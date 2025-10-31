Alcuni errori sotto la pioggia sono davvero pericolosi. KEYSTONE

Se si guida in condizioni di pioggia, nebbia o neve, è necessario prestare particolare attenzione. Ma molti svizzeri commettono errori gravi, con multe costose e conseguenze pericolose.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Quando la visibilità è scarsa bisogna ridurre la velocità e accendere i fari anabbaglianti.

I fari retronebbia possono essere utilizzati solo al di sotto dei 50 metri di visibilità.

Una distanza troppo ridotta e reazioni errate aumentano notevolmente il rischio di incidenti. Mostra di più

Guida senza fari anabbaglianti

In Svizzera i fari sono obbligatori dal 2014, anche di giorno. Nonostante ciò, molti automobilisti si affidano ancora alle luci diurne, che illuminano solo la parte anteriore del veicolo.

Il problema è che si rimane invisibili agli altri utenti della strada che si trovano dietro. In caso di pioggia, neve o nebbia, questo aumenta notevolmente il rischio di incidenti.

I fari anabbaglianti sono obbligatori in caso di scarsa visibilità. Chi ne è sprovvisto rischia una multa di 40 franchi e, se viene sorpreso in galleria o di notte senza luci, può arrivare a pagare fino a 200 franchi.

Inoltre molte auto moderne hanno fari automatici che non riconoscono in modo affidabile la nebbia. È quindi consigliabile accendere sempre manualmente gli anabbaglianti quando la visibilità è scarsa.

Fendinebbia posteriori e fendinebbia usati in modo scorretto

I fendinebbia anteriori sono consentiti solo se la visibilità è fortemente limitata, ad esempio a causa di nebbia fitta, neve o pioggia battente. Se li accendete semplicemente per precauzione, non solo abbagliate il traffico in arrivo, ma violate anche il codice della strada.

I fari antinebbia posteriori sono previsti dalla legge: possono essere attivati solo quando la visibilità è inferiore a 50 metri. In caso contrario, potreste essere multati di 40 franchi.

Una regola generale è che se si riesce a vedere solo il delineatore più vicino, i retronebbia sono ammessi. Ma non appena la visibilità migliora, devono essere immediatamente spenti.

Velocità non regolata

Il codice della strada stabilisce chiaramente che la velocità deve essere sempre adeguata alle condizioni della strada e della visibilità. Gli spazi di frenata aumentano notevolmente, soprattutto in caso di pioggia o neve.

Chi non riduce la velocità agisce con grave negligenza e rischia non solo una multa, ma anche un procedimento penale per grave infrazione al codice della strada.

L'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) fa riferimento alle sentenze del Tribunale federale: ad esempio è stato condannato un automobilista che ha sorpassato a 70 km/h nella nebbia causando un grave incidente.

La regola generale è che si dovrebbe guidare solo alla velocità con cui ci si può fermare entro la distanza visibile. In caso di nebbia, ciò significa: con un solo delineatore visibile (50 m), è consentito un massimo di 40 km/h, con due pali (100 m) un massimo di 60 km/h.

Ignorare lo spazio insufficiente e l'aquaplaning

Le strade bagnate raddoppiano lo spazio di frenata: ciononostante molti automobilisti rimangono vicini all'auto che li precede. In caso di emergenza, questo può avere conseguenze disastrose. Se si sbanda quando si frena bruscamente, non solo si rischiano danni alla carrozzeria, ma anche lesioni gravi.

L'aquaplaning è un altro problema: se l'acqua non viene drenata dai pneumatici abbastanza rapidamente, il veicolo perde il contatto con la strada. Secondo il TCS, l'unica cosa che può aiutare è togliere il piede dall'acceleratore, disinnestare la frizione e tenere il volante fermo.

Una sterzata o una frenata brusca porta quasi sempre alla perdita di controllo. Sono importanti anche pneumatici con un battistrada sufficiente (almeno 1,6 mm, meglio 4 mm in inverno) e la corretta pressione dell'aria.

Abbagliare con gli abbaglianti

Gli abbaglianti sono utili al buio sulle strade aperte, ma controproducenti in caso di nebbia o pioggia. I fasci luminosi vengono riflessi dalle gocce d'acqua, il che non solo compromette la vostra visibilità, ma abbaglia anche il traffico in arrivo.

Il cosiddetto «anabbagliante punitivo», cioè il non abbassare deliberatamente i fari, può addirittura essere sanzionato come un'infrazione al codice della strada.

Gli abbaglianti devono quindi essere utilizzati solo quando la visibilità è libera e non c'è traffico in arrivo. Non appena compare un altro veicolo, passare immediatamente agli anabbaglianti.

Scarsa preparazione del veicolo

Molti conducenti sottovalutano l'importanza di una buona preparazione del veicolo. Tergicristalli funzionanti, fari puliti e freni intatti sono fondamentali in caso di maltempo. Spazzole tergicristallo opache o luci sporche possono ridurre la visibilità fino al 50%.

Anche i pneumatici svolgono un ruolo fondamentale. Sebbene gli pneumatici invernali non siano obbligatori in Svizzera, chi causa un incidente con pneumatici estivi sulla neve può essere ritenuto responsabile.

L'UPI consiglia quindi agli automobilisti di passare per tempo agli pneumatici invernali, di fare il pieno di antigelo e di rimuovere tutto il ghiaccio e la neve dall'auto prima di partire.

Reazioni sbagliate in caso di nebbia e pioggia

Molti automobilisti si fanno prendere dal panico quando entrano improvvisamente in un banco di nebbia. Spesso frenano bruscamente di riflesso, un errore che provoca tamponamenti.

È meglio ridurre dolcemente la velocità, aumentare la distanza e accendere le luci di emergenza, se necessario.

In caso di pioggia, invece, bisogna evitare i solchi dove si raccoglie l'acqua. Il TCS raccomanda di guidare con lungimiranza, tenendo entrambe le mani sul volante ed evitando manovre di sorpasso frenetiche. Chi reagisce con calma protegge se stesso e gli altri utenti della strada.