.

Dopo aver avvertito intorpidimento e debolezza sul lato sinistro del corpo e instabilità, i medici hanno diagnosticato un ictus ischemico. I vasi sanguigni nel cervello, responsabili dei sensi e del movimento, erano bloccati. L'uomo ha anche avuto difficoltà a camminare, deglutire e parlare, sintomi noti come atassia.

Il «New York Post» riporta che la pressione sanguigna del paziente era di 254/150 mmHg, ben al di sopra del livello considerato sano di 120/80 mmHg.

Caffeina ben oltre il tetto massimo

Nonostante i farmaci, la pressione rimaneva alta, finché non ha confessato di consumare circa otto bevande energetiche al giorno, per un totale di quasi 1'300 milligrammi di caffeina, oltre tre volte il limite giornaliero raccomandato di 400 mg.

Anche anni dopo aver smesso il consumo massiccio di questo genere di bevande, il paziente continua a sentire gli effetti. «Non ero consapevole dei pericoli che le bevande energetiche stavano causando», ha dichiarato.

«Dopo 8 anni, ho ancora intorpidimento alla mano e alle dita del lato sinistro, al piede e alle dita dei piedi».

Non solo caffeina, ma anche zuccheri e altri stimolanti

Le bevande energetiche possono contenere da 70 mg a 300 mg di caffeina, mentre una tazza standard di caffè da 8 once ne contiene circa 100 mg.

Non è solo la caffeina a causare problemi; la combinazione con zuccheri alti e stimolanti come il guaranà aumenta significativamente la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Gli autori dello studio suggeriscono che l'interazione di ingredienti come taurina, guaranà e ginseng potenzia gli effetti della caffeina, aumentando il rischio di ictus attraverso vari meccanismi.

Alcune bevande energetiche possono contenere fino a 500 mg di caffeina per porzione.

Vendite in continuo aumento, si chiede più severità

Gli autori chiedono una regolamentazione più severa delle vendite e della pubblicità di queste bevande, data la loro popolarità tra i giovani adulti.

Le vendite globali sono aumentate costantemente, raggiungendo quasi 80 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccheranno i 125 miliardi entro il 2030.

«Considerando l'alta morbilità e mortalità associate all'ictus e alle malattie cardiovascolari, e gli effetti negativi ben documentati delle bevande ad alto contenuto di zucchero, proponiamo che una maggiore regolamentazione e campagne pubblicitarie possano essere benefiche per la salute cerebrovascolare e cardiovascolare futura della nostra società», hanno affermato gli autori.