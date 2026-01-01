Il 2026 potrebbe essere l'anno del ritorno degli astronauti sulla Luna: rinviata più volte, la missione con equipaggio Artemis 2 della NASA - con partner privati come SpaceX - è ora prevista per l'inizio di quest'anno, al massimo per aprile. (Illustrazione) IMAGO/ZUMA Wire

Un'attesissima missione lunare, una gigantesca Coppa del Mondo in Nord America, una fragile tregua a Gaza, una battaglia politica negli Stati Uniti e un caldo record all'orizzonte: ecco una panoramica di cosa ci aspetta nel 2026.

Dal ritorno degli astronauti sulla Luna alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, ecco cinque eventi da tenere d'occhio nel 2026.

L'uomo potrebbe tornare sulla Luna

Il 2026 potrebbe essere l'anno del ritorno degli astronauti sulla Luna: rinviata più volte, la missione con equipaggio Artemis 2 della NASA - con partner privati come SpaceX - è ora prevista per l'inizio di quest'anno, al massimo per aprile.

Si tratta di un passo fondamentale verso il ritorno degli americani sul suolo lunare, annunciato da Donald Trump durante il suo primo mandato come un obiettivo da raggiungere il prima possibile. Prima della Cina, che vuole sbarcarvi entro il 2030.

La Cina sta portando avanti i suoi piani: la sonda Chang'e 7 dovrebbe esplorare il polo sud del satellite terrestre nel 2026, mentre proseguono i test della sua navicella con equipaggio Mengzhou.

Anche l'India ha grandi ambizioni in termini di conquista dello spazio: dopo l'atterraggio di un robot sulla Luna nel 2023, l'ISRO prevede di inviare un astronauta in orbita con le proprie risorse nel 2027.

La Luna è diventata una tappa fondamentale prima di un viaggio su Marte. Per installarvi basi di collegamento, ma anche per testare tute, veicoli, energia... e per imparare a vivere nello spazio profondo.

Una straordinaria Coppa del Mondo di calcio

48 squadre, 104 partite, tre Paesi ospitanti: i Mondiali di calcio del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, si preannunciano come un torneo straordinario, quattro anni dopo che l'Argentina di Lionel Messi ha battuto la Francia nella finale del Qatar.

La competizione più popolare del pianeta assumerà una dimensione del tutto nuova, estendendosi per quasi sei settimane - dall'11 giugno al 19 luglio 2026 - in 16 stadi distribuiti su quasi 4.000 km, con gli Stati Uniti a fare la parte del leone con undici sedi.

È l'occasione perfetta per Trump di usare il torneo come vetrina per la sua presidenza e come arma politica in un momento in cui le relazioni con Canada e Messico sono nel caos a causa della guerra commerciale iniziata pochi mesi dopo il suo insediamento e delle sue misure restrittive sull'immigrazione.

Sul fronte sportivo, non mancano i candidati che vogliono aggiungere il loro nome alla lista dei vincitori, tra i due giganti sudamericani (Argentina e Brasile) e quelli europei (Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Inghilterra).

La pace a Gaza e le elezioni in Israele

In Medio Oriente, le pressioni americane hanno portato a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas in ottobre, dopo oltre due anni di guerra.

La tregua si sta rivelando fragile e il piano di pace del presidente americano per la Striscia di Gaza lascia molti punti irrisolti, come le fasi future del ritiro dell'esercito israeliano, la ricostruzione e la futura amministrazione del territorio palestinese.

Approvando formalmente il piano di Trump, il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aperto la strada al dispiegamento di una forza internazionale che né il governo israeliano né il movimento islamista palestinese vogliono veramente.

Quest'ultimo si rifiuta di disarmare alle condizioni stabilite dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che minaccia di riprendere i combattimenti se non riuscirà a ottenere la smilitarizzazione della Striscia attraverso la diplomazia.

All'età di 76 anni, Netanyahu intende presentarsi per la rielezione al più tardi nel novembre 2026.

Avendo solo una maggioranza relativa e fragile, potrebbe essere tentato dall'opzione militare contro Hamas a Gaza o Hezbollah in Libano, per mantenere il sostegno dei suoi alleati di estrema destra e cercare di ottenere la vittoria totale che ha promesso agli israeliani.

A meno che Trump, alla ricerca del Premio Nobel per la pace e desideroso di trasformare la precaria tregua a Gaza in pace regionale, non gli offra il Graal su un piatto d'argento: la normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti

Dopo un anno 2025 segnato dal fragoroso ritorno di Trump alla Casa Bianca, le elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026 rappresentano una tappa cruciale per una presidenza già storica sotto molti aspetti.

Saranno scelti nuovi governatori in 36 Stati, saranno rinnovati tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato.

La sfida per i repubblicani è quella di conservare la loro esile maggioranza al Congresso.

I democratici, dal canto loro, sperano di poter conquistare la Camera e persino il Senato, in caso di risultati positivi.

La riconquista del Congresso consentirebbe loro di frenare il vasto programma dell'uomo che a quel punto avrà già compiuto 80 anni.

Anche se il nome di Trump non comparirà sulla scheda elettorale, queste elezioni saranno un referendum per quasi 250 milioni di americani sulla prima metà del suo secondo mandato.

La persona stessa del presidente sarà uno dei temi principali della campagna elettorale, ma probabilmente sarà messa in ombra dalla questione del costo della vita, in un contesto di inflazione persistente.

Queste elezioni di metà mandato serviranno anche come trampolino di lancio per molti aspiranti alle elezioni presidenziali del 2028, le prime senza Trump dal 2012.

Clima: il mondo si darà una regolata?

L'anno 2026 rimarrà probabilmente caldo, storicamente parlando. Gli ultimi undici anni sono stati i più caldi mai registrati. L'istituto meteorologico britannico ha previsto che c'è l'80% di possibilità che il record stabilito nel 2024 venga superato entro il 2029.

Le nazioni reagiranno? La COP30 in Brasile ha appena dimostrato che il multilateralismo climatico non è morto, nonostante il boicottaggio americano e i conflitti geopolitici.

Ma Rebecca Thissen del Climate Action Network ritiene che il 2026 debba essere l'anno in cui la diplomazia internazionale del clima si reinventa. Le COP non sono un fine in sé, ma un punto culminante di un'agenda politica internazionale che ha un estremo bisogno di essere messa a punto.

Senza aspettare la COP31 ad Antalya, in Turchia, nel novembre 2026, staremo a vedere quanti Paesi risponderanno all'invito della Colombia a partecipare alla prima conferenza internazionale sull'eliminazione dei combustibili fossili, che si terrà a Santa Marta in aprile.

Aleksandar Rankovic, del think tank The Common Initiative, è curioso di «vedere se le ribellioni della generazione Z emerse in tutto il mondo inizieranno a lottare per il clima».