Ecco i cambiamenti che ci aspettano in Svizzera nel 2025

A partire dal 2025, i viaggiatori potranno importare beni per uso privato in esenzione d'imposta solo fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona al giorno. KEYSTONE/Christian Beutler

Divieto di coprirsi il viso su tutto il territorio nazionale, sigarette più costose e nuove regole per i versamenti nel terzo pilastro: oggi, a Capodanno, entrano in vigore diverse nuove disposizioni. Una panoramica dalla A alla Z.

Keystone-SDA SDA

PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA

Chi non ha versato contributi o ha versato solo contributi parziali nel terzo pilastro può colmare queste lacune pensionistiche a partire dal 2025 a determinate condizioni. L'ordinanza modificata in merito entrerà in vigore il 1° gennaio.

Consentendo i riscatti successivi, il Consiglio federale adempie a un mandato parlamentare.

I riscatti successivi del terzo pilastro possono essere effettuati solo per gli anni in cui il reddito è soggetto ai contributi AVS in Svizzera. Tali versamenti sono possibili fino a un massimo del «piccolo contributo». Nel 2025 quest'ultimo ammonta a 7'258 franchi pro capite.

ESERCITO

Le Forze aeree svizzere stanno modificando il raggio d'azione delle loro squadre di dimostrazione a partire dall'inizio del 2025 per risparmiare. Ciò riguarda principalmente la cancellazione delle esibizioni dello Swiss Hornet Solo Display Team con il caccia F/A-18 e l'interruzione delle dimostrazioni dei paracadutisti Swiss Para Wings. L'esercito vuole utilizzare queste misure per concentrare le proprie risorse sull'introduzione del nuovo caccia F-35.

DONAZIONI DI SANGUE

A partire dal nuovo anno, praticamente tutti in Svizzera potranno donare il sangue. Inoltre, la gratuità della donazione di sangue sarà sancita dalla legge. Le relative modifiche alla legge sugli agenti terapeutici entreranno in vigore il 1° gennaio.

Il contesto è che gli uomini gay e bisessuali sono stati generalmente esclusi dalla donazione di sangue dopo lo scoppio dell'epidemia di AIDS dal 1988 al 2017 - indipendentemente dalla loro situazione di vita personale e dal loro comportamento. Finora, gli uomini potevano donare il sangue solo se non avevano avuto rapporti sessuali con uomini negli ultimi dodici mesi.

CONSIGLIO FEDERALE

A partire dal 2025, il Consiglio federale rinuncerà al suo palco nel teatro cittadino di Berna e al pass gratuito permanente per le funivie svizzere. Questi ultimi gli erano già stati addebitati nel 2024. Li aveva ricevuti gratuitamente fino alla fine del 2023. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è giunto alla conclusione che l'abbonamento gratuito permanente potrebbe violare il divieto di accettare prestazioni.

Il Consiglio federale ha quindi deciso di pagare gli abbonamenti 2024 per le funivie. In una nuova valutazione, ha poi deciso di rinunciare all'acquisto degli abbonamenti per i suoi membri, il Cancelliere federale e i partner a partire dal 2025.

GIUSTIZIA

In Svizzera, dall'inizio dell'anno si applicheranno norme più severe contro i matrimoni di minorenni. Il Parlamento ha approvato i relativi emendamenti alla legge nella sessione estiva. Le modifiche riguardano in particolare i cosiddetti matrimoni delle vacanze estive. In generale, i matrimoni di minorenni contratti all'estero non saranno più riconosciuti se almeno uno dei due coniugi era residente in Svizzera al momento del matrimonio.

Inoltre, le persone interessate e le autorità avranno più tempo per agire contro i matrimoni. In futuro, i tribunali potranno dichiarare nulli i matrimoni se il coniuge sposato non ha ancora compiuto 25 anni. La revisione riguarda solo i matrimoni contratti all'estero. In Svizzera, l'età del matrimonio è di 18 anni per uomini e donne dal 2013.

TURISMO DELLO SHOPPING

Il limite di esenzione del valore delle importazioni per uso privato sarà ridotto nel nuovo anno. Ciò significa che dal 2025 i viaggiatori potranno importare beni per uso privato in esenzione d'imposta fino a un valore totale di 150 franchi per persona al giorno.

Se il valore totale per persona è superiore, l'IVA svizzera dovrà essere pagata sui beni importati. In precedenza, il limite massimo era di 300 franchi. Con la modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale attua un mandato parlamentare. L'obiettivo di questa misura è contrastare il turismo dello shopping.

ENERGIA I

Nelle aree di idoneità, che i Cantoni devono designare in considerazione della conservazione della natura e del paesaggio e dell'agricoltura, hanno ora la priorità anche i grandi impianti solari con una produzione invernale di elettricità di almeno 5 gigawattora (GWh). Tuttavia, la popolazione ha ancora voce in capitolo. Ad esempio, le votazioni su progetti specifici restano possibili nei Comuni.

Per 16 progetti idroelettrici esplicitamente denominati, sono previste semplificazioni della pianificazione con minori possibilità di esprimersi rispetto a oggi. Le centrali idroelettriche possono essere pianificate, a determinate condizioni, anche in biotopi di importanza nazionale, in alcune riserve idriche e di uccelli migratori, sui fronti dei ghiacciai e nelle pianure alluvionali alpine.

ENERGIA II

Chiunque voglia costruire un impianto fotovoltaico con una potenza di almeno 100 kilowatt (kW) sopra un parcheggio precedentemente scoperto riceverà ora un bonus. È inoltre possibile presentare domande per progetti di impianti eolici, idroelettrici e geotermici per ricevere un massimo del quaranta per cento dei costi di progettazione ammissibili.

REDDITO

Dall'inizio dell'anno, in Svizzera si applicheranno nuove regole in materia di successione transfrontaliera. Le persone che possiedono beni sia in Svizzera che all'estero avranno a disposizione ulteriori opzioni per organizzare le loro questioni ereditarie.

Le nuove disposizioni riducono il rischio di conflitti di giurisdizione e di decisioni contraddittorie da parte delle autorità competenti. Tra questi vi sono i casi in cui una persona si trasferisce all'estero dopo il pensionamento, vi muore e lascia beni sia in Svizzera che nell'ultimo luogo di residenza.

FRONTALIERI

All'inizio del 2025 entrerà in vigore in Svizzera una base giuridica per la tassazione del reddito dei frontalieri che lavorano da casa. In questo modo si creeranno le basi per tassare i frontalieri anche se effettuano del telelavorano dall'estero. Di norma, il reddito viene tassato nel Paese in cui viene svolto il lavoro.

Se i frontalieri passano a lavorare da casa, il loro reddito sarà quindi tassato nel Paese in cui vivono. Le modifiche sono limitate ai cinque Paesi confinanti con la Svizzera. In Francia i frontalieri possono attualmente lavorare a casa fino al 40% del loro tempo, mentre in Italia la soglia è del 25%.

VIOLENZA DOMESTICA

In futuro la Svizzera offrirà una migliore protezione alle vittime straniere di violenza domestica. Dall'inizio dell'anno non perderanno più lo status di residenti se lasciano una relazione violenta. Saranno invece soggette alla clausola di rigore. Sono considerate vittime di violenza quelle che ricevono sostegno da un centro specializzato o cercano protezione in una struttura specializzata, come un rifugio per donne.

PULCINI

Grazie alla moderna tecnologia, l'industria delle uova ha trovato un modo per evitare di uccidere i pulcini maschi. Si tratta di sessare in modo non invasivo i pulcini non ancora nati. Grazie alla cosiddetta determinazione del sesso nell'uovo con una speciale tecnologia di imaging, quest'ultimo può essere determinato all'undicesimo o dodicesimo giorno di incubazione.

Nell'allevamento convenzionale, il passaggio all'identificazione del sesso nell'uovo avviene in una sola fase. Le strutture tecniche necessarie saranno messe in funzione in entrambi i grandi incubatori a partire dall'inizio del 2025. I processi dovrebbero essere completamente implementati entro la fine del 2025.

PROTEZIONE DEI GIOVANI

Sono ora in vigore norme a livello nazionale per proteggere i bambini e i giovani dalle rappresentazioni di violenza e sessualità nei film e nei videogiochi. La legge per i fornitori di film, videogiochi e piattaforme internet corrispondenti regolamenta in particolare le modalità di etichettatura dei prodotti e il monitoraggio dell'età. È prevista la coregolamentazione.

In questo modo gli attori dell'industria cinematografica e videoludica possono sviluppare autonomamente le regole dettagliate. Se le industrie non trovano una soluzione, il Consiglio federale può emanare le proprie regole. Finora, la protezione dei minori è stata in gran parte di competenza dei Cantoni.

CLIMA

A partire dal nuovo anno, la Svizzera avrà delle tappe fondamentali per ridurre le emissioni di gas serra a zero entro il 2050. La legge sulla protezione del clima entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. La legge, approvata dalle urne nel giugno 2023, stabilisce obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni. È la controproposta indiretta all'iniziativa sui ghiacciai. Mentre quest'ultima privilegiava i divieti - ad esempio sui combustibili fossili - e un percorso di riduzione, il Parlamento ha preferito obiettivi di riduzione e intermedi sanciti per legge.

ASSICURAZIONE SANITARIA I

Chiunque desideri cambiare il proprio modello di assicurazione sanitaria può farlo, in alcuni casi, nel corso dell'anno a partire dal 1° gennaio 2025. All'inizio dell'anno entrerà in vigore una corrispondente modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione sanitaria. Finora, gli assicurati che optavano per una franchigia opzionale superiore a 300 franchi e per la libera scelta dei fornitori di servizi non potevano cambiare il proprio modello assicurativo nel corso dell'anno.

Ora il sistema è più flessibile. Gli interessati possono ora passare a un modello con una scelta ristretta di fornitori di servizi - come un modello GP, HMO o di telemedicina - con il proprio assicuratore, per pagare premi più bassi. Non è ancora possibile passare a un altro assicuratore nel corso dell'anno.

ASSICURAZIONE SANITARIA II

L'ordinanza sulle prestazioni sanitarie sarà modificata. Dal 1° gennaio 2025, l'assicurazione sanitaria obbligatoria coprirà i costi della terapia con protesi cranica per la chiusura prematura della sutura cranica nei neonati, se non sono soddisfatti i requisiti assicurativi per la copertura dei costi da parte dell'assicurazione per l'invalidità.

Anche il programma cantonale di screening per il cancro all'intestino nel Cantone di Soletta è esente dalla franchigia. Ciò avviene già in 14 cantoni.

CREDITI

Il tasso di interesse massimo per i prestiti al consumo sarà adeguato in base al calo dei tassi di interesse. All'inizio dell'anno, il tasso di interesse massimo per i prestiti in contanti scenderà dal 12 all'11%. Anche il tasso di interesse massimo per gli scoperti, ad esempio per le carte di credito, sarà abbassato dal 14% al 13%. Il motivo di questi adeguamenti è il calo del livello dei tassi d'interesse.

Per il 2024, entrambi i tassi erano stati aumentati di un punto percentuale ciascuno a causa dell'aumento dei tassi d'interesse; ora questo viene invertito.

ECONOMIA CIRCOLARE

Il consumo di risorse e l'impatto ambientale di prodotti ed edifici devono essere ridotti. A tal fine, il Consiglio federale sta gradualmente attuando gli emendamenti legislativi dell'iniziativa parlamentare «Rafforzare l'economia circolare svizzera» a partire dal 1° gennaio 2025. Tra le altre cose, il riciclaggio avrà ora la precedenza sull'incenerimento.

Nel settore dell'edilizia, i Cantoni saranno incaricati di fissare limiti per l'energia grigia nei nuovi edifici e nelle grandi ristrutturazioni di quelli esistenti. In questo modo si intende incentivare metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente. Inoltre, il Consiglio federale sarà autorizzato a stabilire requisiti per una costruzione efficiente dal punto di vista delle risorse.

TRAFFICO STRADALE

L'Ufficio federale delle strade (Astra) ha aggiornato l'elenco dei rumori da evitare. A partire dal 2025, sarà espressamente vietato generare rumori evitabili con i sistemi di scarico, in particolare i rumori di scoppio. Potranno essere comminate multe fino a 10'000 franchi svizzeri.

Le multe già esistenti in materia di rumore, ad esempio per chi lascia il motore acceso inutilmente, passeranno da 60 a 80 franchi. Ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda l'immatricolazione dei motocicli.

A partire dal 1° gennaio 2025, le moto prodotte o importate in Svizzera dovranno rispettare le nuove norme sulle emissioni di gas di scarico per la prima immatricolazione, contemporaneamente all'entrata in vigore nell'UE. Inoltre, entreranno in vigore norme più severe in materia di rumore per la prima immatricolazione.

ALIMENTAZIONE

Il 1° gennaio 2025 entreranno in vigore le prime parti della legge sull'approvvigionamento elettrico, approvata dal 68,7% dei votanti il 9 giugno. La legge pone le basi per una rapida produzione di energia elettrica in Svizzera da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e biomassa. Ciò dovrebbe ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e il rischio di situazioni critiche di approvvigionamento.

La legge prevede strumenti di sovvenzione e nuove norme per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e il consumo di elettricità e introduce una riserva idroelettrica obbligatoria.

TABACCO

Il tabacco per sigarette, sigari e sigarette da arrotolare diventerà più costoso dal 1° gennaio. Le sigarette convenzionali non sono interessate dall'aumento dell'imposta. L'aumento dell'imposta corrisponde a un aumento di prezzo di circa 40 centesimi per pacchetto al dettaglio per il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, i prodotti del tabacco da riscaldamento e il tabacco da fiuto. Il Consiglio federale prevede un gettito aggiuntivo di circa 45 milioni di franchi svizzeri.

RADIO FM

La Società svizzera di radiodiffusione SRG SSR spegnerà le antenne radiofoniche a onde ultracorte (FM) ormai obsolete alla fine di dicembre 2024. Nel comunicare la decisione nel giugno 2024, la SRG SSR ha annunciato che la maggior parte dei radioascoltatori lo farà tramite DAB+ o Internet. Per poter ricevere il DAB+, è necessario un dispositivo corrispondente o un adattatore.

Da diversi anni le nuove auto sono dotate di tecnologia digitale di serie. Oltre ai canali moderni, la maggior parte delle stazioni radio private in Svizzera, in particolare quelle della Svizzera francese, continueranno a trasmettere in FM. Tuttavia, anche il loro termine scadrà alla fine del 2026.

DIVIETO DI INDOSSARE IL VELO

A partire da Capodanno, in Svizzera non sarà più consentito coprirsi il volto nei luoghi pubblici. La legge attua la cosiddetta iniziativa sul burqa entra in vigore il 1° gennaio. Per le infrazioni sono previste multe fino a mille franchi. Il divieto non si applica solo alle coperture religiose del viso.

Ad esempio, la nuova legge copre anche gli hooligan o i manifestanti violenti che indossano il velo. Tuttavia, sono previste numerose eccezioni. È ancora consentito coprirsi il volto nei luoghi di culto, nei carnevali, per proteggersi dal freddo o per tutelare la salute.

Le autorità possono anche autorizzare la copertura del viso durante le manifestazioni, se necessaria per esercitare i diritti fondamentali della libertà di espressione e di riunione.

RISERVA IDROELETTRICA

A partire dal 2025, i gestori di bacini con una capacità di stoccaggio di 10 GWh o più saranno obbligati a trattenere nei bacini una quantità d'acqua sufficiente per la produzione di elettricità in inverno, per far fronte alle strozzature critiche dell'approvvigionamento. Per questo riceveranno un pagamento forfettario moderato.

SUPPLEMENTI

A partire dal 2025, le rendite AVS e AI aumenteranno del 2,9%. Il Consiglio federale ha aumentato la pensione minima di 35 franchi, portandola a 1.260 franchi. L'assegno per i figli passerà da 200 a 215 franchi e l'assegno di formazione da 250 a 268 franchi al mese. L'aumento degli assegni familiari è il primo adeguamento dall'entrata in vigore della legge sugli assegni familiari nel 2009 e ammonta al 7,1%.

Gli assegni familiari hanno lo scopo di compensare parzialmente i genitori per i costi di mantenimento dei figli. La Confederazione fissa un importo minimo per bambino e per mese per gli assegni familiari versati nei Cantoni.

IMMIGRAZIONE

Dal 1° gennaio, la piena libertà di circolazione delle persone si applicherà nuovamente ai lavoratori provenienti dalla Croazia. Questa decisione è motivata da ragioni legali. Secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE, la cosiddetta clausola di salvaguardia (o clausola valvola ndr.) può essere applicata solo per un massimo di due anni consecutivi.

In vista dell'immigrazione dalla Croazia nel 2023 e 2024, il Consiglio federale aveva limitato il numero di permessi di soggiorno di breve durata (permesso L) a 1053 e il numero di permessi di soggiorno (permesso B) a 1204 all'anno. Questo non è più possibile per il prossimo anno.