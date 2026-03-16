Raphaël Bourquin sull'uomo di Kherzers che s'è dato fuoco: «Di recente potrebbe aver avuto qualche problema» Raphaël Bourquin, procuratore generale di Friburgo, ha tracciato un primo ritratto del presunto sospettato, invitando però alla cautela. 11.03.2026

A quasi una settimana dall'incendio mortale dell'autopostale a Kerzers, nel Canton Friborgo, emergono nuovi dettagli. Gli investigatori hanno confermato, tra le altre cose, che le porte dell'autobus si sono aperte normalmente dopo che il veicolo si è fermato.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Sei persone sono morte e cinque sono rimaste ferite nell'incendio dell'autopostale a Kerzers, nel Canton Friborgo.

Le indagini mostrano che le porte dell'autobus si sono aperte normalmente dopo che il veicolo si è fermato.

Al momento le autorità ritengono che il presunto responsabile abbia agito da solo. Mostra di più

A quasi una settimana dalla tragedia dell'incendio a Kerzers, nel Canton Friborgo, le autorità hanno pubblicato nuovi risultati sull'incidente. Al momento dell'incendio, nell'autopostale c'erano nove persone: l'autista, sette passeggeri e il presunto responsabile.

Il bilancio finale del rogo è di sei morti, tre passeggeri sono rimasti feriti e sono riusciti a fuggire dal pullman. Secondo le autorità, una donna di 56 anni è ancora in condizioni critiche in ospedale.

Inoltre, altre due persone all'esterno del mezzo sono rimaste leggermente ferite quando hanno cercato di aiutare le vittime.

Le porte dell'autobus funzionavano normalmente

Inizialmente non era chiaro se le porte del veicolo potessero essere aperte durante l'incendio.

Secondo la polizia, le indagini tecniche hanno dimostrato che l'autobus era dotato di due porte per i passeggeri che si aprivano normalmente dopo che il veicolo si era fermato.

Secondo quanto emerso finora, il problema è stato che l'incendio era già scoppiato mentre l'autobus era in viaggio. «Le porte potevano aprirsi solo dopo che il veicolo si era completamente fermato».

Le autorità ipotizzano un suicidio allargato

Le indagini finora condotte indicano che il presunto responsabile ha agito da solo. Le autorità ipotizzano al momento un suicidio allargato, ma i retroscena esatti del reato rimangono poco chiari.

L'uomo era noto all'autorità di protezione dei minori e degli adulti del Canton Berna ed era sotto curatela amministrativa. Ma, secondo le autorità, non c'erano indicazioni che potesse rappresentare un pericolo per sé o per gli altri.

Era noto alla polizia solo per reati contro la legge sugli stupefacenti.

L'indagine penale è ancora in corso da parte della procura competente. L'obiettivo è quello di chiarire completamente le circostanze esatte della tragedia.

Subito dopo l'incidente è stato istituito un team di assistenza per i parenti e le persone colpite. La linea telefonica di crisi istituita è stata nel frattempo disattivata.