Ecco i Cantoni con il più alto numero di incidenti stradali

L'auto di un guidatore ubriaco coinvolto in un incidente a Soletta nel 2016. Polizia cantonale solettese

Il TCS è allarmato: gli incidenti stradali gravi dovuti all'alcol hanno raggiunto un nuovo massimo nel 2022. Un Cantone della Svizzera occidentale si distingue ancora una volta in negativo. Anche il Ticino è nei primi posti.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il TCS, dopo un leggero calo durante la pandemia di Covid, il numero di incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza ha raggiunto un nuovo massimo nel 2022.

In particolare, in tutta la Svizzera si sono verificati 432 incidenti con feriti gravi e morti in cui l'alcol è stato identificato come la causa principale.

Gli episodi più gravi si sono verificati a Ginevra. Ancora una volta, il Cantone è in testa. Mostra di più

Quanto spesso si verificano incidenti sulle strade svizzere a causa di conducenti ubriachi? Per scoprirlo, il Touring Club Svizzero (TCS) ha analizzato le statistiche sugli incidenti dei vari Cantoni. Il risultato è sconfortante: nel 2022 il numero di incidenti gravi causati dalla guida in stato di ebbrezza ha raggiunto un nuovo massimo.

In particolare, sono stati 432 gli incidenti che hanno provocato lesioni gravi o addirittura mortali. Nel 2021 erano «solo» 364. Quelli con esito mortale sono invece aumentati da 15 a 25.

«Il peggior bilancio degli ultimi dieci anni»

Il numero di incidenti gravi legati all'alcol è in costante aumento dal 2016, avverte il TCS. Le uniche eccezioni sono state gli anni della pandemia 2020 e 2021, quando si è registrata una leggera diminuzione. Tuttavia, per quanto riguarda gli incidenti gravi, nel 2022 si è registrato «il peggior record degli ultimi dieci anni».

In totale, l'anno scorso il TCS ha contato 4.558 incidenti in cui era coinvolto l'alcol. Si tratta di un aumento del 19% rispetto al 2021, quando i sinistri erano stati 3815.

Ginevra registra gli incidenti più gravi tra i conducenti ubriachi

Il TCS prende in considerazione anche le differenze cantonali. Il numero più alto di incidenti gravi con persone ubriache al volante si è verificato a Ginevra nel 2022. Ogni 10.000 abitanti, si sono verificati 1,04 incidenti. Secondo il TCS, il Cantone romando è in testa a queste statistiche per il settimo anno consecutivo.

Ginevra è seguita dai Cantoni di Sciaffusa (0,95 incidenti gravi ogni 10.000 abitanti), Nidvaldo (0,91), Ticino (0,80) e Obvaldo (0,78). Si è registrato un aumento in tutti i Cantoni, ad eccezione di Giura, Uri, Zugo e Zurigo.

Confronto cantonale: incidenti stradali gravi dovuti all'alcol nel 2022 per 10.000 abitanti TCS

Il maggior numero di incidenti stradali legati all'alcol con vittime è stato registrato nel Canton Vaud, con sei mortali. Segue il Ticino con tre. Negli altri cantoni si sono verificati al massimo due incidenti con esito letale in cui l'alcol è stato identificato come la causa principale.

Infine, nel 2022 in tutta la Svizzera sono state ritirate 13.043 patenti per guida in stato di ebbrezza. Anche in questo caso si è assistito a un aumento rispetto all'anno precedente, quando erano state ritirate 10.591 patenti.

Il TCS consiglia: «Se bevete, non guidate»

In vista delle festività, il TCS esorta gli automobilisti a mettersi al volante solo da sobri. «Se non si beve prima di mettersi al volante, si salvano vite o si prevengono gravi lesioni che lasciano danni permanenti».

Chiunque abbia consumato alcolici dovrebbe utilizzare i mezzi pubblici o un taxi.